На трибунах становится тихо – России придется обыгрывать Словакию без Дзюбы, Головина и болельщиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с сегодняшнего дня по всей России из-за ковида остановлены массовые мероприятия.
Только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.
«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, – у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. – всего в двух субъектах», – сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Интересно, что госпожа Попова не удосужилась назвать эти два субъекта. А ведь это очень важно для болельщиков.
Чем это грозит нашему спорту? Про весь спорт сейчас говорить не буду, пока только про футбол. Хотя все, что относится к футболу, можно один к одному проецировать на хоккей, баскетбол, волейбол и даже дзюдо.
Итак, у нас уже действовало ограничение во время разгара пандемии на посещение футбольных матчей. Но до 3 тысяч официально все же Роспотребнадзор разрешал собираться при соблюдении безопасной дистанции. И принятие решения было отдано на откуп региональным властям.
В некоторых городах и на некоторых стадионах эти ограничение «слегка» нарушали. Кто там этих болельщиков будет пересчитывать? Затем по мере ослабления эпидемии, во всяком случае, по заверениям наших госорганов, что эпидемия идет на спад, количество зрителей увеличивали – до 30 процентов, затем – еще больше.
Теперь же все – приехали. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Только в двух неназванных госпожой Поповой регионах на стадионы могут прийти от 1 до 3 тысяч болельщиков. В остальных матчи будут проводиться в гробовой тишине, где работникам арен можно будет во всей полноте насладиться репликами футболистов.
Кстати, 8 октября нам играть важнейший матч отборочный матч ЧМ-2022 в Казани со Словакией.
Входит ли Татарстан в эти два региона, было бы интересно узнать? И сколько билетов продано РФС на матч? Хотя это уже не так важно – если продали, деньги вернут.
А вот, то, что нам придется «громить» словаков не только без лучшего нападающего России Дзюбы и лучшего полузащитника страны Головина, но и в полной тишине, это уже почти свершившийся факт.
Хотя, может быть, Роспотребнадзор примет особое постановление «в связи с государственной важностью события» при соблюдении всех санитарных норм, разрешит болельщикам поболеть за нашу сборную?