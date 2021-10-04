На трибунах становится тихо – России придется обыгрывать Словакию без Дзюбы, Головина и болельщиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с сегодняшнего дня по всей России из-за ковида остановлены массовые мероприятия.

Только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, – у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. – всего в двух субъектах», – сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Интересно, что госпожа Попова не удосужилась назвать эти два субъекта. А ведь это очень важно для болельщиков.

Чем это грозит нашему спорту? Про весь спорт сейчас говорить не буду, пока только про футбол. Хотя все, что относится к футболу, можно один к одному проецировать на хоккей, баскетбол, волейбол и даже дзюдо.