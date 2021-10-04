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«Николич заслужил уважение. Семина в «Локо» не позовут, а Тедеско сделает ошибку, если приедет»
04 октября 16:40
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Локомотив"

«Николич заслужил уважение. Семина в «Локо» не позовут, а Тедеско сделает ошибку, если приедет»

Как сообщает ряд СМИ, Марко Николич и «Локомотив» договорились о досрочном расторжении контракта. Сербский тренер получит 3 млн евро отступных.

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о Николиче и его возможных сменщиках.

- Когда Николич приехал в Россию, никто здесь не имел представление, что это за тренер, - говорит Ловчев. – Поэтому вначале к нему было довольно настороженное отношение. Но потом своей работой он заслужил уважение и специалистов, и болельщиков. Были неплохие результаты, он доверял молодежи, это все не могло не подкупать.

А что касается ухода, то в последнее время от людей, которые раньше играли в «Локомотиве» или имели к нему отношение, пошла информация, что Николича не хотят видеть на посту главного тренера новые руководители клуба. Его не могли убрать, пока был результат. Ждали, когда он оступится. И вот – серия неудачных матчей.

- Семина могут позвать, или им нужен более покладистый человек?

- Думаю, Палыча не позовут. Тут еще в Ростове все для него не очень удачно сложилось. Чтобы там не было, какие трудности с составом, но для тренера это неудача. Сам Семин больше в условную «Мордовию» не поедет, а в большие клубы его вряд ли позовут.

- Идут разговоры про Тедеско. Но это как-то совсем из области нереального: после «Спартака» - в «Локомотив».

- Да, я тоже читал про Тедеско. Если он приедет – сделает большую ошибку. Болельщики «Локомотива» ему будут постоянно припоминать спартаковское прошлое. А спартаковские фанаты его проклянут: типа, бросил команду, говорил, что без семьи не может, а сам в «Локо» приехал. Это уже совсем будет странно. Хотя эти иностранцы, что им наши болельщики? Скажет, что по-русски не понимает, поэтому не знает, что они там кричат.

- Когда увидит сумму в контракте, про болельщиков забудет…

- Может и так быть.

источник: «Советский спорт»
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