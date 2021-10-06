Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро. Карасев удалил Бонуччи

Эта игра была обречена на регулярные сравнения со встречей на Евро. Тогда преимущество подопечных Луиса Энрике не подвергалось сомнениям, а проиграли они только в серии пенальти. Это было очень несправедливо, и в Милане они как будто вознамерились взять реванш – сразу завладели инициативой и забили быстрый мяч.

Скуадра адзурра по сравнению с победным Евро-2020 изменилась куда меньше, а действительно значимым можно назвать только отсутствие Чиро Иммобиле, чью позицию в центре нападения занял Федерико Бернардески, которому с флангов помогали Федерико Кьеза и Лоренцо Инсинье.

«Красная фурия» по сравнению с той игрой трехмесячной давности заметно обновилась. В этом ремейке не вышли в основе Дани Ольмо, Педри и Эрик Гарсия, игравшие в той встрече с первых минут. Не оказалось и Альваро Мораты, Жерара Морено, Родри, Маркоса Льоренте и Тьяго Алькантары, появившихся по ходу встречи. Зато дебютировал за сборную 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави. А какой Рональд Куман, подаривший национальной команде двоих несовершеннолетних талантливых юниоров за два года, ужасный тренер, правда?

Карасев очень уверенно работает на полуфинале Лиги наций 💪 Сначала он осадил Бонуччи за разговоры, а потом отправил Леонардо на отдых ➡️ Всё правильно сделал? 🤔 pic.twitter.com/roVoXcUBS1

В июле Сергей Карасев остался лишь резервным арбитром в полуфинале чемпионата Европы между Италией и Испанией, а спустя три месяца получил возможность взять своеобразный реванш в полуфинале Лиги наций при том же составе участников. Игру он провел блестяще – очень уверенно, спокойно и без пиетета к авторитетам. В конце первого тайма он удалил самого Леонардо Бонуччи, предъявив вторую желтую карточку за удар локтем. Ну, и что, что статусный матч, а перед ним капитан команды хозяев? Вот это хладнокровие.

С первых минут они стали разрывать правый фланг обороны соперника, за который отвечал Джованни ди Лоренцо. В его зону регулярно забегали Микель Оярсабаль и Пабло Сарабия, создававшие большинство и из свободной позиции отправлявшие прицельную передачу в штрафную. Первая попытка открыть счет не увенчалась успехом (удар Оярсабаля пришелся в защитника), но и вторую хозяева прервать не смогли – Оярсабаль забежал на фланг и вырезал мяч в центр набегавшему Феррану Торресу.

Торрес, Торрес, Торрес 🤩



Человек с такой фамилией всегда забивает в сборной Испании. Просто посмотри, как четко Ферран в касание переправил мяч 😎 pic.twitter.com/J1HmSZjh3s — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Главное, что итальянцы сохранили с Евро, это предельный настрой и эмоциональность, но на старте встречи они обернулись неприятностями. При неистовой поддержке болельщиков они пытались доставить мяч к чужой штрафной, но даже выйти со своей половины поля им удавалось нечасто. Испанцы так здорово разбирали оппонентов, что Джанлуиджи Доннарумма, несмотря на оглушительный свист болельщиков (в Милане его теперь, мягко говоря, не любят), секунд по семь не мог расстаться с мячом, потому что просто не видел адресата, а забрасывать в борьбу не хотел.

У ДОННАРУММЫ И БОНУЧЧИ СДАЛИ НЕРВЫ

Это давление трибун негативно сказалось на молодом вратаре. Спустя пару минут после пропущенного гола он не смог поймать летящий прямо в него мяч. Повезло, что штанга и вовремя подоспевший Леонардо Бонуччи подстраховали героя Евро-2020. И в дальнейшем Джанлуиджи действовал не слишком уверенно.

Бонуччи схлопотал удаление, а до этого спас Италию от гола 😱



Испания пошла на штурм сразу после первого мяча. Леонардо же сказал убедительное «нет» ⛔️ pic.twitter.com/PJ3xWo2CUj — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Тем не менее, во второй половине тайма итальянцам удалось успокоить нервы и взять игру под контроль. Великолепный момент имел Инсинье, один в один похожий на голевую атаку соперника, но пробил неточно, здорово приложился к мячу с острого угла Бернардески, едва не обманувший Уная Симона.

А всё могло быть иначе, если бы Инсинье забил 😬



Тоже не понимаешь, как Лоренцо не попал? 😳 pic.twitter.com/iGvFyZKnAB — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Все испортил Бонуччи – уже имея предупреждение, под занавес тайма врезал Серхио Бускетсу локтем и досрочно покинул поле. Пожалуй, это тоже результат нервов, ведь первую желтую защитник получил за излишне резкие претензии в адрес Карасева. В результате прямо перед свистком на перерыв у испанцев опять прошла атака через фланг ди Лоренцо, а завершил ее метким голом головой все тот же Ферран Торрес. В общем, первые 45 минут получились очень насыщенными, зрелищными и непредсказуемыми.

Опять атака с левого фланга и опять гол Торреса 😱



Лови видео второго гола испанцев. Прямо сейчас под угрозой фантастическая серия Италии без поражений 😳 pic.twitter.com/YIEpafgLs5 — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

ЛУИС ЭНРИКЕ ДОВЕРЯЕТ МОЛОДЕЖИ И КОНТРОЛИРУЕТ ИГРУ

Концовка первой половины окончательно деморализовала итальянцев, и из раздевалки они вышли абсолютно растерянными. Да еще и гости словно издеваясь, так мощно контролировали мяч (более 70% времени при 92% точности передач), что не оставляли сопернику шансов. И без того излишне заведенные подопечные Роберто Манчини чуть совсем не слетели с катушек. Каждое единоборство, каждый стык и каждый свисток они превращали в буйство эмоций.

Одно из таких единоборств в начале тайма вывело из строя Феррана Торреса, не позволив ему оформить хет-трик. Вместо него на поле вышел еще один юный дебютант Йереми Пино, которому 19 лет исполнится только 20 октября. Сколько же совсем молодых талантов у «красной фурии», и как Луис Энрике доверяет этим юниорам, оставляя на скамейке Серхи Роберто и Родри. А незадолго до финального свистка вышел еще и 20-летний Брайан Хиль.

Манчини (его команда не проигрывала 37 матчей подряд) всеми силами пытался вернуть хозяев в игру, для чего сменил всю свою звездную полузащиту и нападение, за исключением Кьезы. Итальянцы прибавили в динамике и даже отыграли в концовке один мяч, мгновенно распрямившись в контратаке после углового у своих ворот – Кьеза убежал к чужим воротам и выкатил мяч Лоренцо Пеллегрини на пустые ворота.

Тем не менее, испанцы не давали усомниться в себе. До финального свистка они дразнили хозяев перекатом мяча и не слишком рвались рисковать. Реванш «красной фурии» за поражение на Евро состоялся. В четверг в матче Бельгия – Франция определится их соперник по финалу Лиги наций.

Лига наций

Полуфинал

Италия – Испания – 1:2 (0:1)

Голы: Ферран Торрес, 17 – 0:1. Ферран Торрес, 45+2 – 0:2. Пеллегрини, 83 – 1:2.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон, Барелла (Калабрия, 72), Жоржиньо (Пеллегрини, 64), Верратти (Локателли, 58), Кьеза, Инсинье (Кин, 58), Бернардески (Кьеллини, 46).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Маркос Алонсо, Гави (Серхи Роберто, 83), Бускетс, Коке (Мерино, 75), Ферран Торрес (Пино, 49), Оярсабаль, Сарабия (Хиль, 75).

Предупреждения: Бонуччи, 30. Аспиликуэта, 45. Сарабия, 65. Пино, 71. Локателли, 81. Оярсабаль, 89.

Удаление: Бонуччи, 42 (2 жк).

Судья: Карасев (Россия).