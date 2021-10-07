Грандиозный камбэк! Франция отыгралась у Бельгии с 0:2 и вышла в финал Лиги наций

ВАМ ЕЩЕ НЕИНТЕРЕСНА ЛИГА НАЦИЙ?

После яркого полуфинального матча между Испанией и Италией в бою за решающий матч в Турине сошлись географические соседи Бельгия и Франция и с первых минут выдали концерт высочайшего уровня. Это был праздник атаки – команды без передышки создавали моменты у ворот друг друга. По настрою футболистов было видно, что все сомнения в полезности Лиги наций абсолютно беспочвенны.

Какое все-таки удовольствие смотреть за игроками такого высокого уровня. Несмотря на то, что и те, и другие играли в три центральных защитника, атака явно преобладала над обороной. Во многом благодаря быстрому переходу через середину поля. Причем у французов здесь было численное преимущество, в первой половине тайма перераставшее в качественное. Юри Тилемансу и Акселю Витселю противостояли Поль Погба, Адриен Рабьо и помогавший им Антуан Гризманн. Благодаря этому контроль мяча у подопечных Дидье Дешама поначалу был выше.

Впрочем, контроль мяча не означает контроля игры. Бельгийцы не стремились к владению, зато моментально распрямлялись в контратаках. Во многом за счет мастерства Ромелу Лукаку и Кевина де Брейне, действовавшего ближе к правой бровке. Благодаря их усилиям по итогам первых 20 минут статистика ударов была в пользу лидеров рейтинга ФИФА – 5:1. Уго Льорис совершил чудо-сейв после удара полузащитника «Ман Сити» в упор.

Какой же шикарный сейв от Льориса 👊👊👊



Бельгия очень бодро начала, но Уго парировал удар практически в упор 🧤 pic.twitter.com/6R0anZZrMh — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

ДЕ БРЕЙНЕ ВИДИТ ВСЁ

Проблемы французов заключались в том, что великолепный Килиан Мбаппе уж слишком много берет на себя и лезет на двоих и даже троих защитников, но вместо сольного прохода это приводит к потере. Не потому, что не может обыграть, а потому что загоняет себя в неудобные позиции, откуда сделать передачу уже некому. Уж больно плотно располагались соперники в обороне. В то же время реже, чем требуется, брали на себя инициативу Гризманн и Погба, а Рабьо был чаще задействован в оборонительной фазе.

Со второй половины тайма «красные дьяволы» смотрелись цельнее и конкретнее, но до поры им портил картину Эден Азар. В мастерстве полузащитника мадридского «Реала» сомневаться не приходится, но обилие травм, полученных в последние годы, очень уж сильно сказалось на его уверенности. Маловато поддержки было и от Янника Карраско. Тем удивительнее, что именно он незадолго до свистка на перерыв открыл счет. Де Брейне запутал оппонентов смещением в центр, Азар отправился на противоположный фланг, а Карраско ворвался в его зону и не без доли везения попал точно в ближний угол.

Карраско запутал вообще всех – даже вратаря 😱⚽️



Льорис двинулся вообще в другую сторону. Янник-Феррейра четко подловил на противоходе и забил первый гол бельгийцев 🔥 pic.twitter.com/R7Lrn4pIIy — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

Если по эпизоду гол можно отчасти назвать случайным, то по игре – ни в коем случае. Более того, чемпионы мира вместо того, чтобы сразу заявить о желании отыграться, остались без мяча и спустя три минуты пропустили еще раз. И вновь ассистировал великолепный де Брейне, роскошной разрезающей передачей отправивший в штрафную Лукаку. Ромелу, находясь спиной к воротам, пропустил мяч себе на ход, мгновенно развернулся и с острого угла уложил мяч в ближнюю «девятку». Казалось, что всего за несколько минут французы развалились.

Ну просто монструозный Лукаку 💥💥💥



Обманул защитника ➡ бомбанул в ближний ➡ второй гол Бельгии готов 🔥 pic.twitter.com/ABzKT5mgpI — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

СКАЗОЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ МБАППЕ И КОМПАНИИ

В такое верилось с трудом, но, к счастью для французских болельщиков и нейтральных зрителей, после перерыва трехцветные включились по-настоящему и прижали соперника к штрафной. Мбаппе отвязался от левого фланга и стал путешествовать по всему фронту атаки. Справа он и создал первый убойный момент второго тайма – обыграл оппонента и зряче прострелил набегавшему Гризманну. Тому помешало забить только адское невезение.

Тем не менее, Мбаппе не сдался, а подопечные Роберто Мартинеса слишком прижались к своим воротам и поплатились. Килиан в своем стиле пошел на троих и отдал в центр Бензема. Вокруг нападающего было аж четыре соперника, но его непревзойденной техники хватило на всех – убрал мяч из-под ноги защитника и с разворота попал точно в дальний угол.

Вот это форвард, вот это настоящий форвард 😎



Бензема получил мяч и легко разобрался с соперниками. У Карима уже 11 голов в 11 матчах в сезоне 🔥



Мощь 💪 pic.twitter.com/R2nkBm5QwW — Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021

Команда Дешама взорвалась и устроила такую карусель у ворот Тибо Куртуа, что у бельгийцев закружилась голова. Первым не выдержал Тилеманс, опоздавший к отскоку и вместо мяча лупанувший по Гризманну. Пенальти отправился бить Мбаппе и не оставил вратарю шансов. Мартинес сразу же снял своего полузащитника с игры.

«Красные дьяволы» отбросили рога и вилы и стали похожи на беззащитного теленка, а французы продолжили кошмарить Льориса, метавшегося по рамке, как безумный. Чуть ли не первым касанием мог забивать партнер Александра Головина по полузащите «Монако» Орельен Тчуамени, но вратарь предугадал направление удара и выручил защитников. И все же французы взяли свое – уже на 90-й минуте подключившийся к атаке Тео Эрнандес уложил мяч в дальнюю «девятку». А гол Лукаку незадолго до этого был отменен из-за офсайда.

Потрясающий матч! Потрясающие эмоции! Роскошный турнир! Великолепный футбольный вечер!

Лига наций. Полуфинал

Бельгия – Франция – 2:3 (0:0)

Голы: Карраско, 37 – 1:0. Лукаку, 40 – 2:0. Бензема, 62 – 2:1. Мбаппе, 69 – с пенальти – 2:2. Т. Эрнандес, 90 – 2:3.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань (Батшуайи, 90+2), Витсель, Тилеманс (Ванакен, 70), Карраско, де Брейне, Э. Азар (Троссар, 74), Лукаку.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Л. Эрнандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабьо (Тчуамени, 75), Т. Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

Предупреждение: Вертонген, 67.

Судья: Зиберт (Германия).