Игра была ужасная, победа была прекрасная. Как Россия с плохим футболом уже почти попала в стыки

Моментов в казанском матче хозяева создали за два тайма кот наплакал, по ударам проиграли в два с половиной раза – 10 против 25. И с контролем мяча была почти что схожая картина. Но только представьте, как бы плакался на этом месте любой тренер, когда выбыла вся креативная полузащита, все три легионера – Головин, Миранчук и Черышев. И оба фланга оказались не у тех, кого туда вообще рассматривали летом. А Карпин лишний раз не заострял на этом внимание и при этом дал результат, чем заставил себя еще больше уважать.

Со словаками сборная играла с листа. Тут не то что о сыгранности говорить не приходится, народ на поле мало кто узнавал. Комментатор Владимир Стогниенко на «России 1» весь матч только и путал Бакаева с Суторминым, Фомина с Бариновым и так далее. Не его вина, что столько новичков в команду влились разом.

Чего у Карпина не отнять, так это умение вводить в состав новых людей. И не паниковать. В «Ростове» год назад было, кстати, точно так же, когда в начале сезона полсостава распродали по другим клубам, но дончане в тот момент не развалились, по-прежнему были крепким коллективом.

В игре со словаками фланги в обороне были экспериментальными. Все пророчили, что после ухода Фернандеса с Жирковым на краях будут большие проблемы. Но потом выяснилось, что Караваев с Самошниковым вполне себе справляются, а когда выбыли и они, то сдюжили, пусть и не без ошибок, Сутормин и Терехов.

В четырех матчах при Валерии Карпине российская сборная не пропустила ни разу. Кто-то наверняка скажет, что новому тренеру нашей команды нереально фартит. Без удачи в спорте вообще делать нечего, но одним этим такой результат точно не объяснить.

Вот вам и разговоры про незаменимость Жиркова с Фернандесом, про невозможность эффективно играть без Дзюбы. Сейчас смотришь уже по-другому и на вызов в сборную по четыре-пять вратарей. После сентябрьских матчей все удивлялись, зачем столько. Тренер объяснял как-то туманно: «Надо». И еще отсылал по всем вопросам с вратарями к помощнику Кафанову. Мол, он решает, кому сегодня играть. В Казани неожиданно вышел Сафонов, и сейчас хочется за такой выбор просто поаплодировать.

Если бы не Матвей, не сохранить ворота от гола. Раза три он откровенно спас. Последний был на 76-й минуте, когда напортачил Джикия, промахнувшись по мячу в простой с виду ситуации и выпустил соперника в одиночестве к воротам Сафонова. Его уверенность сделала большое дело, передалась команде. Не случайно его и признали лучшим игроком.

В этом плане Карпин оказался молодцом, что не давал никому никаких гарантий. Когда вся команда в тонусе, потери компенсируются легче. В современном футболе с его пятью заменами очень важно грамотно вести игру, чувствовать, кого выпускать в данный момент. В Казани тренеры справились с этим почти идеально. Один выход Чистякова чего стоил. Именно он помог сохранить ворота от гола после ошибки Джикии, когда вратарь отразил мяч, а зенитовец не позволил его добить. Последние минуты не играли тупо на отбой. В итоге взяли важнейшие три очка, практически обеспечив второе место по итогам отбора и попадание в стыки.

Почему об этом можно с уверенностью говорить, потому что от словаков теперь семь очков отрыва. Играть нам два тяжелых выездных матча со Словенией и Хорватией, но один домашний – с Кипром. В случае победы над островитянами вчерашний соперник нас не достанет никак, а словенцы, отстающие пока на 6 очков, по разнице уступают нам столько же мячей. Но им еще играть с Россией дома, в Словакии и на Мальте. Не кажется сегодня, что эту разницу по голам можно будет реально отквитать. А именно она принимается во внимание при равенстве по очкам, а не личные встречи. Это правила ФИФА.

Что до битвы за первое место, то тут при равенстве очков от хорватов три мяча уже отстаем мы. И имеем куда более сложный календарь. С такой игрой, как со Словакией, о прямом выходе на ЧМ-2022 говорить сегодня вроде бы неуместно. Но как знать, как пойдут дела с восстановлением армии травмированных. Хуже, кажется, быть уже просто не может, а потому каждый новый матч наверняка будет давать Карпину улучшенный вариант состава. И вместе с этим – верим! - лучшее качество игры.

Кругом сегодня много разговоров про то, что отскочили, что за такой футбол должно быть стыдно. Но соперник-то выбывал из борьбы за путевку на чемпионат мира, какой еще вариант был у словаков, кроме как лезть на рожон, рискуя и играя порой авантюрно? К тому же счет заставлял играть на результат, с которым у Карпина пока полный порядок.

Самое красивое в футболе – счет на табло. Так говорили все наши тренеры, от Лобановского до Романцева. Никто завтра не назовет без ошибок позиции всех, кто вышел на поле казанского стадиона. Вторая сборная России, по сути, выиграла у первого состава словаков. Тут не огорчаться надо плохому футболу, а радоваться тому, что хоть кому-то в нашей сложной жизни сказочно везет.