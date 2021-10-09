Муратов, Джикия, Дзюба и Дюков. Реплика Николая Яременко о матче в Казани

О матче со словаками, наверное, сложно написать много. Те, кто видел эти ужасные 90 минут в Казани, все необходимые выводы сделали сами. И даже не скажешь, что терпели, вгрызались и т.п. Когда терпят, не делают такой ерунды, как исполнил в своей штрафной во втором тайме Джикия.
Где-то минуты с 40-й меня не оставляло навязчивое ощущение, что мы играем в меньшинстве, вдесятером. По ходу второго – стало казаться, что уже даже вдевятером. Настолько превосходил нас соперник.
С утра все удивлялись фартовости Дмитрия Муратова. Все гадали на неделе, кто из оппозиционеров – белорусские или отечественные – получат «нобелевку», а получил, выходит, вообще не тот, на кого принимались ставки у букмекеров. Но вечером лично мне стало казаться, что есть на территории РФ куда более фартовый человек – Валерий Карпин. Выйти, по сути, вторым составом, с людьми, не сильно умеющими играть в футбол – и выиграть.
Мы давно приучили окружающих, что слабых соперников для нас не существует, но разве мы не удивляемся до сих пор, глядя на такую фатальную, катастрофическую разницу в классе между нами и Словакией?
Я смотрел этот матч за рубежом, телевизор был недоступен, поэтому пришлось довольствоваться приложением «Матч-ТВ». Заскринил статистику после финального свистка. Она потрясающая. Удары по воротам: 9-27. Из наших девяти ударов в створ ровно один. 1-5 по ударам в створ. Владение мячом – тут все просто за гранью: 26-74. И единственный гол забили гости, но только сами себе.
Так не бывает. Да, можно говорить, что отдается нам должок за мартовское поражение в Словакии, когда хозяева выглядели так же скучно. Но ведь мы деградировали с того марта еще сильнее.
Объясните мне тренерскую мысль Карпина. Все рассказывают, что он смелый – разъясните мне эту смелость. Сколько я за три года слышал глупостей про антифутбол, в который мы играли с испанцами в 2018 году. Но там ведь не только фарт в виде ноги Акинфеева был – там еще и гол мы забили. Сами. А не вот такой-вот.
Или в середине второго тайма, когда силенки стали все чаще покидать гостей, наши пытались создать контратаки. В этом была тренерская мыль? Но к 60-й минуте мы уже несколько раз «отскочили» при атаках словаков. Счет мог быть давно не в нашу пользу.
Захарян хорош был в первом тайме, во втором выделялся, наверное, Фомин. Но когда сзади у тебя дыра, когда в центре поля за мяч никто не борется, разве так важно, кто у тебя на острие атаки?
Такая сборная не выйдет со второго места – там не стыки, а целый мини-турнир, по сути – двойные стыки. А останутся ли хоть какие-то шансы, станет понятно после Марибора. Двенадцать лет назад мы ехали туда более серьезной командой. Летали тогда по полю. Но получили оплеуху основательную. Сейчас на фарт я не рассчитываю. Так не бывает. Жду уже планового поражения. Смотреть на отрыв в таблице не стоит – 6 очков очень быстро могут превратиться в ничто. Все в голове держат, что в Хорватии нам ловить нечего, поэтому домашняя игра в понедельник для словенцев – шанс вернуться в борьбу за второе место.
В потерю второго места я не верю. Но вот хватит ли силенок побороться за первое? Это большой вопрос.
Мелкие вопросы – не в адрес сборной. Карпин жалуется на молодую траву и обилие песка. Оговаривается, что поле одинаковое для обеих команд – мол, отговорок не ищет. Но черт возьми, вы для чего в Казань сборную ссылали?
И еще. Такие матчи – лишний раз повод кинуть камень в сторону Дзюбы. Даже Дзюба нынешнего разлива, подкисший и не всегда эффективный, смог бы сделать чуть больше, чем Заболотный. Но думается позвать этого раз за разом сливающегося разбойника в сборную Карпин решит только в одном случае – если ему об этом впрямую скажет Дюков. Пока только намекает.