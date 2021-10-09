Муратов, Джикия, Дзюба и Дюков. Реплика Николая Яременко о матче в Казани

Я смотрел этот матч за рубежом, телевизор был недоступен, поэтому пришлось довольствоваться приложением «Матч-ТВ». Заскринил статистику после финального свистка. Она потрясающая. Удары по воротам: 9-27. Из наших девяти ударов в створ ровно один. 1-5 по ударам в створ. Владение мячом – тут все просто за гранью: 26-74. И единственный гол забили гости, но только сами себе.

Мы давно приучили окружающих, что слабых соперников для нас не существует, но разве мы не удивляемся до сих пор, глядя на такую фатальную, катастрофическую разницу в классе между нами и Словакией?

С утра все удивлялись фартовости Дмитрия Муратова. Все гадали на неделе, кто из оппозиционеров – белорусские или отечественные – получат «нобелевку», а получил, выходит, вообще не тот, на кого принимались ставки у букмекеров. Но вечером лично мне стало казаться, что есть на территории РФ куда более фартовый человек – Валерий Карпин. Выйти, по сути, вторым составом, с людьми, не сильно умеющими играть в футбол – и выиграть.

Где-то минуты с 40-й меня не оставляло навязчивое ощущение, что мы играем в меньшинстве, вдесятером. По ходу второго – стало казаться, что уже даже вдевятером. Настолько превосходил нас соперник.

О матче со словаками, наверное, сложно написать много. Те, кто видел эти ужасные 90 минут в Казани, все необходимые выводы сделали сами. И даже не скажешь, что терпели, вгрызались и т.п. Когда терпят, не делают такой ерунды, как исполнил в своей штрафной во втором тайме Джикия.

Так не бывает. Да, можно говорить, что отдается нам должок за мартовское поражение в Словакии, когда хозяева выглядели так же скучно. Но ведь мы деградировали с того марта еще сильнее.

Объясните мне тренерскую мысль Карпина. Все рассказывают, что он смелый – разъясните мне эту смелость. Сколько я за три года слышал глупостей про антифутбол, в который мы играли с испанцами в 2018 году. Но там ведь не только фарт в виде ноги Акинфеева был – там еще и гол мы забили. Сами. А не вот такой-вот.

Или в середине второго тайма, когда силенки стали все чаще покидать гостей, наши пытались создать контратаки. В этом была тренерская мыль? Но к 60-й минуте мы уже несколько раз «отскочили» при атаках словаков. Счет мог быть давно не в нашу пользу.

Захарян хорош был в первом тайме, во втором выделялся, наверное, Фомин. Но когда сзади у тебя дыра, когда в центре поля за мяч никто не борется, разве так важно, кто у тебя на острие атаки?

Такая сборная не выйдет со второго места – там не стыки, а целый мини-турнир, по сути – двойные стыки. А останутся ли хоть какие-то шансы, станет понятно после Марибора. Двенадцать лет назад мы ехали туда более серьезной командой. Летали тогда по полю. Но получили оплеуху основательную. Сейчас на фарт я не рассчитываю. Так не бывает. Жду уже планового поражения. Смотреть на отрыв в таблице не стоит – 6 очков очень быстро могут превратиться в ничто. Все в голове держат, что в Хорватии нам ловить нечего, поэтому домашняя игра в понедельник для словенцев – шанс вернуться в борьбу за второе место.

В потерю второго места я не верю. Но вот хватит ли силенок побороться за первое? Это большой вопрос.

Мелкие вопросы – не в адрес сборной. Карпин жалуется на молодую траву и обилие песка. Оговаривается, что поле одинаковое для обеих команд – мол, отговорок не ищет. Но черт возьми, вы для чего в Казань сборную ссылали?

И еще. Такие матчи – лишний раз повод кинуть камень в сторону Дзюбы. Даже Дзюба нынешнего разлива, подкисший и не всегда эффективный, смог бы сделать чуть больше, чем Заболотный. Но думается позвать этого раз за разом сливающегося разбойника в сборную Карпин решит только в одном случае – если ему об этом впрямую скажет Дюков. Пока только намекает.