Алексей Сафронов: Что теперь Дзюбе всей страной в ноги бросаться? Думаю, Карпин его не вернет

- Хотел бы вас поздравить, как сказали бы в иные времена, с победой советского футбола…
- Три очка – есть три. Сейчас нам не до жиру. А если б при отличной игре проиграли – это бы было лучше?
Сейчас нам нужно двигаться от игры к игре, очень не хочется пропускать чемпионат мира.
- Согласен – не до жиру, а три очка никто уже не отнимет. Тем более, фактически играли второй сборной, как многие пишут.
- Так и есть – из травмированных еще одну сборную можно составить. Если на словаков посмотреть – у них состав-то посильнее будет. Ребята играют в Европе и не на последних ролях в своих командах.
И молодцы, что выиграли, хотя и на зубах. Главное – попасть в Катар, а игру со словаками никто не вспомнит.
- Чтобы попасть, как-то нужно не повторить в понедельник Марибор-2.
- Сейчас такая ситуация в группе, что за второе место мы должны зацепиться. Перед этими двумя матчами я сказал, что четыре очка мы наберем. В Мариборе надо хотя бы не проиграть.
Но хотелось бы побороться за первое место. Хотя это очень трудно – с хорватами придется на их поле играть, а проигрывать нельзя.
- Идеальный вариант - выходить с первого места…
- Именно, очень не хотелось бы в стыки идти. Там сложная теперь система, два матча с разными соперниками. Это уже лотерея. Но я не думаю, что к марту у нас будет столько травмированных.
- После вчерашней игры многие пишут, что нужно Дзюбу возвращать.
- Не думаю, что Карпин его вернет. Как он себя повел, наплевал на всех. Что теперь ему в ноги бросаться всей страной: Артем, возвращайся? Зная Карпина, не думаю, что он пойдет на компромисс в этой ситуации.
- Вы думаете, все-таки эта история – итог их старого конфликта, или Дзюба и правда пока не очень готов?
- Думаю, итог того конфликта. Дзюба хотел доказать, что он нужен, хотел, чтобы Карпин его вызвал, а потом после вызова ответить: «Я не поеду».
Ничего, вернутся травмированные, Головин, Черышев, Миранчук. А есть еще Макаров, Самошников. Все эти ребята могут усилить атаку.
Р.S. Среди возможных соперников нашей сборной в стыковых матчах - Чехия, Норвегия, Армения или Румыния, Финляндия или Украина (с ней нас точно разведут), Швейцария, Польша или Албания, Шотландия, Сербия, Швеция.
Первые стыковые поединки пройдут 24 и 29 марта 2022 года.