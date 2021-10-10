Ничья в Мариборе — почти гарантия второго места. Крупное поражение может лишить Россию всего

Ничья в Мариборе почти гарантирует России место в группе не ниже второго и попадание в стыки. После победы в Казани над словаками (1:0) команда Валерия Карпина оторвалась от этого соперника на 7 очков. Две из трех оставшихся встреч у россиян — сложные выезды в Словению и 14 ноября в Хорватию. В обоих поединках можно проиграть, и это не станет большой сенсацией с учетом того низкого качества футбола, который мы увидели в пятницу в исполнении нашей команды. Но есть у России еще домашняя игра с Кипром 11 ноября, в которой хозяева обязаны брать три очка.

Джалиль Губайдуллин / РФС

Если киприотов обыграем, то семь очков словакам не отквитать. А вот словенцы отстают сегодня от лидеров на шесть. В случае победы дистанция сократится до трех очков, и тогда может так сложиться, что придется считать разницу мячей.

Пока россияне имеют плюс 7 (11-4). По этой причине, кстати, уступают первую строчку хорватам (у них плюс 10, 11-1), имея по 16 очков, как и вице-чемпионы мира. У словенцев всего плюс 1, но это отставание можно ликвидировать. Во-первых, есть личная встреча со сборной России. Победа хозяев в Мариборе с разницей в два мяча сократит наше преимущество по голам всего до двух. О крупном поражении даже не хочется заикаться — это резко перевернет турнирный расклад.

Команде Матьяжа Кека помимо битвы с русскими играть в гостях со словаками и принимать на своем поле Кипр. Шансы догнать команду Карпина по очкам неплохие. А вот по разнице мячей (это показатель вступает в силу при равенстве очков) будет не так просто, если российская сборная не даст обыграть себя в два мяча и более.

То, что матч предстоит трудный, было ясно еще до игры со словаками. А после нее только ленивый не бросил камень в огород Валерия Карпина. Главному тренеру достается за ужасный футбол, в котором лишь удача (автогол Шкриньяра) и мастерство вратаря Сафонова помогли хозяевам победить. По контролю мяча было тотальное преимущество гостей, как и по ударам и голевым моментам. Пока нашему тренеру сказочно везет, но вечно так продолжаться не может.

Джалиль Губайдуллин / РФС

Впрочем, повод для сдержанного оптимизма все-таки есть. В Казани Карпин не смог рассчитывать на 10 (!) игроков из-за травм. Не играли Головин, Глушаков, Зобнин, Ионов, Караваев, Магкеев, Макаров, Оздоев, Самошников, Черышев. Алексей Миранчук пропускал встречу из-за дисквалификации. В Мариборе полузащитник «Аталанты» сможет выйти — уже большой плюс в этой аховой кадровой ситуации. Нет в команде Артема Дзюбы, не пожелавшего ехать к тренеру, с которым у него давний конфликт. А ведь именно дубль зенитовского форварда принес победу в домашней игре со Словенией в марте (2:1).

У гостей забил тогда Йосип Иличич, одноклубник Миранчука и лидер своей сборной. В Москве он порядком потрепал нервы нашей обороне. Лучше с тех пор она точно не стала. Так что серия Карпина из четырех матчей без пропущенных голов после его прихода наверняка в Мариборе оборвется.

Михаил Шапаев / РФС

Надежда у россиян на то, что соперник в этом отборе играет крайне нестабильно. Начали турнир словенцы неожиданной победой над хорватами (1:0). Но затем проиграли России и даже Кипру (0:1). Та неудача серьезно осложнила им борьбу за попадание на ЧМ. Но сейчас команда, похоже, в полном порядке. В пятницу словенцы показали отличный футбол на Мальте, разгромив хозяев 4:0. Спорар и Иличич разорвали защиту соперника и подходят к главному матчу года с отличным настроением.

Задача перед сборной России непростая, но пока Карпин и компания умудрялись достигать нужный результат, идя с удачей бок о бок. А болельщикам стоит покрутить свое «Колесо Фортуны». Букмекерская компания «Лига Ставок» в полюбившейся многим акции дает шанс получить не только всевозможные призы, но и в том числе бесплатные ставки до 10 тысяч рублей. Регистрируйтесь и крутите колесо тут.