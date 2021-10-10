Почему футбольным болельщикам надо оставить мечту о попадании сборной России на ЧМ-2022

Рассмотрим положение в группе Н. У Хорватии и России по 16 очков. У хорватов разница мячей лучше +3. При равенстве очков этот показатель станет определяющим. У Словении – 10 очков, у Словакии – 9.

Попытаюсь объяснить, почему оба варианта – утопия и не стоит тешить себя иллюзиями.

Вариантов всего два – первое место дает нам прямую путевку, второе – возможность пробиться в Катар через стыковые матчи.

После этого матча активизировались разговоры, как нам поехать в Катар? Мол, идем на втором месте, а по набранным очкам вровень с хорватами, цель совсем близка. Журналисты и болельщики стали подсчитывать варианты, при которых сборная России завоюет путевку на ЧМ-2022.

Завтра в нашей группе сразу два матча, которые могут многое прояснить. Мы играем в Мариборе (опять Марибор!) со Словенией. Хорваты дома принимают словаков.

Вряд ли после того, что мы увидели в пятницу в Казани, кто-то верит в победу. Два раза подряд так везти не может. Ничья станет хорошим результатом. С большой долей вероятности можно предположить, что набравшие ход хорваты с Лукой Модричем в составе дожмут убитых поражением в Казани словаков.

То есть мы, будем отставать от Хорватии уже на 2 очка. Следующий тур 11 ноября. Будем считать, что мы обыграем дома Кипр, хорваты на выезде Мальту.

На словаков и словенцев уже во внимание не принимаем, они как раз играют между собой.

Таким образом, все решится в последнем туре 14 ноября. Нам нужно обязательно побеждать хорватов то ли в Загребе, то ли в Сплите. Опять же, помним, что все эти варианты работают при условии, что Россия не проиграет завтра в Мариборе.

Даже при условии возвращения Головина, Самошникова, и почти невероятного возвращения Дзюбы, нужно себе задать вопрос: сможет ли нынешняя сборная России обыграть по заказу хорватов на их поле?

У меня ответ отрицательный. Слышны разговоры – хорваты уж не те. Не знаю… Модрич также хорош, как и в 2018-м, Брозович и Перишич по-прежнему игроки основы «Интера», чемпиона Италии, если кто забыл. Ребич - лидер нападения «Милана». В последнем матче в Бергамо он оборону «Аталанты» изрядно потерзал, а «Милан» выиграл 3:2.

Словом, оставь надежду всяк сюда входящий.

Будем реалистами – вариант с прямой путевкой выглядит из области фантастики.

ВАРИАНТ №2: ВТОРОЕ МЕСТО

Для начала расскажем о стыковых матчах. Классической системы – матч дома, матч в гостях -больше нет. В стыковой турнир попадут 10 команд, занявших вторые места в группе, плюс две сборные из Лиги наций. Это будут шесть полуфиналов. Затем три финала, победители которых и поедут в Катар.

Никаких двух игр с одним соперником больше не будет. Победитель в парах будет определен в одном матче.

Преимущество своего поля в полуфиналах получат шесть лучших команд, занявших вторые места в группах. В финалах место проведения встреч определит жребий.

Первые стыковые игры пройдут 24 и 29 марта.

Так кто же может достаться сборной России в стыках?

Среди возможных соперников — Сербия или Португалия, Чехия или Уэльс, Норвегия, Украина (с ней нас точно разведут), Швейцария, Польша или Албания, Шотландия, Швеция.

Вся надежда на группу J – там Германия уже почти в Катаре, а за вторую путевку ожесточенно борются Румыния, Армения и Северная Македония.

И даже если повезет с жеребьевкой, вовсе не факт, что мы кого-то их этой тройки обыграем в одном матче. Ладно, пусть обыграем, но дальше, как говорится, не забалуешь.

Нас ждет решающий матч за путевку, а хозяина поля определит жребий. В свете игры нашей сборной в осенней кампании возникает вопрос: способны ли мы обыграть Польшу, Норвегию, Сербию или Швецию со Швейцарией? Не смешите бутсы Холанда.

Конечно, мы все оптимисты, верим в лучшее, но давайте будем реалистами – только чудо позволит нам пробиться в Катар через стыки.