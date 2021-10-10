Валерий Карпин: Нас ждет наисложнейший соперник, но он не сильнее Словакии

- Не может ли получиться эхо 2009 года, как считаете?

- Нет больших отличий между Словенией и Словакией. Различия лишь в том, что у Словакии сильные игроки в опорной зоне, а у Словении - чуть больше на флангах. Нас ждет очень сложная игра, наисложнейший соперник. К тому же матч пройдет на выезде. Словения как минимум не слабее Словакии. А силы Словакии мы видели.

- После Словакии новых травм, как ни странно, не было. Мы занимаемся восстановлением и теорией. Разобрали игру со Словакией, переговорили с ребятами. Все, что не получилось в той игре – это моя вина. Я не так донес, не так объяснил. К ребятам претензий нет. Понимаю, почему я это говорю. Поэтому повторю, что игра со Словакией - полностью моя вина.

- Пока вы не задали такой вопрос Сутормину, я даже не знал, что тот матч прошел в Мариборе.

- Есть ли у вас волнение перед завтрашним матчем?

- Про это не надо говорить. У нас нет задачи минимум - гарантировать себе место в стыках. Об этом даже думать не стоит. У нас одна задача - бороться за максимум. Не надо даже думать о том, что мы можем завтра обеспечить себе второе место в группе. Победа нас устроит. Хотелось бы еще и хорошую игру показать. Я же не скажу вам, что мы хотим выиграть, но играть плохо.

- Есть ли фаворит в предстоящем матче?

- Наверное, нет. Шансы расцениваю как 50 на 50. Даже при том, что Словения играет дома, как и в 2009 году.

- Почему вы не используете в сборной клубные связки?

- Потому что используем других футболистов. Возможно, они сыграют лучше наигранных связок, а может и нет. Есть футболисты, которые играют в старте.

- Но, например, связка Смолов-Жемалетдинов сильна в атаке.

- А обороняться нам разве не надо? Считаю, у нас именно там проблема, а не в атаке.

- Расскажите об игровом стиле команды.

- В сборной нет установки поскорее расставаться с мячом. Со Словакией были проблемы с тем, как мы распоряжались мячом. С Кипром и Мальтой не было таких проблем.