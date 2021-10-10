Мбаппе выиграл титул из офсайда! Франция одержала волевую победу и взяла Лигу наций

Удивительно, конечно, как глубоко в генетике испанских футболистов заложена комбинационная игра. На старте встречи давление соперника доставляло им трудности, но довольно быстро номинальные хозяева научились преодолевать первую линию обороны, после чего более уверенно переходили центр поля.

Изначально казалось, что Дешам позволит соперникам привычно катать мяч, освобождая сзади свободные зоны, куда будут врываться Килиан Мбаппе и Бензема при поддержке Антуана Гризманна. Тем более, что из середины поля игрой могут классно управлять Поль Погба, способный на гениальную передачу любой сложности, и классный глубинный диспетчер Тчуамени. Однако чемпионы мира не стали отдавать инициативу, сходу устроив тотальный прессинг по всему полю. Особенно тревожно было Луису Энрике, когда мяч доходил до вратаря Унаи Симона.

Дидье Дешам тоже поменял двоих исполнителей – выпустил в центре полузащиты классно вышедшего на замену с Бельгией Орельена Тчуамени (заменил Адриена Рабьо), а в обороне Люку Эрнандеса сменил более надежный Преснел Кимпембе. Забавно, что единственным футболистом мадридского «Реала» на поле стал француз Карим Бензема, ведь в испанском составе нет ни одного игрока «сливочных».

По сравнению с матчем против чемпионов Европы Луис Энрике сделал два изменения – в центре обороны вместо Пау Торреса вышел Эрик Гарсия, а позицию Коке занял менее универсальный, но более надежный в обороне Родри. Наверняка наставник «красной фурии» предполагал, что соперники позволят больше владеть мячом, но станут разить в скоростных контратаках. А еще он перетряхнул тройку нападающих, поменяв каждому позиции – Ферран Торрес справа, Микель Оярсабаль в центре и Пабло Сарабия слева.

Испания и Франция выдали классные матчи в полуфиналах Лиги наций и сошлись в борьбе за малый титул чемпионов Европы, если так можно выразиться. Команды сколь яркие, столь и предсказуемые. А бронзу в матче за третье место взяли хозяева «финала четырех» итальянцы, победившие Бельгию со счетом 2:1.

Так что даже против суперзвездного состава французов они осилили контроль мяча. Впрочем, на этом все – в чужой штрафной подопечные Луиса Энрике появлялись крайне редко. Если это и получалось, что через правый фланг Террана Торреса, которому зачастую противостоял заметно нервничавший Кимпембе. А вот Сарабия слева реже всех в своей команде встречался с мячом.

В результате первые 45 минут не удались ни тем, ни другим. По полю футболисты носились бесперебойно, но до моментов дело так и не дошло. 2:1 по ударам и 1:0 в створ – говорящая статистика. Второй матч подряд игроки Дешама если не провалили, то очень слабо провели первый тайм. Не потому что ленятся, а потому что стартовый план наставника не работает.

ОЯРСАБАЛЬ РАЗОЗЛИЛ ФРАНЦИЮ

После перерыва французы попытались взвинтить темп, но испанцы потрясающе гасят такие порывы и все равно не отдают мяч. Более того, в опорной зоне и в полуфлангах «трехцветных» стало больше свободного пространства, куда забегали испанские полузащитники. Плюс напряжения добавил выход Дайо Юпамекано вместо получившего в первом тайме повреждение Рафаэля Варана. Тчуамени и Погба стали чаще опускаться в линию обороны, где и без них хватало игроков, оставляя свою позицию без внимания.

Атакующие игроки испанцев определили слабую зону в игре соперника – между Юпамекано (центральный защитник) и Жюлем Кунде (правый центральный) – и стали туда давить. В конце концов ставка сработала. Серхио Бускетс классно забросил на ход Оярсабалю, и тот, выиграв позицию у Юпамекано, аккуратно положил мяч в дальний угол.

Французы за считанные секунды до пропущенного мяча создали первый голевой момент в матче – Мбаппе напомнил о себе на левом краю, а Гризманн (он проводил сотый матч за сборную) замкнул его прострел ударом в перекладину. Зато после того, как испанцы открыли счет, мы увидели ту Францию, которая во втором тайме вколачивала Бельгию в газон. Не прошло и двух минут, как Бензема изумительным обводящим ударом закрутил мяч в дальнюю девятку. Грандиозный форвард, конечно. Нет ничего, чего бы он не умел.

СУДЬБУ ТИТУЛА РЕШИЛ ОФСАЙД

И вот тогда довольно скучная до того игра наконец взорвалась, в оставшиеся полчаса компенсировав все страдания зрителей. До гола Оярсабаля они нанесли за час игры всего один удар, а за восемь минут после его – сразу шесть. Испанцы же резко разбегались на чужой половине поля, так что острота стала возникать у обоих ворот. Наконец зрители получили тот финал, ради которого отложили другие планы в воскресный вечер.

Повезло больше французам – Мбаппе убежал один на один с Симоном и легко его обыграл. Вот только гол этот получился скандальнейшим. Судя по показанному повтору, форвард был чуть ли не в метровом офсайде… Как жаль, что такая интересная игра завершилась так странно и несправедливо… Кажется, мяч по пути к Килиану коснулся кого-то из испанцев. Видимо, этим объясняется решение VAR, но назвать его сомнительным – меньшее, что можно о нем сказать. Наверняка арбитры потом объяснят, что все было правильно, но такие голы нельзя засчитывать.

Оярсабаль имел возможность спасти «фурия роха», воспользовавшись позиционой ошибкой Юпамекано, но Льорис выручил партнеров, чем принес команде Дешама победу и титул победителей Лиги наций. Концовка получилась невероятно горячей, и французы выстояли с трудом. Каким же классным все-таки получается этот турнир, а «финал четырех» – просто песня. Поздравляем Францию и с интересом следим за Испанией. Эта молодая команда в ближайшие годы может выиграть не один трофей.

Лига наций. Финал

Испания – Франция – 1:2 (0:0)

Голы: Оярсабаль, 64 – 1:0. Бензема, 66 – 1:1. Мбаппе, 80 – 1:2.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Алонсо, Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Мерино, 84), Ф. Торрес (Форнальс, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан (Юпамекано, 43), Кунде, Т. Эрнандес, Погба, Тчуамени, Павар (Дюбуа, 80), Гризманн (Верету, 90+2), Мбаппе, Бензема.

Предупреждения: Погба, 46. Кунде, 55. Лапорт, 86. Мбаппе, 89.

Судья: Тейлор (Англия).