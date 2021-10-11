Евгений Ловчев: По всем раскладам у России в Словении нет никаких шансов даже на ничью

- На нас надвигается Марибор-2. Какие у вас предчувствия?

- Самые нехорошие. Карпину, конечно, не позавидуешь – столько игроков поломались. Играет фактически даже не второй, а третий состав.

По всем раскладам, у нас никаких шансов нет даже на ничью. К такому выводу приходишь после матча в Казани со словаками. Ведь мы ни одной атаки не провели за весь матч. Ни одной! И это на своем поле. Владели мячом 26 процентов времени, мяч совсем не держался в середине поля. Всю игру отбивались, Сафонов еще выручил пару раз. Но иногда чудеса случаются: словаки играли намного лучше, давили весь матч, забили сами себе и проиграли.

- Но даже в случае поражения в Мариборе, сборная России все равно останется самым реальным претендентом на второе место.

- Да, там же стыки – разве наши могут их пройти? С такой игрой еще у Кипра нужно как-то выиграть.