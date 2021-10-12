«Магия Карпина работает - Хоттабыч на 15 минут превратил Россию в сборную Бразилии»

- Первые 15 минут все-таки были плохие. Затем освоились, а после первой удачной атаки поняли, что можно играть. И выиграли даже с запасом. Трудно объяснить, почему такая разница – Словения и Словакия команды примерно одинакового уровня.

- И игра-то совсем другая, чем в Казани.

Можно сказать, что магия Валеры (Карпина. – Прим. ред.) работает. Принял сборную в тяжелом положении, теперь второе место гарантированно, а в Хорватии и ничья устроит для первого места.

- Я приятно удивлен. Первые 15 минут были унылыми, подумал, что повторится матч в Казани. Однако затем Хоттабыч на 15 минут превратил Россию в сборную Бразилии. Был какой-то божественный отрезок – с пасами пятками. Два красивых гола, особенно гол Джикии, забитый ударом через себя. И можно сказать, что выиграли совершенно по делу. Хотя у словенцев тоже были моменты. Но было ближе к 3:1, чем к 2:2.

- Кого отмечаем?

- В первую очередь, Валеру. Я уже говорил про его магию. Только у него центральный защитник может забить Облаку ударом через себя.

Мне очень понравился Кузяев, Миранчук был неплох, Сутормин - тоже. Хотя в конце первого тайма мог получить вторую желтую - судья явно его пожалел. Еще понравился Фомин, хотя и запорол самую лучшую атаку с двумя пасами пятками. Но в остальном очень хорошо сыграл, и большой объем проделал. В одном моменте принял опасный удар на себя.

Теперь нужно обыгрывать Кипр, и решать вопрос с первым местом. Потому что через стыки нам будет трудно пробиться. Это объективно.

- Играем в Загребе или Сплите. Хотя, скорее всего, главный матч хорваты решат проводить в столице.

- Понятно, что мы не фавориты, но если устроит ничья, нужно в этот шанс вгрызаться зубами. Повторю, со второго места пробиться в Катар будет трудно.

- Мы почти обеспечили себе в первом стыковом матче свое поле. Наверняка попадем в шестерку, которая станет хозяевами поля в первых стыковых матчах.

- Это тоже очень важный момент. Если выиграем первый стыковой матч, а во втором за путевку попадется Шотландия или Норвегия, играть с ними можно.

Но пока это гадание на кофейной гуще, а нам нужно выгрызать ничью в Хорватии, и тогда никакие стыки нам не нужны.

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В стыковой турнир попадают 10 команд, занявших вторые места в группе, плюс две сборные из Лиги наций. Двух игр с одним соперником больше не будет. Победитель в парах будет определен в одном матче. Это будут шесть полуфиналов. Затем три финала, победители которых и поедут в Катар.

Преимущество своего поля в полуфиналах получат шесть лучших команд, занявших вторые места в группах. В финалах место проведения встреч определит жребий.

Первые стыковые игры пройдут 24 и 29 марта.