Георгий Джикия: История про Марибор сегодня закончилась, потому что мы победили

- Попадалось в глаза. Я сейчас мало времени провожу в соцсетях, но все равно видел какие-то нарезки про удаления, которые были в той встрече, старые видео. Это история, которая сегодня закончилась, потому что мы побелили. Всех с этим поздравляю.

- Сложная. Да матча было понятно, что будет очень много единоборств, борьбы. Но мы выиграли, и это самое приятное на сегодняшний день, потому что задача была победить. Тем более мы играли в Мариборе. Все прекрасно знают историю. Самое главное, что мы взяли три очка. Все ребята молодцы.

- Мы еще до матча знали, что он будет сложным. Мы играли на выезде с хорошей командой. А что касается инициативы словенцев, просто так получилось. Мы хотели играть немного выше, но у нас что-то не получилось. Поэтому так сложилось, что у соперника было больше инициативы, но при этом мы забили два мяча. Это очень приятно.

- Второй мяч на вашем счету и получился он очень красивым. Расскажите, как это было? Часто так забиваете?

- Сейчас не могу вспомнить, как что было. Там случилась заварушка, рикошет, отскок от поля и я упал. Моя задача была просто попасть по мячу, чтобы не было контратаки назад и по возможности попасть по воротам. Все получилось, приятно, что забил мяч, и он оказался победным.

- Травма Дивеева для вас как центрального защитника много проблем доставила?

- Дивееву самое главное – крепкого здоровья, чтобы травма оказалась несерьезной. Но я бы выделил Осипенко и Чистякова, которые вышли в такой сложной игре и бились как львы. Они большие молодцы. А Дивеев почти с первых минут получил повреждение и долго не хотел уходить, бился, старался, но потом боль стала очень резкой. Он тоже забил потрясающий мяч. Важный гол. Еще раз пожелаю ему здоровья.

- Когда словенцы забили второй мяч и судья долго проверял этот гол на ВАР, какие были мысли?

- Что там пятьдесят на пятьдесят, потому что я тоже чиркнул мяч, и было непонятно, как судья будет трактовать этот момент, потому что я не знал, последним ли тронул мяч или сначала тот нападающий с кем я боролся. Слава богу, что так получилось, и судья не засчитал гол.

- Хорваты сыграли вничью, и там тоже не засчитали забитый мяч.

- Когда мы зашли в раздевалку – порадовались победе, прежде всего. Потом посмотрели таблицу, потому что было очень интересно, как сыграли хорваты. Конечно же, их ничья очень хорошо для нас сказалась. Идем дальше. Впереди два сложных матча. Нам нужно смотреть на свою игру и отталкиваться только от нее.

- Вас сегодня признали лучшим игроком матча.

- Народ не обманешь (смеется).