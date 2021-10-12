Карпину – новый контракт, Дзюбе – до свидания. Выводы по итогам октябрьских матчей отбора

Такой расклад сегодня кажется нереальным, но кто его знает, какие мысли в голове не только у Валерия Георгиевича, но и тех футбольных боссов, кто после матча в Мариборе посмотрел на этого специалиста с другой стороны. Карпин заставил себя уважать не только своей смелостью и нежеланием прогибаться под грузом неприятных обстоятельств в виде эпидемии травм, но также предстал тренером, который умеет выжимать результат с любым набором игроков. Без работы он точно не останется.

Теперь вопрос решился, похоже, сам собой. Сборная справилась без Дзюбы, не заметив потери бойца. Карпин гарантировал своей команде место не ниже второго по итогам группового турнира и попадание в стыковые матчи. То есть как минимум до весны он точно будет тренером сборной России, если, конечно, не решит сам сменить место работы.

Ничего хорошего эти слова для перспектив Дзюбы (отгрузившего словенцам в марте дубль) вернуться в национальную команду не сулят. После его отказа сыграть за Россию в октябрьских матчах на фоне ужасных кадровых проблем, свалившихся на тренерский штаб, еще перед игрой в Мариборе многие призывали не вызывать больше такого игрока в сборную. Потому как Дзюба сводит счеты с тренером, с которым у него давний незаглаженный конфликт, несмотря на публичное отрицание этого факта. То есть вольно или невольно, но он своим решением наносил вред главной команде страны.

А вот он же, но после поражения от русских (1:2) в понедельник. «В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы».

Показательно, как менялось мнение Матьяжа Кека о сборной России с Дзюбой в составе и без него. За день до игры с командой Валерия Карпина в Мариборе главный тренер сборной Словении раздавал комплименты нападающему «Зенита». «Каждый тренер приносит новую философию, у господина Карпина тоже своя философия. Но мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет, потому что в первом матче в Сочи он доставил нашей команде очень много проблем», - сказал тогда Кек.

Он провел пять матчей с национальной командой, одержав четыре победы – над Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой, и сыграв вничью с Хорватией. За это время россияне пропустили всего один мяч. Скажи кто после его назначения, что перед ноябрьскими матчами Россия выйдет в лидеры группы с гарантией места не ниже второго, это сочли бы за несерьезную шутку. Но в итоге случилось именно так.

РФС уже отреагировала на эти результаты, заявив, что в случае попадания в стыки контракт с Карпиным будет продлен. Хотя вполне можно было бы предложить уже сейчас Валерию Георгиевичу новое долгосрочное соглашение. Ясно же, что игра в Мариборе стала переломным в сознании футбольной общественности по отношению к тренеру. Если после победы над Словакией от игры команды все были в шоке и подвергали ее жесткой критике, несмотря на положительный результат, то в Словении наша сборная выиграла с хорошим футболом. И надо признаться, что вызвала эмоциональный шок. Все мечтали о захудалой ничейке, а сборная победила с хорошим футболом.

Кек не зря говорит, что игра российской сборной стала более быстрой и гибкой. Это действительно так. Наша команда в Мариборе на победу наиграла, создав моментов больше чем хозяева. Ряд комбинаций так были просто замечательными, как и оба гола-красавца в исполнении центральных защитников.

А ведь Карпин не смог рассчитывать в матчах со словаками и словенцами на таких прочных игроков основной обоймы как Головин, Зобнин, Караваев, Черышев. Не было также Ионова, Магкеева, Самошникова и вернувшегося после долгого перерыва в команду Глушакова. Завершил игру за сборную Фернандес. Но результат все равно достигнут. Пока, конечно, промежуточный, но сегодня трудно представить, что весной тренерскому штабу укажут на дверь, даже если команда не попадет на ЧМ напрямую и не пробьется на важнейший турнир через тяжелейшие стыки.

Ключевым теперь будет матч в Хорватии, в котором надо не проиграть. Это, кстати, не лучший расклад для России, зная о неумении играть вничью по заказу. Но пока Карпин разрывает шаблоны, посмотрим, сможет ли взять и эту планку. Ничья вице-чемпионов мира со словаками (2:2), которые практически потеряли шансы на попадание на ЧМ-2022 еще до встречи с хорватами, говорит о том, что все для российской сборной возможно.

И тогда для Дзюбы это будет окончательным концом карьеры в национальной команде. Если, конечно, он не покается прилюдно и не протянет первым тренеру руку в знак примирения. Но этому скорее всего не бывать. Тем более что нашлись в Питере известные спикеры, кто позицию игрока поддержал даже в такой однозначной и некрасивой ситуации.

Пока же выбор вариантов того, что делать Артему, не очень велик. Большинство сводится к одному. «Артем Дзюба пусть сидит и локти кусает, глядя на этих парней, которые бьются на поле. Он свой выбор сделал и все увидели, кто прав, а кто нет в этой истории», - считает бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили. «Карпин молодец! А Дзюба? Не кусает ли он локти?» - вопрошает сегодня известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Вместе с ними задается этим вопросом после победы в Мариборе вся футбольная Россия.