Сергей Хусаинов: Отмечу Карпина, команду и арбитра – мог удалить Сутормина, но показал себя профи

- Да, не помогло им и отсутствие Дзюбы. Но даже эти ребята из европейских клубов не смогли перестроиться по ходу матча. И еще мне понравилась тактика нашей команды. Вроде владеем мячом у ворот соперника, затем отдаем назад, и вдруг – заброс через защитников соперника. И таких забросов было несколько.

Можно говорить, что сборная Словении, видимо, не совсем недооценила нашу команду. Мол, мы играем в европейских клубах, а тут приехали какие-то неизвестные русские. Тем более, нет Дзюбы…

- За короткий срок Валерию Георгиевичу и его помощникам, несмотря на все сложности, удалось наладить игру – у команды появился свой рисунок. Вчера мы увидели, итог этой целенаправленной работы.

- Как вам игра нашей команды в Мариборе?

- Я бы еще отметил, что Карпин, наконец, угадал с вратарем.

- Сафонова обязательно нужно отметить. Он еще в Казани пару раз выручил. И вчера был надежен, быстро начинал многие атаки действовал как полевой игрок.

Ну, и потрясающий гол Джикии, а Дивеев забил какой гол! Потом получил повреждение, вынужденная замена. Но ребята проявили характер. Молодцы!

- Теперь нужно цепляться зубами за шанс выйти с первого места.

- Нам немного помогает футбольный Бог. Мы 11 ноября играем дома с Кипром. Потом дома будем спокойно готовиться к матчу 14 ноября в Хорватии. На который, по сути, только слетаем, а так все время команда будет находиться в Новогорске.

А хорватам придется лететь на Мальту, возвращаться. Эти перелеты создают лишний дискомфорт, влияют на восстановление игроков.

- Так что скажете про шанс?

- Конечно, надо вгрызаться, надо забыть про победу в Мариборе и сделать решающий шаг.

- Пару слов про судейство?

- Хорошо, что арбитр не был из стран бывшего соцлагеря, они к нам всегда предвзято относятся.

- Ведь в конце первого тайма мог удалить Сутормина за вторую желтую.

- Все правильно – мог. Нарушение было близким к желтой карточке. Но португальский арбитр рассудил так, что все должно решаться в честной борьбе на поле. А нарушение не было таким грубым, чтобы уже в первом тайме оставить одну команду в меньшинстве. Арбитр проявил настоящий профессионализм, не испортил игру, принял взвешенное решение.