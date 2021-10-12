Интрига от «Локомотива»: реальна ли в клубе максимальная открытость?

О стратегии «Локомотива» говорили давно и говорили многое. Она разрабатывалась весной, один из предварительных вариантов даже появлялся в телеграм-каналах, вопросов было много, и со временем их меньше не становилось. Хотя как минимум одна вещь стала понятна из прошедших трансферов: в клубе точно взят курс на омоложение состава. Но этого мало. Болельщикам, да и медиа, хотелось знать больше.

За последние несколько дней в клубе произошли значительные кадровые перемены, ушел один тренер, приходит другой, разумеется, это послужило катализатором того, что интерес от этого к происходящему в «Локо» возрос нереально.

И вот на этом фоне клуб объявляет о большой пресс-конференции и особенно подчеркивает формат, заявляя, что его представители готовы общаться на любые темы. Причем общаться с журналистами будет самый большой руководитель – председатель совета директоров Александр Плутник. Но особенно интригует тот факт, что участие в представлении стратегии примет руководитель клуба по спорту и развитию Ральф Рангник, известный своими успехами в построении клубной вертикали в системе футбольных клубов «Ред Булл». Это будет первое появление немецкого специалиста перед российской прессой, и можно быть уверенным: у Рангника точно поинтересуются, какие идеи и как именно он собирается реализовывать свои идеи в «Локомотиве».

В общем, интересно, куда хочет прийти Локомотив и какие методы в клубе собираются для этого использовать, и, похоже, впервые в истории российского футбола клуб, все годы находящиеся в числе лидеров, готов открыто об этом рассказать.