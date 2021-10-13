Звание капитана сборной принизили Черчесов с Дзюбой. А Карпин окончательно его опустил

К Валерию Карпину пристали по поводу постоянной ротации капитанов в национальной команде. Критикуют нещадно. Хотя в наше время за капитанской повязкой не кроется никакой особый смысл.

Были времена, когда СССР противостоял другому миру, западному, тогда носитель литеры «К» не имел право быть политически неграмотным. Там такой человек был своего рода идеологическим проводником идей партии в ее спортивной ячейке. Но уже давно все иначе.

Какую роль сегодня играет капитан? Жмет ручки перед игрой и вручает вымпел коллеге-сопернику. Идет первым на поле. А что еще? На футбольном поле с судьями кто только не вступает в разговоры. Это стало нормой. Тут нет необходимости капитану бежать к арбитру, чтобы выяснять у него причины принятия того или иного решения, мотивы которого остались не ясны.

Какие еще привилегии у капитанства? Это показатель того, что этот игрок — авторитет? Возьмем, например, «ПСЖ». Кто там не авторитет: Месси, Неймар, Мбаппе, Рамос, Ди Мария, Доннарумма? Все крутые, каждый был бы в другом клубе капитаном. Что от того, что повязка не у всех?

После введения в футболе пяти замен в период коронавируса практика смены капитанов по ходу матчей стала обыденным явлением. Нередко за игру капитанская повязка переходит из рук в руки не один раз (Смолов, кстати, был капитаном в игре с «Мальтой» 7 сентября, ушел с поля на 71-й минуте). На это никто уже не обращает внимания, и невольно значимость понятия «капитан команды» понижается. В самые ответственные моменты того, кто выводил партнеров на поле, уже след простыл. Он сидит на скамейке с веселой улыбкой или грустными думами, а за него отдуваются другие люди.