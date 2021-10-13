Звание капитана сборной принизили Черчесов с Дзюбой. А Карпин окончательно его опустил

К Валерию Карпину пристали по поводу постоянной ротации капитанов в национальной команде. Критикуют нещадно. Хотя в наше время за капитанской повязкой не кроется никакой особый смысл.
Были времена, когда СССР противостоял другому миру, западному, тогда носитель литеры «К» не имел право быть политически неграмотным. Там такой человек был своего рода идеологическим проводником идей партии в ее спортивной ячейке. Но уже давно все иначе.
Какую роль сегодня играет капитан? Жмет ручки перед игрой и вручает вымпел коллеге-сопернику. Идет первым на поле. А что еще? На футбольном поле с судьями кто только не вступает в разговоры. Это стало нормой. Тут нет необходимости капитану бежать к арбитру, чтобы выяснять у него причины принятия того или иного решения, мотивы которого остались не ясны.
Какие еще привилегии у капитанства? Это показатель того, что этот игрок — авторитет? Возьмем, например, «ПСЖ». Кто там не авторитет: Месси, Неймар, Мбаппе, Рамос, Ди Мария, Доннарумма? Все крутые, каждый был бы в другом клубе капитаном. Что от того, что повязка не у всех?
После введения в футболе пяти замен в период коронавируса практика смены капитанов по ходу матчей стала обыденным явлением. Нередко за игру капитанская повязка переходит из рук в руки не один раз (Смолов, кстати, был капитаном в игре с «Мальтой» 7 сентября, ушел с поля на 71-й минуте). На это никто уже не обращает внимания, и невольно значимость понятия «капитан команды» понижается. В самые ответственные моменты того, кто выводил партнеров на поле, уже след простыл. Он сидит на скамейке с веселой улыбкой или грустными думами, а за него отдуваются другие люди.
У Карпина было пять матчей в отборе, и во всех сборную выводили на поле разные люди: Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин. Кто-то полагает, что чехарда связана с отсутствием в команде явного лидера. Но можно подумать, что он был раньше.
Капитанство Артема Дзюбы при прежнем тренере сборной Черчесове многих просто раздражало. Более того, нельзя исключать, что именно упорство Станислава Саламовича оставлять зенитовского нападающего капитаном, несмотря на все его выходки за пределами поля, нанесло большой вред этой истории. Эти ролики — из чемпионской раздевалки «Зенита», где Дзюба на камеру «дрючил» Сердара Азмуна, не говоря уже о знаменитом секс-видео - уронили понятие капитан футбольной сборной России ниже плинтуса.
Черчесова предупреждали, призывали поставить этому заслон, но он был непреклонен. У него капитан один — Дзюба, чтобы он не учудил. Как тот отнесся сегодня к игре за сборную, отказавшись приехать на сбор в труднейший для команды момент, все прекрасно видят. И это тоже камешек в огород Станислава Саламовича. Хорош был у России капитан, которому на Россию становится наплевать, если слегка ущемлена его гордыня.
Это не Карпин принизил донельзя понятие капитан сборной. Валерий Георгиевич просто не стал его реанимировать. Растворил еще больше, превратив во внутрикомандную развлекаловку. Логики в назначениях широкая публика больше не видит. Джикия был капитаном в отсутствие Дзюбы при Черчесове. Было ясно, почему спартаковец вывел команду на первый матч при новом тренере. Баринов, Смолов, Кузяев — все старожилы. Но когда повязка перешла к дебютанту Сутормину на второй октябрьский матч, все покрылось густым туманом.
Может, ребята жребий бросают или играют на то, кому сегодня ручкаться перед игрой? Если всех все устраивает, то пусть меняются, лишь бы не проигрывали. Только неплохо было бы объяснить, как у них происходят назначения. А то еще немного, и мы позабудем о том, что когда-то слово капитан сборной звучало гордо.