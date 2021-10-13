Капитан Сутормин: вклад в победу

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ФАКТЫ
Играл в схеме 4/3/3 на позиции правого защитника в защитной фазе и правого вингера в атакующей.
Начало игры проводит надежно и уверенно. Минимум брака в передачах, подчищает за партнерами. Да, однажды увлекся атакой и упустил Шпора, но партнеры его подстраховали. При игре в атаке не рискует и не обостряет, в основном отдает горизонтальные передачи. В первой половине встречи, решив обострить, отдал вертикальную передачу, но совершил ошибку, после которой словенцы организовали опасную вылазку к воротам сборной России.
В целом первый тайм проводит хорошо: помогает в коллективном прессинге, хорошо видит поле, заработал опасный штрафной у ворот словенской сборной. Но после пропущенного мяча, в котором нет персональной вины Сутормина, немного занервничал. Допускал мелкие ошибки, необоснованно нарушал правила вблизи своей штрафной, которые могли привести к опасному моменту или взятию ворот. Получает заслуженную желтую карточку после очередного нарушения. Свисток на перерыв звучит очень кстати, так как он был ему явно необходим.
ВТОРОЙ ТАЙМ: ФАКТЫ
Перерыв пошел явно на пользу капитану. Во втором тайме больше проявлял себя в защитной фазе, так как словенцам нужно было отыгрываться – и здесь он был надежен. Предпринял несколько попыток атаковать с левого фланга, но все же потом вернулся на родной правый фланг.
С выходом Чистякова команда перешла на игру в 3 центральных защитника, при этом Сутормин продолжил исполнять роль правого защитника. Концовку встречи проводит, как и ее начало, надежно и практически безошибочно. Хорош в борьбе «1 на 1», но часто проигрывает воздух.
Хотелось видеть от него больше перехватов. Мелкие помарки нивелирует самоотдачей и бойцовскими качествами. Помогает сборной одержать важную победу.
ОТКРЫТИЯ
- В пятницу дебютировал в сборной, но уже в понедельник стал ее капитаном
- Может одинаково хорошо играть на позиции ПЗ, ПП, ПВ и даже левого вингера
- В отличной физической форме. Весь матч отбегал и практически не устал
- В будущем может стать отличным капитаном сборной
- Хорошо приспосабливается к тактическим изменениям во время игры
ЭМОЦИИ
Наблюдая за его игрой, можно было испытать разные эмоции. Первое, что бросилось в глаза и немного удивило: Алексей мало руководил партнерами по обороне, хотя был в качестве капитана.
Недоумение. Почему-то мало разговаривал с судьей и не оказывал тем самым на него давления, в некоторых эпизодах это напрашивалось.
Разочарование. Потому что хотелось увидеть в нем больше лидерских качеств. Отсутствие эмоций. Потому что у самого Алексея их не хватало, ощущение, что повязка оказывала давление на него, и из-за этого он немного нервничал, и вместе с ним страдали и нервничали миллионы болельщиков.
Радость. Именно Сутромин первым побежал к Джикии отпраздновать великолепный гол в ворота словенцев.
Спокойствие. Уверенная в целом игра позволяла не беспокоится за его правый фланг.
Нервозность. Так как в последние минуты могло произойти все что угодно и ошибку мог совершить любой, нагрузка в такие моменты на защиту ложится большая, но Сутормин в нужный момент справился с давлением.
Облегчение. С каждым разом, когда наша команда отбивала атаку, Сутормин не стеснялся при возможности отправить мяч выносом подальше от ворот.
Счастье. Ведь наша команда победила! То самое счастье, когда радуешься любому удачному действию игрока, когда забываешь все индивидуальные ошибки, когда не оцениваешь и не выделяешь кого-то одного, а радуешься за всех.
Автор является слушателем Школы спортивного журналиста «Советского спорта».