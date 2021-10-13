Капитан Сутормин: вклад в победу

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ФАКТЫ

Играл в схеме 4/3/3 на позиции правого защитника в защитной фазе и правого вингера в атакующей.

Начало игры проводит надежно и уверенно. Минимум брака в передачах, подчищает за партнерами. Да, однажды увлекся атакой и упустил Шпора, но партнеры его подстраховали. При игре в атаке не рискует и не обостряет, в основном отдает горизонтальные передачи. В первой половине встречи, решив обострить, отдал вертикальную передачу, но совершил ошибку, после которой словенцы организовали опасную вылазку к воротам сборной России.

В целом первый тайм проводит хорошо: помогает в коллективном прессинге, хорошо видит поле, заработал опасный штрафной у ворот словенской сборной. Но после пропущенного мяча, в котором нет персональной вины Сутормина, немного занервничал. Допускал мелкие ошибки, необоснованно нарушал правила вблизи своей штрафной, которые могли привести к опасному моменту или взятию ворот. Получает заслуженную желтую карточку после очередного нарушения. Свисток на перерыв звучит очень кстати, так как он был ему явно необходим.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ФАКТЫ

Перерыв пошел явно на пользу капитану. Во втором тайме больше проявлял себя в защитной фазе, так как словенцам нужно было отыгрываться – и здесь он был надежен. Предпринял несколько попыток атаковать с левого фланга, но все же потом вернулся на родной правый фланг.

С выходом Чистякова команда перешла на игру в 3 центральных защитника, при этом Сутормин продолжил исполнять роль правого защитника. Концовку встречи проводит, как и ее начало, надежно и практически безошибочно. Хорош в борьбе «1 на 1», но часто проигрывает воздух.