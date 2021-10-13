Как накажут Албанию, Роналду и Пукки бьют рекорды, венгерские фанаты и беспомощная Англия

Напряжение витало в тиранском воздухе, и в случае неудачи чувствовалось, что албанские фанаты могут что-то нехорошее учудить.

В случае победы сборная Албании набирала 19 очков и вплотную приблизилась бы к Англии.

Дополнительное напряжение поединку предавал тот факт, что обе команды ведут борьбу за второе место в группе I. Лидируют здесь с отрывом теперь уже всего в 3 очка англичане (после неудачного вчерашнего матча на «Уэмбли» с венграми, но об этом ниже), у них 20 очков, у поляков после победы в Тиране – 17, у албанцев – 16.

Поэтому не согласен с коллегами, которые считают, что сборная Польши была явным фаворитом этого матча. Если б играли в Польше, да, полякам было бы полегче, но играли в Тиране. Мне до матча представлялось, что это будет равная игра с непредсказуемым исходом.

Нынешняя сборная Албании довольно крепкая команда, с ней очень непросто играть. Большая группа футболистов выступает в Италии, причем в Серии А, кто-то в Испании и Венгрии.

Гимн Польши они встретили оглушительным свистом, хотя такое бывает часто и в более благополучных странах.

Все самое неприятное началось на 77-й минуте, когда Кароль Свидерский прекрасным ударом забил гол. Поляки бурно праздновали успех прямо рядом с трибуной разгневанных албанских фанатов. Тут же оттуда полетели бутылки с напитками, хорошо, что пластиковые. Французский арбитр Клеман Тюрпен матч прервал и увел команды в раздевалки.

Вынужденный перерыв продолжался почти 20 минут. Болельщики продолжали буйствовать, скандировать неприличные кричали в адрес поляков. Диктор по стадиону несколько раз предупредил: если на трибунах не установится порядок, игра не будет продолжена. В таком случае сборной Албании точно записали бы техническое поражение. Как Черногории в том памятном матче со сборной России.

Затем игра возобновилась. В такой взрывоопасной обстановке поляки все же довели матч до победы.

Теперь остается ждать, как УЕФА накажет Албанию. Снимет очки? Запретит играть домашние матчи в Албании? Либо дома, но без зрителей? И, конечно, будет какой-то штраф.

РОНАЛДУ И ПУККИ – РЕКОРДСМЕНЫ

Криштиану Роналду вчера в матче с Люксембургом (5:0) сделал хет-трик. Два гола он забил с пенальти, один с игры. Это были 113-й, 114-й и 115-й его мячи за сборную. Португалец еще 1 сентября в матче с Ирландией побил, казалось, вечный рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей за сборную), а теперь продолжает уходить в отрыв.

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки тоже вошел в истории, но только финского футбола. Вчера в Астане он забил два мяча в ворота сборной Казахстана (2:0), и обошел по голам за сборную легенду финского футбола Яри Литманена.

У Пукки теперь на счету 33 гола за национальную команду, у Литманена – 32.

АНГЛИЧАНЕ НЕ СОЗДАЛИ НИ ОДНОГО МОМЕНТА

Сборная Англии подошла к матчу с Венгрией в ранге безоговорочного фаворита. Венгры в предыдущем туре проиграли дома Албании 0:1, а до этого уступили албанцам и в гостях.

И вообще, венгерская сказка, которую мы наблюдали на Евро-2020, похоже, закончилась. Англичане, видимо, полагали, что победа на «Уэмбли» сама упадет к их ногам. Не тут-то было…

Но начался матч с эксцесса. Еще во время предыдущей встречи этих команд в Будапеште местные болельщики оскорбляли по расовому признаку футболистов сборной Англии. В частности, досталось Рахиму Стерлингу.

На «Уэмбли» присутствовала довольно внушительная группа фанатов сборной Венгрии. Они освистали игроков английской команды, преклонивших колено в рамках акции BLM, а затем вступили в конфликт с полицейскими на стадионе. Полиция даже вынуждена была применить дубинки для наведения порядка.

Англичане начали игру в академической манере, перекатывая мяч на половине поля соперника, ища моменты для опасной атаки, но безрезультатно.

На 24-й минуте в ворота сборной Англии был назначен неочевидный пенальти. Люк Шоу выбивал высоко летящий мяч, находясь на самой линии штрафной, и тут в кадр ворвался бывший игрок молодежной сборной Франции, а ныне натурализованный венгр Лоик Него, который пытался сыграть по этому высокому мячу головой.

На повторе было четко видно, что Шоу вначале выбил мяч, а потом уже голова венгра пыталась до него дотянуться. Бывший француз рухнул на газон, стал изображать муки. Хотя на повторе показалось, что Шоу даже не коснулся его головы ногой.

Вообще-то, опасная игра со стороны француза, но арбитр твердо указал на точку. Так венгры нанесли единственный удар в створ в этом матче и забили гол.

А что же англичане? Полтора тайма впереди, забивай - не хочу.

Хозяева не создали ни одного опасного момента у ворот венгров за всю игру. Ни одного! Не провели ни одной сколь-нибудь опасной атаки. 94 минуты зрители лишь наблюдали беспрерывное катание мяча вдоль штрафной, в поисках острого продолжения. И это перекатывание закачивалось ничем.

Если б не рикошет после навеса Фодена, который замкнул на дальней штанге Стоунз на 37-й минуте, венгры привезли бы из Англии три очка.