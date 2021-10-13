Лоськов и Пашинин: не пора ли выйти из зоны комфорта?

Посыл тренера сформулирован предельно ясно: «Мы все должны быть единой командой — не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу».

Кто-то скажет – стандартные фразы, но на примере сборной России, ведомой Карпиным, видно, что если добиться такого отношения к делу в раздевалке, то это может помочь достижению результата, нивелировав даже проблемы с составом. Впрочем, это лирическое отступление, а у «Локомотива» прямо сейчас – суровая жизненная проза.

Многих – и наших коллег, и, само собой, болельщиков – занимает вопрос: что будет с Лоськовым и Пашининым? Будут ли они помогать Маркусу Гисдолю? Останутся ли в тренерском штабе команды в каком-то качестве?

Мы убеждены, что вопрос стоит поставить по-другому. А нужно ли Лоськову и Пашинину самим оставаться в «Локомотиве»? Не хотят ли они сами озадачить себя: а может, я способен на большее и достоин большего, чем быть ассистентом, пусть даже и в родном клубе? Кажется, две звезды «Локомотива» прямо сейчас могут поставить перед собой вопрос – а готов ли я, и хочу ли я выйти из зоны комфорта и искать свой шанс на позиции главного тренера?

Объективно, в тренерском штабе Марко Николича они не играли основной роли, для серба важнее были его соотечественники Смилянич и Басарич. Хотят ли Пашинин и Лоськов продолжать выполнять такие второстепенные функции?