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Лоськов и Пашинин: не пора ли выйти из зоны комфорта?
13 октября 19:43
автор: Ярослав Николаев

Лоськов и Пашинин: не пора ли выйти из зоны комфорта?

В «Локомотиве» происходят тектонические сдвиги. Новый главный тренер «железнодорожников» сегодня провел первую тренировку, обозначив перед ней на командном собрании свою установку на отношение к делу.

Посыл тренера сформулирован предельно ясно: «Мы все должны быть единой командой — не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу».

Кто-то скажет – стандартные фразы, но на примере сборной России, ведомой Карпиным, видно, что если добиться такого отношения к делу в раздевалке, то это может помочь достижению результата, нивелировав даже проблемы с составом. Впрочем, это лирическое отступление, а у «Локомотива» прямо сейчас – суровая жизненная проза.

Многих – и наших коллег, и, само собой, болельщиков – занимает вопрос: что будет с Лоськовым и Пашининым? Будут ли они помогать Маркусу Гисдолю? Останутся ли в тренерском штабе команды в каком-то качестве?

Мы убеждены, что вопрос стоит поставить по-другому. А нужно ли Лоськову и Пашинину самим оставаться в «Локомотиве»? Не хотят ли они сами озадачить себя: а может, я способен на большее и достоин большего, чем быть ассистентом, пусть даже и в родном клубе? Кажется, две звезды «Локомотива» прямо сейчас могут поставить перед собой вопрос – а готов ли я, и хочу ли я выйти из зоны комфорта и искать свой шанс на позиции главного тренера?

Объективно, в тренерском штабе Марко Николича они не играли основной роли, для серба важнее были его соотечественники Смилянич и Басарич. Хотят ли Пашинин и Лоськов продолжать выполнять такие второстепенные функции?

И тогда может получиться красивая история, если кто-то из них, Дмитрий Лоськов или Олег Пашинин, спустя несколько лет, пройдя, например, через клубы ФНЛ, поработав в средних командах премьер-лиги, но на позиции главного, возглавит «Локомотив». И, реализовав весь свой накопленный опыт, принесет «Локомотиву» какой-нибудь титул. Это будет мощно.

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