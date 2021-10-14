Сандро Шварц: Думаю, что «Спартак» против нас сыграет в пять защитников

- Мы рады предстоящему дерби. Наверняка это будет эмоциональная игра, с нервом и накалом. Не важно, какие результаты были у команд до этого матча, мы не смотрим на таблицу. Нам надо сыграть грамотно в обороне, включить скорости в атаке и добиться желаемого результата.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед дерби со «Спартаком» рассказал о том, кто не сможет помочь его команде, от кого ждать основной опасности в стане соперника, а также охарактеризовал методы работы нового наставника «Локомотива» Маркуса Гисдоля, которого знает по работе в Бундеслиге.

- Фомин провел вчера короткую восстановительную тренировку. Сегодня он работал в общей группе. Захарян уже вчера был в общей группе и готов к «Спартаку». Макаров проводит индивидуальные тренировки, и вопрос по его участию в матче открыт. Точно не сыграют Лаксальт и Лесовой.

- Почему в эту паузу решили не проводить контрольных матчей?

- На прошлой неделе мы интенсивно тренировалась, и решили, что и сыграем с «Динамо-2». Немного изменили формат матча - провели три тайма по двадцать минут, чтобы максимально интенсивно нагрузить ребят. Эта игра была схожа с контрольной.

- Какие мысли о том, что вы сегодня равно год как работаете в «Динамо»? Как долго вы задержитесь в этом клубе?

- Чувствую себя в «Динамо» прекрасно, комфортно. У нас великолепный тренерский штаб, мы очень плотно контактируем. Есть чувство локтя. Команда сделала большой шаг вперед в развитии, но мы не останавливаемся на этом. Путь предстоит еще длинный, надо развиваться. Сложно говорить о том, каким я вижу свое будущее. Контракт истекает после окончания сезона. Но о его продлении буду говорить позже, не забегая вперед.

- Вы дважды признавались лучшим тренером месяца и когда вам вручали награду, команда выступала не очень хорошо. Не побаиваетесь победы в этой номинации?

- Нет, не боюсь этого. Эта награда является подтверждением нашей работы. Это не только мое достижение, но и всех членов нашего тренерского штаба. Мы делаем работу правильно, раз нас отмечают, но сейчас не думаем об этом. Все внимание направляем на дерби со «Спартаком».

- По этому сезону сложилась картина, что «Динамо» не очень успешно играет с командами из нижней восьмерки, но с лидерами играет хорошо. Это закономерность и в чем проблема?

- Это те этапы пути развития, которые команда должна пройти. Мы извлекаем уроки. «Крылья Советов» и «Ахмат» хорошо обороняются, а нам не всегда удается показывать наш футбол. Нам важно все время отдаваться игре и не терять концентрацию. Этим двух неудачным матчам могу противопоставить игру с «Уралом» или «Уфой» в прошлом сезоне. Мы там доминировали и успешно вскрывали оборону соперника. Если говорить о лидерах, там у нас равные матчи, и мы стараемся вывести на первый план наши сильные стороны.

- Если Макаров не сможет сыграть со «Спартаком», то «Динамо» останется без крайних хавбеков. Готовы поменять схему игры с этим учетом?

- Да, это как один из вариантов. Если Макаров выйдет в составе, то будем играть, как есть. Но рассматриваем другие построения. Итоговое решение по схеме мы выберем завтра.

- Матчи со «Спартаком всегда принципиальные. Можете ли сказать, по тренировкам, что футболисты живут этой игрой?

- За прошлый год мы провели восемь дерби. По три раза сыграли со «Спартаком» и «Локомотивом» и дважды с ЦСКА. У нас положительный баланс. Но сейчас мы на сто процентов сконцентрированы на дерби. Будем стараться показывать лучшие качества, чтобы добиться успеха.

- Чем вам запомнился прошлый матч со «Спартаком»? На выезде «Динамо» вело в счете, но в концовке не удержало его. Собираетесь уделить больше времени обороне, тем более, что «Спартак» сейчас на ходу и даже обыграл «Наполи»?

- Да, «Спартак» на ходу, он добился положительных результатов. Мы помним встречу с «Наполи» на везде, где подопечные Витриии показали качественную игру и победи. Мы проанализировали эту встречу и нашу прошлогоднюю на выезде. В первом тайме мы играли смело, агрессивно. У нас многое получалось. Подходим к игре с полной готовностью. Мы хорошо провели тренировочный цикл и должны поддерживать скорости до финального свистка.

- Бальбуэна не сыграл с Аргентиной и вряд ли сыграет во второй матче своей сборной. Вас это напрягает и выйдет ли он со «Спартаком»?

- Парагвай сегодня сыграет с Боливией, и тогда примем решение по «Спартаку». Пока вопрос открытый.

- В каком состоянии Шунин и приняли ли вы решение, кто сыграет со «Спартаком» в воротах?

- Пока не приняли решение. Либо Шунин, либо Лещук. У нас есть и третий вратарь, который качественно готовится к этой игре. Он вызывался в молодежку. Итоговое решение примем завтра.

- К чему готовиться в матче со «Спартаком»? От кого ждать основной опасности и кто может заменить Умярова, который не сыграет с «Динамо»?

- Мы знаем всю ситуацию с травмированными футболистами в «Спартаке». В курсе, что Умяров получил травму, но не знаем, насколько она серьезная и сможет ли он сыграть с «Динамо». Нам надо хорошо проявить себя в обороне, потом что у соперника много высококлассных игроков. Надо будет хорошо выбегать в контратаки, создавать моменты. Мы неплохо готовы к игре. У нас вернулись сборники, мы во всеоружии и для нас важно взять три очка.

- В чем изменился «Спартак» при Витории по сравнению с Тедеско?

- Если говорить о последних матчах соперника, три победы были заслуженные. Если отмотать пленку на начало сезона, команда играла в четыре защитника, потом схема была изменена под пять защитников. Для нас не так важно, как изменился «Спартак» при Витории, а важно его текущее состояние и насколько мы сможем найти ключи к этому «Спартаку», и к успеху.

- Недавно Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив». Про него не так много информации. Вы с ним знакомы? Что это за тренер и человек? Какого футбола ожидать от «Локомотива»?

- Я не так хорошо его знаю. Мы пару-тройку раз виделись. Но он успешно работал в Бундеслиге, возглавлял «Гамбург», «Хоффенхайм» и «Кельн». При нем команды не вылетали, но находились в довольно сложной ситуации. Это говорит о том, что тренер компетентен в своей сфере. Это наставник с четкой картиной футбола, которую он видит, и будет прививать ее «Локомотиву».

- Почему «Динамо» все время использует одну комбинацию при угловых, которую выучили уже все соперники? Планируете разнообразить арсенал в этом плане?

- У нас есть разные варианты при угловых. В какой-то встрече один превалирует над другим. То же самое касается и штрафных.

- Ожидаете ли вы, что «Спартак» сыграет в пять защитников?

- Думаю, что он сыграет в три центральных защитника и соответственно, в пять защитников.

- Вы изучаете все матчи с участием сборников «Динамо». В последних играх сборной России Захарян и Фомин провели много времени. Можете сказать, что они играют ведущую роль в сборной, и как оцениваете результаты сборной России в октябрьских матчах?

- Я смотрел обе встречи сборной России. Видно развитие команды, шаг вперед под руководством Карпина. Игра в Словении оказалась непростой, но вовремя забили мячи. Макаров покинул сборную раньше. А по игре Захаряна и Фомина могу сказать, что Фимин провел качественную встречу на позиции восьмерки, он внес вклад в победу в атаке и обороне. То же самое могу сказать про Захаряна. Я доволен обоими игроками.