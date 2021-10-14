Пора забыть про победу в Мариборе и нужно возвращать Дзюбу

Итак, откуда такая эйфория? Кого мы обыграли? В нынешней сборной Словении лишь один футболист высокого класса, да и тот вратарь - Ян Облак.

Тут же РФС продлил контракт с Валерием Карпиным. Ну, это ладно – решать с тренером по любому что-то нужно было, вне зависимости от того поедем мы в Катар или нет. У сборной должен быть тренер. Тем более, никто особенно на это место не рвался. Да и куда деваться Карпину – возвращаться в тонущий «Ростов»? Не думаю, что Валерий Георгиевич этого хочет, несмотря на всю любовь к городу и клубу.

И вдруг – победа! Да еще с двумя красивыми голами. После такой сатисфакции словенцам за унижение в этом же Мариборе, на этом же «Людском врте» осенью 2009 года, страна впала в эйфорию. Это состояние можно сравнить с тем, если бы в советское время человек неожиданно выиграл «Жигули» в лотерею ДОСААФ.

Игра нашей сборной во время осенней кампании – сплошное разочарование. И даже победа на Кипре ничего не поменяла. Затем была игра в Казани, которая повергла всех в полное уныние. Поэтому никто не верил, что с такой игрой нам удастся хотя бы уползти на ничью в Мариборе.

Из полевых тоже лишь один игрок приличного европейского уровня Йосип Иличич. Но, во-первых, ему уже 33, а во-вторых, нынешний Иличич и он же двухлетней давности, когда он был лидером «Аталанты», это разные его ипостаси.

После небольшой приостановки карьеры из-за семейных и личных психологических причин, он пока не может вернуться на прежний уровень. Поэтому в Бергамо больше выходит на замену.

И даже такой Иличич забил нам два гола в двух матчах и доставил массу неприятностей.

Про остальных игроков сборной Словении явно переживающей не лучший период, сказать совсем нечего. Лишь упомяну двух центральных защитников – Миху Мевлю и Яаку Бийола.

Карьера первого четко катится под горку: из «Зенита» - в «Сочи», а оттуда в заурядный турецкий клуб. Бийол два года был абсолютным лавочником в ЦСКА, только в этом сезоне стал попадать в основной состав.

Вот такого соперника мы обыграли, натужно, не без труда. Так откуда эти фанфары, словно, мы уже гарантировано едем в Катар?

КАК ВЕРНУТЬ ДЗЮБУ

Мы что, планируем без Дзюбы отбиться в Хорватии? Для этого надо хотя бы один забить, но и этого может не хватить против сверхмотивированных хорватов. В их планы точно не входит сыграть в рулетку стыковых матчей. Для гарантии нужно забивать два. Хотя и это выглядит нереальным. Кто это у нас будет делать – Смолов и Заболотный? Не смешите бутсы Ливаковича, это вратарь сборной Хорватии, кто не в курсе.

В Хорватии нужен будет форвард, способный зацепиться за мяч, оба вышеназванных прекрасных парня на это не способны. У Хорватии самая слабая линия – оборона, и особенно ее центральная ось. С Дзюбой тому же Виде придется очень сложно. А уж Артем умеет скинуть мяч на свободное место кому-то из быстрых партнеров. Так мы сможем убегать в контратаки. При позиционных атаках необходимость Дзюбы еще больше возрастает. Только он может потолкаться в штрафной в борьбе за мяч, а также забить головой.

Дзюба выше на голову в классе и Смолова, и Заболотного. Тут даже спорить не о чем. Поэтому ради страны, ради многомиллионной армии болельщиков, Карпину нужно немного обуздать гордыню и еще раз нормально поговорить с Артемом. Если же для этого нужны посредники, эту миссию на себя может взять руководство РФС.