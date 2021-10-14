Дерби без Промеса и Лаксальта, но с Зобниным и Захаряном. Превью матча «Спартак» – «Динамо»

В нынешнем составе «Спартака» участие в том матче принимали Артем Ребров, Илья Кутепов, Роман Зобнин и Промес, а у «Динамо» – один только Антон Шунин. Зато со скамеек болели за своих партнеров молодые воспитанники Александр Максименко, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Игорь Лещук и Вячеслав Грулев. Практически всех из них мы наверняка увидим на поле в субботу. За исключением Лещука, который появляется только в случае проблем со здоровьем у Шунина.

Для спартаковцев то поражение стало во многом определяющим – уже в заключительном туре они уступили ЦСКА вторую строчку, дающую прямую путевку в Лигу чемпионов, провалились в матчах квалификации с ПАОК, не попали в групповой этап и были вынуждены продать лучшего игрока Квинси Промеса в «Севилью». В команде начался раздрай, завершившийся расставанием с главными героями чемпионского сезона Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым.

Можно было бы предположить, что статистику «Спартак» набил в эпоху Олега Романцева, но и в последние годы он чаще берет верх в столичных дерби. В последний раз бело-голубые побеждали своего оппонента в рамках чемпионата в мае 2018 года (1:0).

Для красного словца хочется добавить, что тем самым они задали тренд на долгие годы, но в союзные времена команды бились на равных – 36 побед спартаковцев против 35 у динамовцев и при 46 ничьих. А вот в российский период красно-белые заметно вырвались вперед – 31 победа при 19 ничьих и 12 поражениях и разнице мячей 103-70.

Дерби между «Спартаком» и «Динамо» берет начало аж 98 лет назад. В 1923 году команды сошлись в четвертьфинале весеннего чемпионата Москвы. В той встрече красно-белые именовались еще «Красной Пресней» и одержали победу со счетом 3:2.

Как ни странно, с тех пор красно-белые и хотя переживали непростые времена, но в рамках РПЛ сопернику ни разу не проиграли – 4 победы и 2 ничьи при разнице мячей 8-3. Однако бело-голубые восемь месяцев назад отыгрались за все неудачи в 1/8 финала Кубка России (2:0). Тот матч тоже вышел запоминающимся, и не в последнюю очередь благодаря пенальти, назначенному за игру рукой Виктора Мозеса, и «уроков фотошопа» от РФС. Увы, тот успех подопечных Сандро Шварца был перечеркнут уже в следующем раунде, когда они сенсационно проиграли в Самаре (0:2) будущему финалисту турнира.

«СПАРТАК» БЕЗ ПОНСЕ, ПРОМЕСА И УМЯРОВА, У «ДИНАМО» ПОД ВОПРОСОМ МАКАРОВ

Новая серия противостояния команд назначена на субботний вечер. Динамовцы подошли к ней в статусе главного преследователя «Зенита». Правда, до лидера (четыре очка отставания) им дальше, чем до идущего седьмым «Спартака» (три очка), так что допускать осечку им ни в коем случае нельзя. Тем более, что в прошлом туре они уже потерпели домашнее поражение от неудобных «Крыльев Советов» (0:1).

Спартаковцы, напротив, одержали две победы подряд в РПЛ – над «Уфой» (2:0) и «Ахматом» (1:0) – а между делом еще и сенсационно грохнули на выезде «Наполи» (3:2). Проблема, однако, в том, что набрать форму они толком не успели. И не по своей вине. Просто Эсекиэль Понсе, Квинси Промес и Наиль Умяров отправились в лазарет, откуда только-только выписались Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Йоррит Хендрикс. Понятно, что игровой ритм выздоровевшие футболисты еще не поймали, а восстанавливать его придется прямо по ходу статусного дерби.

У динамовцев потери куда меньше – не смогут выйти на поле только Диего Лаксальт и давно травмированный Даниил Лесовой, тогда как имеющий ушиб Арсен Захарян в строю. Неясно только, готов ли Денис Макаров. Пока он проводит только индивидуальные тренировки, но Сандро Шварц заявил о том, что надеется на лучшее и рассчитывает на своего полузащитника.

Пожалуй, от состояния Захаряна и Макарова будет зависеть многое в этом матче, поскольку они определяют игру команды на флангах. Если они будут не в порядке, вести игру из середины поля придется Даниилу Фомину и Себастьяну Шиманьски. С учетом проблем хозяев в этой зоне у бело-голубых наверняка будет здесь преимущество, но без поддержки на краях им будет сложно разогнаться в плотном потоке. К тому же спартаковцы как раз сильны фланговой игрой, которую разгоняют скоростные Айртон и Виктор Мозес.

ГОД ШВАРЦА В РОССИИ

Перед матчем главный тренер «Спартака» Руй Витория дал «Спорт-Экспрессу» интервью, в котором рассказал о том, что ему в команде все нравится: «Никаких особенных трудностей на посту тренера «Спартака» не назову, а постоянное давление — часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!»

А Сандро Шварц на предматчевой пресс-конференции в четверг обратил внимание на то, как изменился соперник: «Игра «Спартака» при Витории изменилась. Они добыли три заслуженные победы в последних матчах. Команда в начале сезона играла в четыре защитника, теперь они играют в пять. Для нас важно текущее состояние соперника, насколько мы сможем подобрать к нему ключи, чтобы склонить все в свою сторону».

КАРАСЕВ – ОТ БОНУЧЧИ ДО ЖИГО

Матч обслужит бригада лучшего российского рефери Сергея Карасева, работавшего неделю назад на полуфинальной игре Лиги наций Италия – Испания (1:2), а за VAR будет отвечать Сергей Иванов. Очень хочется, чтобы арбитр переключился с европейских баталий на российские реалии без потери качества.

Игра состоится на «Открытие Банк Арене» в субботу, 16 октября, в 19:00. На трибуны будут допущены около 15 тысяч зрителей (30% от вместимости стадиона). При условии наличия QR-кода вакцинированного или перенесшего заболевание коронавирусом.