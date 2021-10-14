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Александр Мостовой: В дерби «Спартак» - «Динамо» по раскладу счет может быть ничейным
14 октября 19:20
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: «Советский спорт»

Александр Мостовой: В дерби «Спартак» - «Динамо» по раскладу счет может быть ничейным

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил, что в дерби с «Динамо» наиболее вероятна ничья.

- Учитывая то, что «Спартак» не проигрывает в дерби с «Динамо» уже шесть матчей, ждете победы красно-белых?
- Трудно предположить. И «Динамо» наверху таблицы, и «Спартак» вроде выровнял ситуацию. Единственное, после сборных сложно прогнозировать кто, как и чего. Мне кажется, что должна быть равная игра. Удивительный факт: все хаяли «Спартак», а я все время говорил: «Подождите». Если красно-белые обыграют «Динамо», на каком месте они будут? Поэтому все сейчас немного попритихли, кто кричал, что у «Спартака» все плохо. А у «Динамо», «Рубина» все замечательно? Так что по раскладу счет может быть ничейным.

- Учитывая отъезд многих футболистов в сборные, качество игры будет невысоким?
- Предлагаю о качестве игры вообще не говорить. Мы видели футбол нашей сборной. За исключением одного тайма, качество игры было на три с минусом, а где-то даже не два. Но очки набрали, и никто об этом сейчас не говорит. Все обнимаются, целуются и песни поют. Все здорово. Поэтому выбирайте: или результат, или деньги, или слава, или качество футбола.

- У «Спартака» большая группа игроков вернулась к работе с основой после залечивания травм: Зобнин, Кутепов, Ларссон, Рассказов, Хендрикс. Насколько это важно сейчас?
- Очень важно, учитывая, что Умяров получил травму. Особенно выздоровление Зобнина и Ларссона. Но с другой стороны «Спартак» вроде бы начал выигрывать, и этих футболистов уже в помине не называют. Это говорит о том, что вспоминают всегда лидеров.

- Но есть у «Спартака» и потери: Промес и Понсе.
- Вот это плохо. Большой минус для «Спартака».

- Вам нравится, как играет «Динамо» в последних матчах?
- Про эту команду я всегда с осторожностью говорю, потому что «Динамо» прошлого сезона мне тоже нравилось, они были молодцы, а в итоге заняли седьмое место. Я один из немногих, кто об этом говорит. Сейчас то же самое произошло. Они «Крыльям Советов» проиграли. В первом тайме комментаторы говорили о том, как здорово играет «Динамо», когда оно вело в счете, а во втором им два мяча забили, и никто про хорошую игру уже не говорил. У «Динамо» все хорошо, но молодость. А молодости свойственно ошибаться, хочешь ты или нет. Когда это два-три человека – это одно, а когда семь-восемь игроков, то по любому они где-то будут давать сбой. Кто-то ошибется, упадет, сыграет не так как надо. В том сезоне это произошло и в это сезоне будет. А если «Спартак», у которого все плохо, выиграет у «Динамо», у которого все замечательно, то в таблице они будут стоять рядом. Многие этого не понимают или не хотят понимать.

источник: «Советский спорт»
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