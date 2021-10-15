«Спартак» в погоне за «Динамо». Герои Марибора сойдутся в дерби

«Спартак» на эмоциональном подъеме. В последний матчах одержаны три победы: в РПЛ дома над «Уфой» (2:0) и в гостях над «Ахматом» (1:0), плюс недавно был исторический успех в Неаполе — выигрыш у «Наполи» (3:2) в групповом турнире Лиги Европы, первый в еврокубках у итальянцев на их поле. Наконец Руй Витория может перевести дух, что важно для всего коллектива.

Красно-белые со старта чемпионата находятся под постоянным давлением из-за неудачного старта, а португальскому тренеру СМИ уже вовсю подыскивали замену. Похоже, что помимо игровых добавились на старте психологические проблемы. Но теперь есть повод для оптимизма.

Михаил Шапаев / РФС

Несколько спартаковцев вернутся из сборной с хорошим настроением. Георгий Джикия вколотил красивый матч — в падении ножницами через себя — в ворота словенцев, и гол оказался победным. Все видели, как обнимал по-дружески спартаковского капитана после игры Валерий Карпин. Как и Зелимхана Бакаева, сыгравшего в обоих октябрьских матчах национальной команды. Такие вещи окрыляют.

Но с зарубежными кадрами у «Спартака» не все хорошо. Травмированы Квинси Промес и Эсекьель Понсе. Голландец должен восстановиться в конце октября, но игру с бело-голубыми точно пропустит. Повреждение боковой связки колена требует трехнедельного лечения. Не сыграет Квинси также с «Лестером» (20 октября), посмотрим, сумеет ли вернуться к «Зениту» (24-го).

Это большая потеря. Промес был хорош в Неаполе. Но с Понсе все еще хуже. Аргентинец перенес операцию на мениске и пропустит три месяца. «Спартаку» он поможет уже в следующем году. На атакующем потенциале подопечных Витории это, конечно, скажется не в лучшую сторону.

Не сыграет с «Динамо» и Наиль Умяров. Спартаковский полузащитник получил травму в игре за молодежную сборную и пропустит примерно месяц.

Однако есть повод и для хороших новостей. Джордан Ларссон, пропустивший матчи с «Наполи» и «Ахматом» из-за повреждения, готовится к дерби. Как и Роман Зобнин. Спартаковский опорник травмировал икроножную мышцу в игре с «Легией» и с тех пор не играл, но теперь в порядке. Восстановился и Николай Рассказов, так что не все так печально у красно-белых .

У «Динамо» были свои сборники — Арсен Захарян и Даниил Фомин, который провел отличный матч в Словении. С его навесной передачи Игорь Дивеев открыл счет. Процент точных передач у Фомина — 86, более чем хороший показатель для гостевого поединка. Константин Тюкавин на этот раз Карпиным не вызывался, но пригодился нашей молодежке - оформил в международной паузе дубль в игре против литовских сверстников (3:0).

В турнирном плане дела у «Динамо» идут получше земляков. Бело-голубые бросили было вызов «Зениту», но неожиданно по осени оступились в двух домашних матчах с вчерашними клубами ФНЛ — проиграли дома в середине сентября «Нижнему Новгороду» (1:2), а прямо перед перерывом «Крыльям Советов» (0:1). Правда, последнее поражение не обошлось без судейского участия. Арбитр Кукуляк не увидел очевидного пенальти в ворота самарцев. ЭСК признал, что это ошибка, но динамовцам от этого не легче.

Не будь тех осечек, команда Сандро Шварца могла идти лидерах чемпионата. Сейчас у бело-голубых 19 очков, отставание от первой строчки, от «Зенита» - 4 очка. В спину динамовцам дышат идущий третьим «Сочи» (18), а также «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА (у всех по 17). «Спартак» - седьмой, в одной победе от «Динамо». Исходя из этого, становится понятно, насколько важен предстоящий поединок.

В случае успеха красно-белые земляков догоняют, проиграв - рискуют отвалится от группы лидеров. В сезон столетнего юбилея от «Спартака» ждут как минимум борьбы за медали, так что на поле будет настоящая битва. Что до «Динамо», то не хватает команде стабильности. Это обыденная история, когда в основе много молодежи.

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