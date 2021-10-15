Леонид Слуцкий: Смена тренера в «Локомотиве» усложняет нашу подготовку к матчу

- Кто из футболистов и в каких кондициях вернулся из сборных, и как команда провела эту паузу?
- Команда работала в штатном режиме. Провели контрольную игру с «Краснодаром», в которой использовали большую группу молодых футболистов. К сожалению, есть травмированные ребята, которые не готовится к матчу с «Локомотивом». Судя по всему, они выбыли на долгий промежуток времени. Что касается игроков сборной, они все вернулись. Кто-то из них играл больше, кто-то меньше. Есть те, кто вообще не выходил в матчах на поле, как Уремович. Но это обычная тема, поэтому надеюсь, что мы сможем привести всех к более-менее одному состоянию. Но сейчас мы больше заняты вопросом восстановления футболистов, которые вернулись из сборной и которые играли больше всех. Это Ин Бом и Кварацхелия.
- Кто не сможет принять участие в матче с «Локомотивом»?
- Я думаю, что когда мы получим окончательные диагнозы и сроки восстановления футболистов, мы об этом объявим.
- Вы были на матче сборной России и Словакии на «Казань Арене». Как вам газон? Общались ли с кем-то из тех игроков, кто выходил на поле?
- Я не готов обсуждать тему газона пока мы сами на него не выйдем. Но та информация, которая поступала из штаба сборной, от тренерского состава и футболистов, не сильно отличается от того, о чем мы говорили до этой паузы.
- В «Локомотиве» произошли перестановки во время паузы. Удивлены ли вы отставкой Николича? Что знаете о новом тренере железнодорожников, и манере игры тех команд, которые он тренировал?
- Я не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к матчу с «Локомотивом», потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему, модель. Я знаю, что Гисдоль - классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол с большим количеством передач за спину. То есть у команд очень вертикальная ориентированность. Но успеет ли он привить свои игровые принципы команде за несколько дней, тем более что у нее много футболистов уезжало в расположение своих сборных, большой вопрос. К тому же мы не знаем, начали ли тренироваться в общей группе центральные защитники, которые были травмированы. Например, Едвай. Предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» сложно. Поэтому будем больше отталкиваться от себя.
- Какие сильные стороны «Локомотива» можете выделить по последним матчам?
- У команды сейчас самый длинный состав в лиге. Взять, условно, позицию правого защитника. Там может играть и Живоглядов, и Сильянов, и Рыбчинский, и Ненахов. И такая ситуация по очень многим позициям. Поэтому у железнодорожников есть три-четыре футболиста, которые гарантированно будут играть, а так у команды очень длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, а также в плане кадрового варьирования. Поэтому сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ.