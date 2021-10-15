Леонид Слуцкий: Смена тренера в «Локомотиве» усложняет нашу подготовку к матчу

- Кто из футболистов и в каких кондициях вернулся из сборных, и как команда провела эту паузу?

- Команда работала в штатном режиме. Провели контрольную игру с «Краснодаром», в которой использовали большую группу молодых футболистов. К сожалению, есть травмированные ребята, которые не готовится к матчу с «Локомотивом». Судя по всему, они выбыли на долгий промежуток времени. Что касается игроков сборной, они все вернулись. Кто-то из них играл больше, кто-то меньше. Есть те, кто вообще не выходил в матчах на поле, как Уремович. Но это обычная тема, поэтому надеюсь, что мы сможем привести всех к более-менее одному состоянию. Но сейчас мы больше заняты вопросом восстановления футболистов, которые вернулись из сборной и которые играли больше всех. Это Ин Бом и Кварацхелия.

- Кто не сможет принять участие в матче с «Локомотивом»?

- Я думаю, что когда мы получим окончательные диагнозы и сроки восстановления футболистов, мы об этом объявим.

- Вы были на матче сборной России и Словакии на «Казань Арене». Как вам газон? Общались ли с кем-то из тех игроков, кто выходил на поле?