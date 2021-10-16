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Евгений Ловчев: Исход игры в Тушино непредсказуем. В РПЛ можно предсказать только победу «Зенита»
16 октября 12:23
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Динамо"

Евгений Ловчев: Исход игры в Тушино непредсказуем. В РПЛ можно предсказать только победу «Зенита»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился мыслями о предстоящем старейшем дерби и вспомнил, как противостояние «Спартака» и «Динамо» проходило в его время.

«СТАРОСТИН СЛОВА ПЛОХОГО О «ДИНАМО» НЕ СКАЗАЛ»

- В советское время «Спартак» - «Динамо» - это была суперафиша, главное дерби не только столицы, но и всего чемпионата.

- Так и было. У братьев Старостиных было особое отношение к обществу «Динамо». Ведь они отсидели при Берии, и понимали, что именно Берия их посадил. Он, как известно, курировал «Динамо».

- Как Николай Петрович Старостин настраивал команду на матч с Динамо» - крепкие выражения употреблял?
- Никаких! Николай Петрович ни разу слова плохого про «Динамо» не сказал. Во всяком случае, я никогда такого не слышал. Он с большим уважением относился к динамовским футболистам особенно из довоенного и послевоенного поколения – к Карцеву, Якушину. И, кстати, сестра братьев Старостиных играла в русский хоккей за «Динамо».

Расскажу историю, хотя она не относится напрямую к нашей теме. Геща Логофет бил пенальти Яшину. И перед ударом сказал ему «Держи, Вася!»

Лев Иванович обиделся на эту фразу, после матча подошел в коридоре к Николаю Петровичу. Вот, мол, молодой мне крикнул «Держи, Вася! Что этот пацан себе позволяет?»

Старостин пришел в раздевалку, спросил у Гены – было такое? Тот подтвердил. Николай Петрович махнул рукой «И правильно сделал».

«ДИНАМО» ВЫГЛЯДИТ ПРЕДПОЧИТЕЛЬНЕЕ»

- Итак, перейдем к сегодняшнему матчу. У «Спартака» потери серьезные.

- Умяров получил травму, Зобнин пишут, вроде, будет играть, но он столько пропустил. Опорная зона проседает.

- Нет еще Понсе, но это давно известно, выбыл и Квинси.

- В связи с этими потерями в «Спартаке», «Динамо» сейчас выглядит предпочтительнее. Молодежь не тушуется, ребята будут носиться, как угорелые.

Но вообще, очень трудно делать сейчас какой-то прогноз как на матч в Тушино, так и на другие игры.

В «Локомотиве» новый тренер. И что сейчас можно сказать про «Локомотив»? Что там вообще происходит? А про ЦСКА, про «Рубин» что-то можно конкретное сказать, как они примерно сыграют в конкретном матче?

В нашем чемпионате можно с большой долей вероятности предсказать только победу «Зенита», если его игроки не будут валять дурака.

АНОНС

Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо» пройдет сегодня на «Открытие арене». Начало в 19.00. Трансляция на «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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