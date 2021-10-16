Евгений Ловчев: Исход игры в Тушино непредсказуем. В РПЛ можно предсказать только победу «Зенита»

«СТАРОСТИН СЛОВА ПЛОХОГО О «ДИНАМО» НЕ СКАЗАЛ»

- В советское время «Спартак» - «Динамо» - это была суперафиша, главное дерби не только столицы, но и всего чемпионата.

- Так и было. У братьев Старостиных было особое отношение к обществу «Динамо». Ведь они отсидели при Берии, и понимали, что именно Берия их посадил. Он, как известно, курировал «Динамо».

- Как Николай Петрович Старостин настраивал команду на матч с Динамо» - крепкие выражения употреблял?

- Никаких! Николай Петрович ни разу слова плохого про «Динамо» не сказал. Во всяком случае, я никогда такого не слышал. Он с большим уважением относился к динамовским футболистам особенно из довоенного и послевоенного поколения – к Карцеву, Якушину. И, кстати, сестра братьев Старостиных играла в русский хоккей за «Динамо».

Расскажу историю, хотя она не относится напрямую к нашей теме. Геща Логофет бил пенальти Яшину. И перед ударом сказал ему «Держи, Вася!»