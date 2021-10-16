«Эмоции в дерби «Спартак» - «Динамо» зашкаливали, но футбол был ужасающе низкого качества»

- Смотрел игру с друзьями, они не дадут соврать – при счете 0:2 за несколько минут до конца матча, я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» счет сравняет, - говорит болельщик красно-белых Евгений Томашевский. – Если же говорит об игре, то обе команды показали футбол низкого качества, это нужно признать. Игра была взаимно грубая, при странной манере судейства. «Динамо» при другом судействе могло и вдевятером остаться еще в первом тайме. Они просто устроили регби. Хотя, может, поэтому они и вели 2:0.

«Динамо» притом, что почти не создавало моментов, могло выиграть и 3:0. «Спартаку» сильно повезло, что он смог отскочить. И что там говорить – футбола в этом матче было мало, и он был ужасающего качества.

- Георгий Черданцев в студии сказал, что это был отличный матч.

- Игру было интересно смотреть, было высочайшее напряжение, но была куча ошибок, обрезов, передач в никуда. Вся игра свелась к тому, кто больше ошибок реализует. В первом голе «Спартак» сам привез этот угловой, после которого «Динамо» забило. Это совершенно вратарский гол.

Второй гол был хорош, тут спорить не о чем.