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«Эмоции в дерби «Спартак» - «Динамо» зашкаливали, но футбол был ужасающе низкого качества»
16 октября 22:08
автор: Юрий Волохов

«Эмоции в дерби «Спартак» - «Динамо» зашкаливали, но футбол был ужасающе низкого качества»

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский поделился впечатлениям от дерби «Спартак» - «Динамо».

- Смотрел игру с друзьями, они не дадут соврать – при счете 0:2 за несколько минут до конца матча, я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» счет сравняет, - говорит болельщик красно-белых Евгений Томашевский. – Если же говорит об игре, то обе команды показали футбол низкого качества, это нужно признать. Игра была взаимно грубая, при странной манере судейства. «Динамо» при другом судействе могло и вдевятером остаться еще в первом тайме. Они просто устроили регби. Хотя, может, поэтому они и вели 2:0.

«Динамо» притом, что почти не создавало моментов, могло выиграть и 3:0. «Спартаку» сильно повезло, что он смог отскочить. И что там говорить – футбола в этом матче было мало, и он был ужасающего качества.

- Георгий Черданцев в студии сказал, что это был отличный матч.

- Игру было интересно смотреть, было высочайшее напряжение, но была куча ошибок, обрезов, передач в никуда. Вся игра свелась к тому, кто больше ошибок реализует. В первом голе «Спартак» сам привез этот угловой, после которого «Динамо» забило. Это совершенно вратарский гол.

Второй гол был хорош, тут спорить не о чем.

Да, эмоции зашкаливали, Джикия, Жиго и некоторые другие боролись до конца. И подарили в конце такую интригу. Спасибо им за это, но сам футбол был низкого качества.

Казалось, что после «Наполи» у «Спартака» будет какой-то заряд. И где он был до 87-й минуты?

- Перерыв большой, заряд ушел в землю…

- Возможно, но системные проблемы «Спартака» никуда не делись. Ларссон с Соболевым как играли чудовищно, так и продолжают играть. А в прошлом сезоне они тащили команду. Что с ними стало? А наше самое дорогое приобретение сейчас один из лучших в голландском чемпионате.

- Вы про Тила?

- Про него, а в «Спартаке» он почему-то не играл. Зато защитник из клуба из низшей части таблицы чемпионата Бельгии сейчас один из лучших.

Следующий матч с «Зенитом» «Спартак» играет без Жиго. О чем тут можно говорить? Опять будет полная авоська. Пока в осенней части я не вижу перспектив у команды.

источник: «Советский спорт»
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