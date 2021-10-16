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Руй Витория: Три футболиста, которые вышли на замену, дали нашей игре новою жизнь
16 октября 22:25
автор: Сергей Иванов

Руй Витория: Три футболиста, которые вышли на замену, дали нашей игре новою жизнь

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2), отметил, что его команда заслужила ничью, посетовал на то, что в игре не участвовало несколько сильных футболистов, а также выразил мнение, что судья Карасев должен был не дать развернуться драке на поле.

- Поделитесь впечатлениями от матча с «Динамо».

- Конечно, это была сложная игра. Мы не всегда играли хорошо, как хотели, но главное - показали характер. Это был достойный соперник, и мы заслужили ничью, которая в итоге и получилась.

- Вы выступаете в еврокубках, а «Динамо» там не играет. По первому тайму было видно, что «Динамо» физически посильнее, хотя была пауза на сборную. Для вас выступление в еврокубках – это положительный момент или отрицательный для команды, хотя последняя победа была очень эмоциональная и значимая для «Спартака»?

- Участие в еврокубках это не то же самое. Мы ищем новые решения. В этом матче не участвовало много наших сильных футболистов: Понсе, Промес, Умяров, и играть было тяжелее. Кроме того, были трудности в игре, мы пропустили два мяча, и после этого «Динамо» чувствовало себя очень комфортно. Хорошо, что три футболиста, которые вышли на замену, дали нашей игре новою жизнь. Так мы пришли к своей игре. А еврокубуки – это другие эмоции. Матчи отличаются, но не могу сказать, что это как-то влияет.

- Два мяча в концовке от двух центральных защитников выглядит очень эффектно. Можно сказать, что эта ничья как победа для вас? Как оцените эпизод с потасовкой? Кто в ней виноват, и мог ли судья, на ваш взгляд, кому-то показать красную карточку?

- Конец матча был другой, и мы шли до конца. Ничья в данном случае лучше, чем проигрыш. Запасные футболисты изменили ход игры. Это был здорово, мы взяли очко, и оно было честно заработано. Что касается конфликта на поле, я не видел фото и видео этого эпизода. Хотел бы сказать о работе судьи. Он должен был отследить данную ситуацию, развести игроков, и не дать им столкнуться. Футболисты потеряли голову, но я не хочу судить кого-то в данной ситуации.

- Вы понимаете, что происходит с Максименко, который совершил несколько ошибок в важных матчах? Кажется, он потерял уверенность.

- Может, он и совершал ошибки, но я в него верю. Как у Максименко, так и у полевых игроков бывают моменты, когда они могут замешкаться. Но это молодой игрок, с хорошим потенциалом. Я ценю его работу. Все можно подкорректировать.

- Во втором тайме у «Динамо» вышел Тюкавин, который два раза выбегал один на один. Один раз он забил, а другой – хорошо пробил. Будете разговаривать об этом с защитниками, потому что в еврокубках такие моменты будут сразу наказываться?

- Мы попустили несколько мячей, которые не должны были пропускать. Скорость не всегда была достаточной. Что касается выходов один на одни – это футбол, и иногда происходит и такое.

- «Спартак» в этом чемпионате не очень много забивает, и прилично пропускает. В чем видите возможность увеличить результативность, и чтобы команда более уверенно играла в защите?

- Атакуем мы много, я доверяю нападающим, но сегодня не было Промеса, Понсе, Мелкадзе. Это качественные футболисты. Единственный способ справится с этим -продолжать работать.

источник: «Советский спорт»
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