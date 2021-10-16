Руй Витория: Три футболиста, которые вышли на замену, дали нашей игре новою жизнь

- Поделитесь впечатлениями от матча с «Динамо».

- Конечно, это была сложная игра. Мы не всегда играли хорошо, как хотели, но главное - показали характер. Это был достойный соперник, и мы заслужили ничью, которая в итоге и получилась.

- Вы выступаете в еврокубках, а «Динамо» там не играет. По первому тайму было видно, что «Динамо» физически посильнее, хотя была пауза на сборную. Для вас выступление в еврокубках – это положительный момент или отрицательный для команды, хотя последняя победа была очень эмоциональная и значимая для «Спартака»?

- Участие в еврокубках это не то же самое. Мы ищем новые решения. В этом матче не участвовало много наших сильных футболистов: Понсе, Промес, Умяров, и играть было тяжелее. Кроме того, были трудности в игре, мы пропустили два мяча, и после этого «Динамо» чувствовало себя очень комфортно. Хорошо, что три футболиста, которые вышли на замену, дали нашей игре новою жизнь. Так мы пришли к своей игре. А еврокубуки – это другие эмоции. Матчи отличаются, но не могу сказать, что это как-то влияет.

- Два мяча в концовке от двух центральных защитников выглядит очень эффектно. Можно сказать, что эта ничья как победа для вас? Как оцените эпизод с потасовкой? Кто в ней виноват, и мог ли судья, на ваш взгляд, кому-то показать красную карточку?