ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сандро Шварц: Не думаю, что в эпизоде с потасовкой была провокация со стороны Жиго
16 октября 23:03
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Динамо"

Сандро Шварц: Не думаю, что в эпизоде с потасовкой была провокация со стороны Жиго

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) посетовал на то, что Тюкавину не удалось забить третий мяч, и что в концовке его команде не хватило хладнокровия.

- Какие у вас впечатления от матча со «Спартаком»?

- Сегодня было очень эмоциональное дерби, интенсивное, с большим накалом на протяжении восьмидесяти пяти минут. Считаю, что команда тактически показала хорошую игру, очень качественно сыграла. У нас было много моментов, забили два мяча, но, к сожалению, нам не хватило концентрации и дисциплины, чтобы сыграть до конца и довести эту встречу до победы. Мы хорошо выбегали в контратаки, но некоторые моменты не завершили. Если говорить о концовке, нам не хватало хладнокровия. «Спартак» воспользовался стандартными положениями, у нас в штрафной была небольшая неразбериха, и это привело к двум пропущенным мячам. Но я хотел бы поблагодарить свою команду за сегодняшнюю встречу.

- Ваша команда играет в хороший футбол – один из лучших в РПЛ. Сегодня вы были ближе к третьему мячу, чем к двум пропущенным. Что не удалось во втором тайме, чтобы удержать победу?

- После счета 2:0 у нас было много моментов, когда мы выбегали в контратаки, которые могли завершать голом. В каких-то фазах нам не хватило хладнокровия, где-то - точных передач. Но могу сказать, что у нас было достаточно много рискованных передач. Вы правильно сказали, что Тюкавин мог забить третий мяч, но не удалось. В конце мы потеряли концентрацию и хладнокровие, которые нам были необходимы в концовке матча.

- Как вы видели эпизод с потасовкой? Что там произошло? Вам не показалось, что ваши игроки повели себя не по-спортивному, спровоцировав этот эпизод?

- Я не видел предысторию, с чего все началось. Но в последствии Жиго очень эмоционально себя повел, не сдержался, но это не удивительно, потому что это было дерби, и накал страстей был высок. Но я считаю, что рефери игру успокоил, взял ее под контроль, и дальше ничего не было. Думаю, что это не было ошибкой или провокацией Жиго. Мы с ним переговорили.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Николишин: Победа сборной России на Олимпиаде будет чудомЗинедин Зидан хочет возглавить сборную ФранцииСтартовали российские продажи новых смарт-часов Apple Watch Series 7, но с доставкой под Новый годБывший муж Навки погряз в нищетеПятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. Фото"Умер под забором в 36 лет"
Драка, юбилей Симоняна и спаситель Жиго. Как «Спартак» и «Динамо» подарили незабываемое дерби
В центральном матче 11-го тура РПЛ красно-белые дома в концовке ушли от поражения от «Динамо» (2:2) и в следующем туре сыграют в гостях с «Зенитом» без дисквалифицированного автора спасительного гола Самюэля Жиго.
Не так прост Гисдоль, как его малюют. Немецкий тренер начал в «Локомотиве» со сверхволевой ничьей в Казани
В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» под руководством своего нового главного тренера Маркуса Гисдоля сыграл 2:2 с «Рубином», уступая в два мяча и сравняв счет на третьей компенсированной минуте.
Что это было?! Дзюба сравнял на 88-й, но «Зенит» все равно проиграл в Туле, набрав ноль очков за два матча
11-й тур РПЛ открылся невероятным матчем «Арсенал» — «Зенит», в котором команда Миодрага Божовича сделала с чемпионами России то же, что и «Сочи» в прошлом туре, — победила 2:1. Но при еще более лихом сюжете.
Капризов размялся на «утках». Голевой пас российской звезды помог «Миннесоте» начать сезон с победы
«Миннесота Уайлд» в своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 оформила волевую победу над «Анахаймом» (2:1), а Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Год Шварца в «Динамо»: чего добился и что изменил немец в легендарном клубе за 12 месяцев
Сандро Шварц возглавляет «Динамо» ровно год. «Плеймейкер» подводит промежуточные итоги работы немецкого специалиста в преддверии дерби со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.
«Фаворит — «Динамо», но «Спартак» победит 2:1». Мнение Ловчева о московском дерби
Шансы «Спартака» и «Динамо» в главном матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (16 октября, 19:00) специально для «Плеймейкера» оценил лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев.
«Локо» Гисдоля сыграет, как при Николиче, но в Казани пахнет ничеечкой 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» дома сыграет с «Локомотивом» (16 октября, 16:30).
«Туляки будут очень старательны, но проиграют «Зениту» в два мяча». Ловчев — о первом матче 11-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы «Арсенала» остановить «Зенит» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (16 октября, 14:00).
«Обоим пора отвечать за свои слова, шансы 50 на 50». Валуев — о супербое Минеев — Исмаилов
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках турнира AMC Fight Nights 105, в котором 16 октября в Сочи сойдутся чемпион в среднем весе Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.
Интересные андердоги Дюмон и Орловский. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 40
В ночь на 17 октября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC, главным событием которого станет поединок за звание претендента в полулегком весе между Аспен Лэдд и Нормой Дюмон. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом боях вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика