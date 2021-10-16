Сандро Шварц: Не думаю, что в эпизоде с потасовкой была провокация со стороны Жиго

- Какие у вас впечатления от матча со «Спартаком»?

- Сегодня было очень эмоциональное дерби, интенсивное, с большим накалом на протяжении восьмидесяти пяти минут. Считаю, что команда тактически показала хорошую игру, очень качественно сыграла. У нас было много моментов, забили два мяча, но, к сожалению, нам не хватило концентрации и дисциплины, чтобы сыграть до конца и довести эту встречу до победы. Мы хорошо выбегали в контратаки, но некоторые моменты не завершили. Если говорить о концовке, нам не хватало хладнокровия. «Спартак» воспользовался стандартными положениями, у нас в штрафной была небольшая неразбериха, и это привело к двум пропущенным мячам. Но я хотел бы поблагодарить свою команду за сегодняшнюю встречу.

- Ваша команда играет в хороший футбол – один из лучших в РПЛ. Сегодня вы были ближе к третьему мячу, чем к двум пропущенным. Что не удалось во втором тайме, чтобы удержать победу?

- После счета 2:0 у нас было много моментов, когда мы выбегали в контратаки, которые могли завершать голом. В каких-то фазах нам не хватило хладнокровия, где-то - точных передач. Но могу сказать, что у нас было достаточно много рискованных передач. Вы правильно сказали, что Тюкавин мог забить третий мяч, но не удалось. В конце мы потеряли концентрацию и хладнокровие, которые нам были необходимы в концовке матча.

- Как вы видели эпизод с потасовкой? Что там произошло? Вам не показалось, что ваши игроки повели себя не по-спортивному, спровоцировав этот эпизод?