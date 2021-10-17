Сергей Силкин: Если бы ни Джикия, у «Спартака» ничего бы не было

- Как вам дерби? Оправдало ожидания?

- Концовка разочаровала, потому что «Динамо» играло здорово, но минут за пятнадцать до конца ребята бросили играть, прижались к своим воротам и дали возможность сопернику сравнять счет.

- Сейчас многие считают антигероем Тюкавина, которые не реализовал выход один на один и не сделал счет 3:0. Согласны, что именно это стало ключевым моментом дерби?

- Нет. Молодой парень, он забил свой мяч. От него ждать стопроцентной реализации не приходится, но Константин еще принесет пользу. Из него нельзя делать козла отпущения. Не в этом дело. Проблема в другом. Когда команда прижалась к своим воротам, Шунин должен был выгонять ребят из штрафной, чтобы не было у него работы. Потому что когда в штрафной большое количество футболистов, вратарю сложно выйти и сыграть в мяч. А получилось так, что команда прижалась к воротам и пропустила два мяча.

- Есть еще вопросы по игре Шунина?

- Должен быть подсказ, а у Антона с этим проблемы. Он уже опытный игрок и как никто должен чувствовать такие моменты. Тем более ему уже четвертый десяток. Он должен ощущать ритм игры, что нужно сделать, как воздействовать на ребят.

- Удивлены, что два мяча у «Спартака» забили два центральных защитника?

- Они пошли вперед, а «Динамо» прижалось к воротам. Игра отодвинулась. Если бы не гол Джикии, ничего не было бы. «Динамо» просто не хватило опыта. Ведь когда команда ведет, говорят, она играет по счету. Контроль мяча должен быть на половине поля соперника, а не в своей штрафной стоять и отбиваться. Надо держать мяч, контролировать игру на чужой половине поля.

- Как прокомментируете драку команд? Многие считают, что Карасев упустил нити игры, и это вылилось в потасовку.

- Это же дерби. Никто не хочет проигрывать. Мужики на поле. Это нормально. На тренировках тоже бывают подобные эпизоды. Футбол – вид спорта, где присутствуют единоборства. Кто кого передавит в каких-то эпизодах. На это не стоит обращать внимание. Просто никто не хотел быть равнодушным, что вылилось в потасовку.