«Успехи в Европе расслабили Карасева, он не погасил конфликт в зародыше предупреждением Захаряну»

И еще очень важный момент: вчера все команды выходили с праздничными футболками, посвященными 95-летнию выдающего футболиста и тренера советского футбола Никите Павловичу Симоняну. От имени участников матча Никиту Павловича поздравил капитан красно-белых Георгий Джикия.

Игра получилась зрелищной, насыщенной. И что приятно - игроки сборной выкладывались по полной. А Джикия, думаю, собрал миллионы лайков за свою игру, и за свой гол.

Два слова о матче. «Спартак» - «Динамо» - историческое дерби, вне зависимости от того, какое место сейчас занимают команды в таблице. Это всегда борьба, страсти. В общем-то, все это мы и увидели вчера в Тушине.

Теперь переходим к судейству. Сразу скажу, что считаю Сергея Карасева лучшим нашим арбитром, и он абсолютно заслуженно завоевал авторитет в Европе. Но, видимо, успехи в Европе Сергея немного расслабили.

Я имею в виду эпизод с потасовкой возле боковой линии в конце первого тайма. Захарян повел себя очень неспортивно, пойдя на такой грубый и жесткий подкат на чужой половине поля да еще возле боковой линии. Ситуация совершенно не требовала этого. Защитник «Спартака» отправил бы мяч вперед. Ничем опасным «Динамо» это не грозило.

Карасев должен был сразу остановить игру, решительно направиться к месту нарушения, и показать желтую карточку Захаряну.

Вместо этого, он побежал на половину «Динамо», куда успел отправить мяч, сбитый Захаряном защитник «Спартака» Кофрие.

То есть, игра после грубого фола продолжилась. Лишь потом Карасев оглянулся – Кофрие корчится от боли на кромке. Тогда он побежал разбираться, а вместе с ним туда направились игроки обеих команд, включая запасных.

Даже Джикия успел прибежать, Фомин, видимо, пытался его успокоить. Ребята, вы же оба играете в сборной, должны гасить такие конфликты, а не разжигать их!

И большой вопрос по этому эпизоду к Захаряну: какая необходимость так вот жестко, сбоку атаковать соперника, фактически находящегося неподалеку от свой штрафной? Должно быть уважение к коллегам – одно дело делаете. А если под тебя так подкатятся?

Итожим: своим расслабленным состоянием Карасев спровоцировал эту стычку.

А как гласит рекомендация, арбитр должен прибежать на место столкновения до того, как пострадавший встанет. Если б Карасев не был таким расслабленным, сразу же остановил игру, прибежал на место нарушения и показал желтую Захаряну, никакой потасовки не было бы.