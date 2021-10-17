Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес сядет в тюрьму

Чемпион мира, победитель Лиги Наций в составе сборной Франции, защитник «Баварии» Люка Эрнандес может сесть в тюрьму на полгода.
Уголовный суд Мадрида приговорил Люку к полугодичному тюремному заключению. В 2017 году Эрнандес, выступавший тогда за мадридский «Атлетико», избил свою будущую супругу Амелию, за что Мадридский суд запретил приближаться к ней более чем на 500 метров. Кроме этого, он был приговорен к месяцу общественных работ. Причем запрет на приближение относился и к девушке.
По другой версии, они просто повздорили прилюдно на улице, и при этом нанесли друг другу несколько ударов.
Затем пара помирилась, и молодые люди даже поженились. Летом 2021 года они вместе отправились в отпуск в США. При этом не придали значения тому, что запрет суда не был снят.
Они вернулись из Майями одним рейсом, и Люку задержали прямо в аэропорту Мадрида. Затем все-таки отпустили. После этого местная прокуратура затребовала, чтобы футболиста посадили в тюрьму на один год.
Ситуация для Люка усугублялась тем, что четыре гола назад он не прошел общественные работы. 19 октября Эрнандес должен явиться в суд Мадрида для того, чтобы выбрать колонию, в которой ему предстоит отбывать наказание.
Правда, испанские СМИ считают, что суд может удовлетворить апелляцию адвокатов футболиста, и Люка все же избежит камеры.
Эрнандес выступает за «Баварию» с 2019 года, за его переход мюнхенский клуб заплатил 80 млн евро. В полуфинале Лиги Европы Люка впервые сыграл за сборную Франции вместе со своим братом Тео, который выступает за «Милан».
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БОАТЕНГУ ГРОЗИТ 5 ЛЕТ
Тем временем, в суде Мюнхена рассматривается дело бывшего защитника «Баварии» Жерома Боатенга по обвинению в домашнем насилии.
Боатенг обвиняется в избиении матери двух своих сыновей, причем история эта произошла три года назад. Судебное заседание несколько раз переносилось в связи с положительными тестами на COVID-19 различных участников процесса.
Согласно немецким законам, максимальное наказание при таком обвинении может составить пять лет тюремного заключения.
Сам Боатенг называет обвинения клеветой, основанной на безосновательных утверждениях третьих лиц.
33-летний Боатенг сыграл 76 матчей (1 гол) за национальную сборную Германии. Выступал за «Герту». «Гамбург», «Манчестер Сити», но дольше всего он играл за «Баварию» (364 матча, 10 голов). Сейчас Боатенг является игроком «Лиона».