Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес сядет в тюрьму

Чемпион мира, победитель Лиги Наций в составе сборной Франции, защитник «Баварии» Люка Эрнандес может сесть в тюрьму на полгода.

Уголовный суд Мадрида приговорил Люку к полугодичному тюремному заключению. В 2017 году Эрнандес, выступавший тогда за мадридский «Атлетико», избил свою будущую супругу Амелию, за что Мадридский суд запретил приближаться к ней более чем на 500 метров. Кроме этого, он был приговорен к месяцу общественных работ. Причем запрет на приближение относился и к девушке.

По другой версии, они просто повздорили прилюдно на улице, и при этом нанесли друг другу несколько ударов.

Затем пара помирилась, и молодые люди даже поженились. Летом 2021 года они вместе отправились в отпуск в США. При этом не придали значения тому, что запрет суда не был снят.

Они вернулись из Майями одним рейсом, и Люку задержали прямо в аэропорту Мадрида. Затем все-таки отпустили. После этого местная прокуратура затребовала, чтобы футболиста посадили в тюрьму на один год.