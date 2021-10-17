Игорь Черевченко: «Химки» добились результата, но качество игры меня не устроило

- Какие впечатления остались от матча, - вопрос Черевченко.

- Игра была обоюдоострая. Для нас самое главное был результат. Но я не сторонник того, когда некоторые люди говорят, что результат важнее качества игры. Не согласен с этим. То, что мы добились результата – это одно, но качество игры меня не устроило.

- Согласны ли вы с решением ВАР отменить красную карточку после фола на Мирзове?

- Не обсуждаю судейские вопросы. И потом, момент был далеко. Там был прыжок, я думаю. А то, что судья не удалил игрока – уже не мое дело.

- Вторая победа «Химок» в этом сезоне. Как оцените положение команды после 11 туров?

- Оно не важное. Мы недобрали свои очки. Много ничьих было. Лучше бы трижды проиграли и два матча выиграли.

- Не приняли участие в матче футболисты, которые вызывались в сборные. Почему? Решили дать им отдохнуть?

- Нет. Мы никому не даем отдыхать, все находятся в одинаковых кондициях. Просто решили поставить такой состав.

«Я НЕ СМОГ СЕГОДНЯ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СВОИХ ФУТБОЛИСТОВ»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Талалеву.

- Поздравляю всех с праздником отца, но я не достучался сегодня до своих детей. До матча мы говорили, что с «Химками» нельзя совершать ошибки на своей половине поля, и оба гола получили после потерь на своей половине поля. Получился очень хороший второй тайм с большим количеством моментов. Победил тот, кто лучше реализовал свои голевые возможности. А мы из своих четырех – пяти моментов, которые обязаны были забивать, ничего не забили. А кто не забивает, тот проигрывает. Поздравляю соперника с победой.