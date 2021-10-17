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Игорь Черевченко: «Химки» добились результата, но качество игры меня не устроило
17 октября 19:13
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Химки»

Игорь Черевченко: «Химки» добились результата, но качество игры меня не устроило

После матча 11-го тура чемпионата России «Химки» - «Ахмат» (2:0) главные тренеры команд Игорь Черевченко и Андрей Талалаев подвели итоги встречи.

- Какие впечатления остались от матча, - вопрос Черевченко.
- Игра была обоюдоострая. Для нас самое главное был результат. Но я не сторонник того, когда некоторые люди говорят, что результат важнее качества игры. Не согласен с этим. То, что мы добились результата – это одно, но качество игры меня не устроило.

- Согласны ли вы с решением ВАР отменить красную карточку после фола на Мирзове?
- Не обсуждаю судейские вопросы. И потом, момент был далеко. Там был прыжок, я думаю. А то, что судья не удалил игрока – уже не мое дело.

- Вторая победа «Химок» в этом сезоне. Как оцените положение команды после 11 туров?
- Оно не важное. Мы недобрали свои очки. Много ничьих было. Лучше бы трижды проиграли и два матча выиграли.

- Не приняли участие в матче футболисты, которые вызывались в сборные. Почему? Решили дать им отдохнуть?
- Нет. Мы никому не даем отдыхать, все находятся в одинаковых кондициях. Просто решили поставить такой состав.

«Я НЕ СМОГ СЕГОДНЯ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СВОИХ ФУТБОЛИСТОВ»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Талалеву.
- Поздравляю всех с праздником отца, но я не достучался сегодня до своих детей. До матча мы говорили, что с «Химками» нельзя совершать ошибки на своей половине поля, и оба гола получили после потерь на своей половине поля. Получился очень хороший второй тайм с большим количеством моментов. Победил тот, кто лучше реализовал свои голевые возможности. А мы из своих четырех – пяти моментов, которые обязаны были забивать, ничего не забили. А кто не забивает, тот проигрывает. Поздравляю соперника с победой.

- Сильно ли изменил план на игру быстро пропущенный мяч?
- Он придал скованности. До 13-й минуты «Химки» не походили к нашей штрафной. Ребята начали торопиться. В перерыве мы все это обсудили, немного видоизменили игру, выпустили игроков, которые сильны при игре один в один. В первом тайме нам не хватало импровизации и креатива на поле. Слишком стандартно все делалось. К сожалению, ни один стандарт у нас сегодня не прошел, хотя мы меняли исполнителей - четыре разных футболиста подавали. Но не получилось.

- Отсутствие травмированных футболистов сильно сказалось на игре и результате, особенно Бериши?
- Каждый тренер вынужден обходиться теми футболистами, кто есть в его распоряжении. Все, кто у нас сегодня был, вышли на поле. Во втором тайме мы полностью владели инициативой, создавали моменты и не так много позволяли «Химкам». Но еще одна ошибка перечеркнула старания, хотя казалось, что мы вот-вот дожмем соперника, особенно после момента с Тимофеевым.

источник: «Советский спорт»
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