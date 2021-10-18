Победы «Юве», «Лестера» и «Галатасарая». Как провели выходные соперники наших клубов в еврокубках

Тем не менее, расслабляться россиянам не стоит, «Ювентус» выиграл в классическом чемпионском для Массимилиано Аллегри стиле – сухом и незрелищном, но суперэффективном. Впрочем, пока он этому футболу только учится. После 8 туров команда идет на седьмом месте, в 10 очках от лидера.

«Старая синьора» играла слабо, особенно в созидании. Из шести ударов хозяев четыре были нанесены в двух атаках. Для сравнения, гости нанесли 15 ударов и были ближе к победе – 1,35 xG против 0,95. Победный мяч получился несколько курьезным – замыкая подачу с фланга на дальней штанге, Родриго Бентанкур попал в голову Мойзе Кину, от которого мяч и срикошетил в ворота.

Ближайший соперник «Зенита» по Лиге чемпионов (в среду сыграют в Петербурге) одержал пятую победу подряд и четвертую – в серии A. На сей раз туринцы в родных стенах взяли три очка у «Ромы» Жозе Моуринью (1:0). Матч получился скандальным из-за спорного решения арбитра Даниэля Орсато. В конце первого тайма он свистком прервал результативную атаку гостей и назначил в их пользу пенальти, который не смог реализовать Жордан Верету.

«Челси» (Англия)

Действующий победитель Лиги чемпионов и лидер АПЛ откровенно отскочил в гостевом матче с «Брентфордом» (1:0). Хозяева не реализовали массу возможностей, дважды угодили в штангу (оба раза не повезло Брайану Мбемо) и каким-то чудом не смогли пробить лучшего игрока матча Эдуарда Менди.

Единственный гол на счету Бена Чилуэлла (он отличился во втором туре подряд), классно положившего мяч в угол ударом с лета с линии штрафной, а Тимо Вернера результативного действия по заведенной уже традиции лишил офсайд. На сей раз это была точная передача на оказавшегося во вне игры Ромелу Лукаку. В концовке синие откровенно отбивались, но все же одержали победу из тех, что называют «на классе».

«Мальме» (Швеция)

Один из лидеров чемпионата Швеции не встретил сопротивления в гостях у идущего последним в таблице «Эстерсунда» (3:0). Чемпионы сняли все вопросы в течение 14 минут на стыке двух таймов и после 56-й минуты отдыхали, готовясь к лигочемпионским баталиям.

СОПЕРНИКИ «СПАРТАКА»

«Лестер» (Англия)

«Лисы» выдали в выходные такое зрелище, которого не ожидал даже Брендан Роджерс, – расколошматили «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2. Во многом результат игры стал следствием наивной тактики Уле-Гуннара Сульшера, выставившего в основе слишком много атакующих игроков, практически не отрабатывающих в обороне, и только вернувшегося после травмы Гарри Магуайра. Защитник оказался причастен ко всем четырем пропущенным мячам.

В первом тайме игроки «Лестера» позволили Мэйсону Гринвуду поразить ворота Каспера Шмейхеля идеальным ударом из-за пределов штрафной, но отыгрались еще до перерыва – выдавший великолепную игру Юри Тилеманс с угла штрафной изумительно закинул мяч в девятку с места после того, как Келечи Ихеаначо запрессинговал Магуайра. Шедевр.

А развязка случилась в концовке в течение пяти минут – на 78-й Чаглар Сеюнджю оказался расторопнее всех при подаче углового (2:1), на 82-й Маркус Рэшфорд убежал от защитников после длинной передачи Виктора Линделефа (2:2), а всего минуту (!) спустя Джейми Варди остался один в центре чужой штрафной и легко замкнул передачу Айосе Переса (3:2). Просто посмотрите, как за секунду до этого его бросил Магуйар… Уже в компенсированное время Патсон Дака отличился после еще одного розыгрыша углового.

По итогам этого матча отметим, как здорово «лисы» прессингуют, доставляют мяч из обороны в атаку и реализуют стандарты. В то же время в обороне у них не все так гладко (дали нанести 18 ударов), особенно в ходе контратак соперника. На это спартаковцам и стоит рассчитывать.

«Наполи» (Италия)

Как им это удалось сделать в Неаполе. До сих пор тот матч – единственный, проигранный командой Лучано Спаллетти в сезоне. Следом они обыграли на выезде «Фиорентину» (2:1), а в прошедшие выходные в равной игре додавили в концовке «Торино» (1:0).

Неаполитанцы вполне могли избежать нервотрепки, но Лоренцо Инсинье в середине первого тайма плохо пробил с 11-метровой отметки (уже в третий раз в сезоне), а Ирвин Лосано во второй половине угодил в штангу. Спасать партнеров на 81-й минуте пришлось Виктору Осимхену, забившему уже 8 голов в 9 матчах сезона.

«Легия» (Польша)

Чемпион Польши не выдержал борьбы на два фронта и потерпел во внутреннем первенстве третье поражение подряд. И хотя соперники у него были сильными («Ракув» пятый, «Лехия» третья, а «Лех» вообще первый), провал на старте может стоить команде слишком дорого. Девять очков в девяти турах и два очка от зоны вылета начинают беспокоить слишком сильно, чтобы отвлекаться на еврокубки. Тем обиднее, что «Спартак» не додавить поляков в домашней игре.

СОПЕРНИКИ «ЛОКОМОТИВА»

«Галатасарай» (Турция)

Стамбульский гранд тоже не в лучшей форме. Хотя подопечные Фатиха Терима одержали в чемпионате третью победу кряду (1:0), идущий восьмым «Коньяспор» смотрелся как минимум не хуже, больше владел мячом и чаще бил по воротам. Впрочем, это можно объяснить тем фактом, что хозяева открыли счет уже на четвертой минуте (отличился Мостафа Мохамед).

В составе «Галатасарая» отметим настырных Халила Дервисоглу (играл под нападающим), нанесшего 4 удара по воротам соперника (3 – в створ) и яркого дриблера Олимпиу Морутана (4 успешных обводки из 5). Обоим, кстати, нет и 23 лет, так что будет интересно посмотреть, как они будут противостоять молодежи железнодорожников.

«Лацио» (Италия)

Римляне одержали волевую победу над «Интером» (3:1) в одном из центральных матчей всего европейского уик-энда. Игра ознаменовалась скандалом и нелепым удалением. Но обо всем по порядку.

В дебюте встречи хозяева оказались в роли отыгрывающихся после того, как Эльсеид Хюсай не успел к мячу и сбил Николо Бареллу, а отыгрались только во втором тайме – и тоже с пенальти, назначенного за игру рукой Алессандро Бастони. Реализовал его, естественно, Чиро Иммобиле, для которого это уже седьмой гол в семи матчах серии A.

А на 81-й минуте случилось то, что Италия обсуждает до сих пор. Римляне не стали останавливать атаку, несмотря на то, что на газоне остался лежать Федерико ди Марко. Самир Ханданович перед собой отбил удар Иммобиле, а Фелипе Андерсон оказался первым на добивании. Справедливости ради, на газон ди Марко упал еще во время атаки нерадзурри, но тех это не остановило, и Лаутаро Мартинес нанес удар по воротам. После гола началась потасовка, по итогам которой арбитр вынес четыре предупреждения. Уже в компенсированное время победный результат закрепил Сергей Милинкович-Савич, подставивший голову под подачу Луиса Альберто со штрафного.

А после финального свистка случился курьезный момент, завершившийся удалением. Защитник римлян Луис Фелипе Андерсон на радостях запрыгнул на спину Хоакину Корреа, переехавшим из Рима в Милан тремя месяцами ранее. Аргентинец такого отношения бывшего партнера не оценил и оттолкнул бразильца, которому прилетело еще и от арбитра – красная карточка. Уходя с поля, защитник не мог сдержать слез.

«Марсель» (Франция)

Ну, а провансальцы покуражились дома над «Лорьяном» (4:1) и взлетели на третью строчку (по потерянным очкам они вообще вторые). Героями встречи стали Матео Гендузи (гол+пас и прострел на автогол) и Димитри Пайет (две голевые передачи).