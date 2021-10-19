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Сергей Карасев: Боюсь травмировать своих ассистентов
19 октября 11:26
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter «Вечерний Ургант»

Сергей Карасев: Боюсь травмировать своих ассистентов

Самый крутой россиянин в мировом футболе арбитр Сергей Карасев в понедельник пришел в гости в Ивану Урганту на его авторское шоу на Первом канале.

Как обычно, начали шоу с маленькой зарисовки «из-за кулис», где собрались Иван, Сергей и актриса Ольга Сутулова.

- Дорогие друзья! Только что вы посмотрели две серии нового сериала Первого канала «Алиби» с Ольгой Сутуловой в главной роли. С нами его смотрел Сергей Карасев – специалист по актерской игре, судья ФИФА. Сергей, как бы вы оценили игру Ольги в сериале?

- Очень понравилось, но я бы посмотрел видеоповтор.

Полноценный разговор с Карасевым случился во второй части шоу.

- На прошедшем чемпионате Европы болельщики прозвали нашего сегодняшнего гостя лучшим русским на турнире, ведь он прошел дальше, чем сборная России. Здравствуйте, Сергей!

- Здравствуйте.

- Я бы сказал так – судейско-металлический привет вам!

- Металлическо-судейский вам обратно.

- Вы всегда с этой фразы начинаете обращение к людям в инстаграме. Почему?

- Долго над этим не думал. Я судья и металлист. Ну как, металлист? Люблю тяжелую музыку. Просто два слова составил…

- Группа «Фрукты» сейчас специально для вас сыграла что-то… Это группа ваших друзей?

- Вероятно, да. Кусочек из Catharsis (российская рок-группа, играющая музыку в стиле пауэр-метал – прим. ред.).

- Хорошее название. И вы прямо играете на гитаре?

- Не так, как вы, понятное дело, но стараюсь достичь какого-то уровня. Времени не хватает катастрофически. Когда могу, занимаюсь как раз с гитаристом Catharsis Олегом Мишиным.

- Футболисты настраиваются на игру, слушая в раздевалке любимую музыку в наушниках. У вас есть свое помещение на стадионе. Что вы слушаете в этот момент?

- Постоянно ставлю колонку в судейской. Играет что-то такое не очень громкое.

- Металл?

- Да, но чтобы мозг не раскололся, потому что боюсь травмировать своих ассистентов.

- Вы выбираете музыку, как главный судья?

- Обязательно. А кто поспорит?

- Вы входите в элитный список арбитров ФИФА. Сколько там человек?

- Двадцать пять – двадцать шесть.

- Что должно было произойти, чтобы вы туда попали?

- Это долгий процесс. Сначала надо стать арбитром ФИФА. Это происходит после того, как попадаешь в премьер-лигу. Судишь много матчей, тебя рекомендуют. Получаешь международную эмблему. Затем встаешь на самую низкую ступенечку по рангу. Много матчей проводишь, получаешь оценки, и там уже судейский комитет УЕФА переставляет судей из одной категории в другую. И на вершине элитный список, из которого выбираются судьи на чемпионаты мира и Европы.

- Какой матч можно назвать вершиной вашей судейской карьеры?

- На данный момент Суперкубок УЕФА. Ну, и полуфинал Лиги наций Италия – Испания. Это очень престижный матч. Мы счастливы, что нам его доверили.

- Как проходит судейская тренировка? Потому что вы двигаетесь не меньше футболистов.

- Самый пробегающий по километражу футболист – это 12-12,5 км. Судья всегда покрывает дистанцию не менее 10 км. Может быть, больше. Поэтому тренируемся, как футболисты, только без мяча.

- Бегаете, но без мяча. Как футболисты сборной России. Есть ли у вас любимая футбольная команда?

- Нет.

- Хах! Просто проверял. А вообще есть какие-то пристрастия?

- К конкретной команде – нет. Есть футболисты, которые могут нравиться по стилю игры. Приятно следить за ними по телевизору. Люблю креативных игроков в центре поля.

- Это футболисты, которые владеют мячом, или собой, когда под них подкатываются?

- Мячом. Нет, есть и профессионалы своего дела, которые разрушают атаки. Можно и на таких посмотреть.

- К чему вы готовитесь перед матчем?

- В России мы всех игроков и команды знаем. Постоянно отслеживаем, кто больше нарушает, кто может постоянно бегать к судье. А международные игры… Есть такой технический комитет. Там работают люди, которые делают клипы на каждую команду. Допустим, я еду на игру и уже за двое суток получаю всю информацию по командам.

- То есть вы знаете, кто может…

- … взорвать процесс изнутри. Конечно. И к этому надо быть готовым, чтобы потушить изнутри.

- В недавнем дерби была потасовка, вы раздали несколько желтых карточек. Как вы определяете, какого цвета карточку надо показать?

- Есть рекомендации ФИФА. Обязательно даем желтую зачинщику. Допустим, кто-то нарушает, к нему бежит другой игрок, провоцирует. И начинается. Прибегают все остальные.

- И продолжается.

- Да. Рекомендации – как минимум по одной карточке игрокам каждой из команд, но если конфронтация достаточно массовая, то по две.

- А за оскорбления, какие-то слова? Есть ли граница между словами на желтую и на красную?

- Если просто игрок чем-то не доволен, бежит к судье, махнул в его сторону рукой и сказал, условно: «Что ты свистишь?» Более или менее еще нормально. Это желтая карточка. А если нецензурная брань лицо в лицо – тут все понятно. Такого практически не бывает. По крайней мере, в премьер-лиге я такого не помню. Они все профессионалы, получают деньги, а это длительная дисквалификация.

- После игры вы садитесь и пишете рапорт?

- Обязательно.

- И все слова записываете?

- Нет. Если вдруг что-то произошло, то этим занимается контрольно-дисциплинарный комитет, которому я пишу дополнительный рапорт, где упоминаю даже слова, которые были произнесены.

- Правда ли, что вы юрист?

- Правда.

- Помогает это как-то?

- Нет, вообще никак.

- Значит, все, как и в жизни.

В завершение Карасев подарил Урганту черную футболку судей, в которых те работали на чемпионате Европы. Ведущий попросил в следующий раз принести розовую и пожелал провести финал чемпионата мира.

источник: «Советский спорт»
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