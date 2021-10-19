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Андрей Червиченко: Что Дзюба сделает с Кьеллини – искусает? «Зениту» некем обыгрывать «Юве»
19 октября 14:02
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Андрей Червиченко: Что Дзюба сделает с Кьеллини – искусает? «Зениту» некем обыгрывать «Юве»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у «Зенита» мало шансов даже на ничью против «Ювентуса».

- «Зениту» очень важно зацепить хоть какие-то очки с «Юве».

- Мне слабо верится, что «Зенит» сможет зацепить какие-то очки. В команде слишком большой разрыв в понимании игры, в классе между бразильцами, другими южноамериканцами и нашими перспективными игроками. Возьмем последний матч с «Арсеналом» - один из таких перспективных Караваев его очень плохо провел. «Привез» первый гол, затем не попал в ворота с пяти метров. Также не впечатляют выходящие на замену Круговой и Мостовой.

Эти ребята протирают штаны на лавке, не развиваются. Они просто могут повторить путь многих наших перспективных футболистов, в частности, из «Спартака», и погубят свои карьеры.

И почему бы им не посмотреть на Дзюбу, его пример у них перед глазами, и не отправиться куда-то в аренду. Да, это будут команды не уровня «Зенита», но ребята хотя бы будут играть.

Если подытожить в свете матча с «Ювентусом», «Зениту» некем обыгрывать итальянцев.

- Но есть группа очень хороших легионеров, есть отличная связка Дзюба - Азмун…

- Что Дзюба с Азмуном сделают с Кьеллини – закусают до смерти? Конечно, все возможно, если «Зениту» удастся победить, это значит, команда прыгнула выше головы. Это будет что-то запредельное. Это будет круче победы «Спартака» в Неаполе. Хотя я считаю, что и ничья станет отличным результатом.

- Но в воскресенье «Ювентус» еле отбился от «Ромы» на своем поле. Забил случайный гол, затем «Рома» не забила пенальти. И по владению мячом «Юве» уступил, хотя играл на своем поле.

- Для победы далеко не всегда нужно владение. Пример нашего недавнего матча со Словаками перед глазами. Они постоянно были с мячом, наши даже ни одного удара в створ не нанесли. А выиграли 1:0.

А возьмите матч «Зенита» с «Арсеналом»? У «Зенита» было владение, куча ударов, а выиграл «Арсенал», благодаря сумасшедшему удару Кангва. Дай ему так десять раз пробить, в пяти случаях по воротам не попадет, а в пяти – вратарь отобьет. Часто многое решает случай.

У «Зенита» большой разрыв в классе между лидерами и игроками замены. И эти слабые места «Ювентус» может использовать.

- Мне больше за оборону тревожно. Особенно за Ловрена.

- Здесь соглашусь – Ракицкий еще не плох, а вот Ловрен в каждом матче «привозит». Хорошо бы он 14 ноября в матче с нами «привез», и лучше не один, а два.

АНОНС

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Ювентус» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало в 21.45. Трансляция на «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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