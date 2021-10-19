Winline разыгрывает поездку на матч с «Зенитом» среди болельщиков «Спартака»

Специально для болельщиков «Спартака» партнер клуба букмекерская компания Winline разыгрывают эксклюзивную поездку в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом», которая состоится 24 октября.

По итогам розыгрыша определятся два победителя, каждый из которых получит билеты на Winline Derby «Зенит» – «Спартак», билеты на самолет до Санкт-Петербурга и обратно в свой город, а также проживание в гостинице на один день.

Каждая поездка рассчитана на двоих, поэтому победители смогут взять с собой еще по одному преданному болельщику красно-белых. Одна поездка будет разыграна среди новых пользователей, другая – среди тех, кто уже зарегистрирован в приложении Winline. Чем больше ставок, тем больше шансов на победу. Количество ставок неограниченно.

Правила участия таковы:

- новым пользователям нужно зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом 1922;

- если уже есть аккаунт, то надо сделать ставку ровно 1922 рублей на матч «Спартак» – «Лестер» (20 октября).

Подробности акции – по ссылке.

Итоги конкурса будут опубликованы 21 октября в сторис официального инстаграм-аккаунта клуба.