Ральф Рангник: Из паровоза мы хотим сделать Сапсан

- С 1 июля я начал вникать в работу. Мы были в Австрии в тренировочном лагере. После этого я приехал в Москву. Из четырех недель, две недели я в Москве, знакомлюсь с логистикой. Я увидел на первом этапе, что не было отдела скаутинга. Я не мог в это поверить. Никто не отвечал за скаутинг. Мы внесли сюда изменения. Цорн – моя правая рука. Я не большой любитель званий, важно, кто что умеет делать. С ним решили, прежде чем начнем искать иголку в стоге сена, надо создать отдел скаутинга. Мы начали искать футболистов, которые подойдут по стилю. Шесть человек мы нашли: Марадишвили, Тикнизян, четыре иностранца. Такой путь должен быть, если хочешь повысить стоимость команды. Надо искать молодежь, талантливых игроков, и через 2-3 года они могут перейти в Европу. В «Хоффенхайме», «Зальцбурге», «Лейпциге» мы именно так действовали. Создали стоимость более миллиарда евро. Сложно убедит игроков продолжать карьеру в РПЛ. Надо уговорить молодых ребят, чтобы они переходили в московские клубы. Надо убеждать их, показывать условия для тренировок, и что они будут стабильно играть в топовых российских командах.

- Контакт с «Локомотивом» возник в конце февраля. Плутник ко мне обратился. Меня вместе с моим аналитиком попросили провести спорт аудит в начале апреля. Мы представили результаты. Во время визита, мы побеседовали. В июле я стал самостоятельным. Пошли переговоры с Плутником, Леонченко и так возникло наше сотрудничество. Моя задача в том, чтобы «Локомотив» развивать в том духе, о котором говорил Плутник, чтобы модернизировать клуб, заниматься трансферами, повысить стоимость команды. Игроков надо покупать молодыми. Когда ты покупаешь футболистов в возрасте 27-28 лет, маловероятно что эти деньги отработаешь.

- Когда руководство приняло решение о смене тренера, в течение недели надо было найти нового. Мы знаем, что у Гисдоля есть опыт работы с молодыми игроками. В середине сезона нет возможности выбирать из списка в десять тренеров. Был составлен шорт-лист. С этим тренером мы знакомы давно. Я встретился с ним через три дня, кода было объявлено, что Николич уходит. И мы договорились.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

- Вы сказали, что цель – продавать молодых игроков в Европу. На примере Тикнизяна и Марадившили расскажите, какой бизнес-план у «Локомотива» по этим игрокам?

- Надо посмотреть. Они могут попасть в фокус внимания пяти ведущих чемпионатов. Средний возраст команды был несколько выше. Летом мы потеряли несколько талантов, и сейчас появилась новая группа игроков. И мы работаем с ними. Наша цель – увеличить их стоимость к следующему трансферному окну. Так было и в «Лейпциге». Сейчас будем работать с ними. Главное, чтобы они развивались. В этом идея. Та структура, которая сейчас есть, реализована не в таком количестве. Будем давать молодым игрокам время и шансы появиться на поле.

- У вас не спрашивали про Николича? Молодые игроки развивались при Николиче. Чем этот тренер вас не устроил?

- Не я принял решение, что он больше не будет тренером «Локомотива». Мне важно, чтобы клуб развивался. Будь это Николич или новый тренер. Важно каким будет это развитие. Важно, чтобы игроки имели возможность становиться лучше. Очень важен прогресс команды в тактическом и игровом плане. Когда мы видим, что команда не забивает, это всегда обидно. Одно всегда тесно связано с другим. Наш путь – приобретать таланты, развивать их. Я посмотрел игроков академии, U-19, «Казанку». У нас топовая академия. Там проводится хорошая работа. У нас получится наладить серийный выпуск игроков в ближайшие годы. Мы сможем опередить другие московские клубы, например, «Динамо». «Локомотив» будет воспитывать игроков, которые смогут заиграть в Европе. Это топ-академия, топ-тренеры. В России живут 140 млн. чел. Это больше, чем в Германии или Англии. Надо вовремя найти и подписать игрока. Дать ему тренера и инфраструктуру, чтобы он мог расти. Важно, чтобы у нас работали топ-специалисты. Наш клуб соответствует всем европейским стандартам. У Миранчука месяц не могли выявить проблему. Он вернется только в декабре. Такие вещи должны происходить вовремя.

- Вы сказали, что по приобретенным игрокам рассчитываете на рост их стоимости. Что тогда насчет Едвая и других? Вы являетесь штатным сотрудником «Локомотива»? Есть ли у вашей консалтинговой фирмы еще клиенты за рубежом?

- Что касается игроков, у нас нет ни одного футболиста старше 35 лет. Сейчас мы видим, что эти игроки помогают. Понятно, что основа была собрана при Николиче. Мы можем оценить игроков, когда пройдет больше времени. Когда человек регулярно забивает, как Бека-Бека, он сможет помочь нашему клубу. Я провожу здесь две недели в месяц, а когда меня нет в Москве – поддерживаю контакт с Александром и другими специалистам.

Что касается консалтинговой компании, это не секрет. Я с Ласко Нетко работаю самостоятельно. Сейчас мы работаем только с «Локомотивом», но работаем плотно.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

- Могли бы озвучить название своей консалтинговой компании?

- Думаю, это не так важно. Занимаемся тем, чем занимались на протяжении 15 лет. Помогаем расти тренерам и игрокам, стараемся помогать клубам развиваться. Это наша задача. Если вы поедите в Австрию, увидите это развитие. Но там 8 млн. жителей. В Зальцбурге продают игроков больше, чем во всей России, потому что этот клуб играет в Лиге чемпионов, и там давно принят план развития. Там начинают играть те, кого никто не знал. Мы хотим помочь развиваться российским игрокам. Это реалистичная задача. В России пробиться молодому таланту сложнее. Сейчас нельзя сказать молодому таланту, что деньги он начнет зарабатывать только в 25 лет. Он это не сможет воспринять. Им надо давать шанс, чтобы заиграть. Это правильный пусть. Нам нужно вовремя находить молодых талантов в России.

- Вы сказали что не имели отношения к отставке Николича, а согласовывали с вами строк контракта Николича на три года?

- Плутник меня проинформировал. Мы обменивались мнениями, но решение принималось руководством клуба. Я видел все домашние игры, с «Лацио» я смотрел матч, но решение о смене тренера не мое.

- Нюанс не в увольнении Николича. Принимали вы участие в вопросе продления контракта с Николичем на 3 года?

- Со мной не надо это обсуждать. Я в этом не участвовал. Это не играет роли. Наши отношения с «Локомотивом» начались 1 июля, а договор с Марко был продлен раньше.

- Вы говорили про трансферную стратегию «Локомотива». Есть ли четкая модель, на которую «Локомотив» ориентируется? Если это «Лейпциг», то как это согласуется с положительным балансом? Если это «Зальцбург» – то как согласовывается с уровнем бюджета и участием в Лиге чемпионов?

- Эти два примера, а есть другие. Они показывают, что возможно создать большую стоимость при большем успехе. Меня и попросили провести трансформацию клуба. Я летал в Париж к Бека-Бека. Он не собирался ехать в Москву. В «Лейпциге», «Зальцбурге» было проще убедить игроков, потому что там более привлекательная лига. Здесь надо найти собственный путь. В Москву едут по финансовым причинам, налоги тут ниже и это прекрасный город. Так было в Зальцбурге. Там хорошо платили, город прекрасный. Эту стратегию надо изменить. Футболисты играют, потому что для них это хороший шаг в карьере. Мне не понятно, почему Россия ниже Греции, Голландии, Португалии. Если Россия хочет войти в десятку в Европе, надо изменить стратегию трансферов.

- Вы сказали, что не принимали решение по увольнению Николича, но Гисдоль говорил, что первый контакт с вами был четыре недели назад. Вы знали тогда, что Николич будет уволен?

- В тот день я не знал. Когда Плутник мне казал, что Николича уволят, я начал заниматься поиском тренера. Не раньше.

- Вы провели первую игру с «Локомотивом». Как Гисдолю здесь работается? Как оцените первые результаты?

- Гисдоль провел две тренировки с командой, некоторые игроки вернулись недавно из сборной. Дикая игра была с «Рубином». Для футболистов было много информации с моей стороны. Надо их еще убеждать. Разговаривать с ними. Это все не за один день происходит. Они играли, рвались вперед. Что касается команды, мы говорили, с Пашининым, Лоськовым, они уже были в тренерском штабе. Мы интегрировали их в новый штаб. У них специальные задачи. Мы их развиваем в плане тактики, стратегии. Для нас важна устойчивость, чтобы команда добивалась успеха даже после нашей работы. Мне дали задание работать на этой основе. Из паровоза мы хотим сделать Сапсан, с новой тактикой.