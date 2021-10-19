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Маркус Гисдоль: Рангнику и Цорну удалось меня зажечь. Так я оказался в Москве
19 октября 18:22
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Локомотив"

Маркус Гисдоль: Рангнику и Цорну удалось меня зажечь. Так я оказался в Москве

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о том, почему принял предложение «Локомотива», зачем Томас Цорн сидит на скамейке во время матчей, а также каковы первые впечатления от работы в клубе.

- В «Локомотив» часто приезжали люди, потому что здесь хорошие условия. Какие цели в этом клубе у Вас?

- Десять лет я работал в Бундеслиге тренером. Последний клуб – «Кельн». Я почувствовал, что готов попробовать что-то новое, уехать в Россию. Ждал подходящего предложения. Ральф Рангник и Томас Цорн связалась со мной. Им удалось меня зажечь. Так я оказался в Москве. Финансовый аспект не имеет решающе значения. Я воодушевился новыми возможностями.

- Вы успели провести один матч с «Локомотивом». Каковы Ваши первые впечатления от клуба?

- Я недели здесь еще не провел, и сейчас знакомлюсь со всеми. Это была моя первая игра. Мы постарались залезть в головы игрокам, и что-то изменить. Встреча с «Рубином» получилась открытой, достаточно дикой. Команда сказала, что попытается поверить в новый стиль игры. Мы общаемся каждый день, и шаг за шагом будем что-то менять. Это долгая, тяжелая работа, и успеха мы добьемся, только делая ее каждый день.

- С первых матчей Вы поменяли схему игры «Локомотива». Вам кажется, что этой обоймы игроков достаточно для футбола, который хотите поставить команде?

- Мы должны посмотреть, какие игроки у нас есть, и что для команды подходит. Схема 4-3-3 – хорошая возможность для нас. Но мы будем играть и тренироваться в разных вариантах. Мы должны посмотреть, какие игроки у нас имеются. Есть травмированные ребята. Пока не знаю, какая схема будет самой лучше для нас.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

- Вы говорили, что первый контакт с Рангником был четыре недели назад, но сам Ральф сказал, что стал контактировать с вами после отставки Николича. Также была информация, что Вы не заинтересованы в Пашинине и Лоськове. Как это прокомментируете?

- Мы с Ральфом встретились и предметно поговорили, когда сменился тренер, но мы давно друг друга знаем. СМИ не правильно в Германии рассказали эту ситуацию. О конкретной задаче мы стали говорить, когда было ясно, что клуб ищет тренера. А Пашинин и Лоськов мне помогают, я доволен. Для меня важны были первые дни в команде, а они хорошо знают ее и ребят. Уверен, что мы сработаемся.

- Почему на скамейке появился Томас Цорн?

- Нужно его самого спросить, в чем его задача. Менеджер в Германии каждый день должен быть с командой, чтобы мы все вместе обсуждали. Он мне много помогает. У него хороший контакт с игроками. Я привык обсуждать дела не только с ассистентом, но и менеджером. Для меня это привычно, что менеджер сидит на скамейке.

- Чье это было решение?

- Томас спросил, хочу ли я, чтобы он сидел на скамейке как в Германии? Я сказал, что было бы здорово.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

- Как у Вас будет налажено взаимодействие с Ральфом Рангником? Будет ли он советовать Вам ставить молодых игроков в состав?

- Я самостоятельный тренер, но рад, что Ральф стоит за спиной. Мы думаем о футболе одинаково. Я рад, что такой эксперт мне помогает. Что касается трансферов, развития игроков, он рекомендует, помогает, мы будем советоваться, но кто и как будет играть – это решение главного тренера.

- В матче с «Рубином» все заметили, насколько «Локомотив» стал интенсивно прессинговать. Насколько команда готова играть в таком режиме?

- Я открыто говорю об этом с командой и многие ребята пришли к тому, что мы хотим играть как в Европе. Они с радостью хотели изменить свою игру, и готовы к этому.

- Будете ли Вы помогать тренерам молодежки?

- Для меня это привычно. Когда встала задача проводить эту философию, мы общались с тренерами молодежных команд. Они приходили к нам в тренировочный лагерь. Мы должны быть одной семьей.

- Сколько специалистов из Германии приехало с Вами, и при каких обстоятельствах будет продлен ваш контракт?

- Тренерский штаб пока только складывается. Мы еще не в полном составе собрались. Будет еще движение в этом плане. Что касается договора, будьте спокойны. Мое желание было получить контракт до конца этого сезона. Я хочу познакомиться с командой и потом посмотрим, что будет дальше.

- Мы видели Ваши результаты в немецких клубах. Несколько раз Ваша команда спасалась от вылета. Когда-то вылетала. Что Вы можете дать «Локомотиву», который последние несколько сезонов играл в Европе, потому что клубы, которые тренировали Вы, не совсем удачно играли в Германии?

- Я в Бундеслигу пришел молодым тренером, с миссией спасать команды. Стал тренером в 27 лет. В «Хоффенхайм» я попал, потому что была возможность спасти команду. Такой имидж ко мне и приклеился. Мне теперь интересно поработать с клубом, у которого большие цели.

источник: «Советский спорт»
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