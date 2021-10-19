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Владимир Леонченко: Погашение кредита от ВТБ заложено в бюджет, критической ситуации нет
19 октября 18:49
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Локомотив"

Владимир Леонченко: Погашение кредита от ВТБ заложено в бюджет, критической ситуации нет

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко на встрече руководства клуба с журналистами рассказал о финансовом планировании клуба, о переезде «Локомотива» в Лужники, а также трансферной политике.

- Когда меня пригасили в клуб, мы стали заниматься финансовым планированием. Планирование идет на три года. Это позволяет клубу развиваться. Мы оптимизировали многое в работе клуба. 50% персонала сократили. Мы перешли на ту модель, по которой живут западные клубы. У нас много возрастных игроков, большие зарплаты, и мы заложили фундамент для изменений. У нас есть и финансовое планирование на три года. Трансферы осуществляются с разбивкой на несколько лет вперед – это инвестиционный бюджет.

- Какие у клуба есть источники финансирования, кроме РЖД?

- РЖД – наш генеральный партнер. Без его помощи клуб не сможет выжить. Существовала практика привлечения заемных средств. Мы их берем, а потом гасим из поступления от РЖД. Мы сделали упор на нашу коммерческую деятельность. У нас на 40% выполнен план по независимым спонсорам, и в ближайшие две - три недели будут еще интересные новости, связанные с новыми спонсорами.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

- Много вопросов по переезду «Локомотива» в Лужники. Могли бы разъяснить ситуацию?

- Сейчас собраны предложения по основной арене. Разрабатывается концепция реконструкции стадиона. Акцент сделан на развитие инфраструктуры академии. Ее не хватает. Весной команда тренировалась в Лужниках, мы активно реконструируем Баковку. Сначала нам было сложно на что-то повлиять. То, что уже удалось – это внести изменения, потому что хотим сделать все качественно. С полями там цикл завершен. С основным зданием есть сложности. В том числе с разрешительной документацией.

- Муссируются слухи, что «Локомотив» берет стадион Лужники в аренду на 49 лет. Это так?

- Основная команда тренируется на Большой спортивной арене, потому что в Баковке идет реконструкция. Когда будет принято решение о том, как будет реконструироваться стадион «Локомотив», примем решение о том, где команда будет временно играть. Так было со всеми московскими клубам. Мы, как клуб, заинтересованы в утверждении реконструкции арены как можно скорее. Про 49 лет речь не идет.

- Два Ваших предшественника говорили, что клуб находится в непростом финансовом состоянии. Объясните, оттуда у клуба столько средств на летние трансферы?

- У нас есть инвестиционный бюджет. Это деньги, которые мы получаем от коммерческих партнеров и независимых компаний. Они не должны затыкать дыру в бюджете, и мы к этому подошли. То, что мы потратили на игроков, планируем вернуть. Это операционный бюджет. Мы подтянули небольшое количество молодых игроков из «Казанки».

- Не все трансферы отбиваются, и не всегда можно попасть в Лигу чемпионов. Как эти деньги будете отбивать?

- Трансферная деятельность в России нацелена на покупку. Наша задача - это поменять. На этот вопрос мы получим ответ позднее, когда увидим, насколько игроки выросли.

- В Вашей стратегии написано про переходы молодых игроков из «Казанки», и при этом вы планируете увеличить стоимость состава в два раза. Как это сочетается?

- Как только футболист сыграет десять матчей в РПЛ, он меньше 5 млн. не стоит. За десять - пятнадцать лет у нас изменилось понятие молодого игрока.

Пресс-служба ФК "Локомотив"

- Проясните историю с Николичем и его неустойкой?

- Это обычная практика. Ни один хороший тренер без неустойки контракт не подпишет. Мы все обсудили, пришли к обоюдному решению. Очень благодарны Марко за его работу, результаты, но было принято решение о смене тренера.

- Брал ли «Локомотив» кредит у ВТБ и как будете его погашать?

- Такая практика существует. Кредит ежегодно берется клубом. В начале года мы погасили кредит, который был до этого. Погашение кредита заложено в бюджет следующего года. Никакой критической ситуации здесь нет.

источник: «Советский спорт»
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