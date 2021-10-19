Бензема предстанет перед судом за шантаж бывшего игрока «Динамо». Кариму «светит» до пяти лет тюрьмы

Бензема попал в неприятную историю еще в 2015 году. Француза обвиняют в том, что он был причастен к шантажу своего бывшего товарища по команде Матье Вальбуэна. Если вина Карима будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на пять лет и подвергнуться штрафу в размере 75000 евро.

Такие деньги для ведущего игрока «Реала», которому прочат «Золотой мяч» - сущая мелочь. Куда страшнее получить реальный срок. Процесс вот уже какой год омрачает жизнь талантливого спортсмена. Из-за обвинений в шантаже Бензема пропустил Евро-2016 (как, впрочем, и Вальбуэна), а также победный для сборной Франции чемпионат мира 2018 года в России. В свою национальную команду футболист вернулся только весной нынешнего года, сыграв на чемпионате Европы.

Адвокаты игрока не подтверждают, что Бензема лично будет присутствовать в суде. График матчей у него очень плотный. 19 октября «Реал» встречается в выездном поединке Лиги чемпионов с «Шахтером», а следом суперигра в Испании с «Барселоной». В этом плане судебное разбирательство как нельзя некстати. Понятно, что нервная система игрока будет расшатываться этим процессом.

Сторона защиты в свое время пыталась вывести своего клиента из числа обвиняемых, но сделать это не удалось. Бензема даже провел ночь в тюрьме Версаля в ноябре 2015 года. Все, что удалось добиться адвокатам, так это снять с подзащитного обвинение в объединении преступников. Согласно показаниям Карима, он действовал только из доброй воли, чтобы помочь Вальбуэне, который подвергался шантажу. Но эти слова не произвели впечатления на следствие. И вот дело дошло до суда.

Карим Зенати, друг детства Бензема, ранее предупреждал форварда о существовании сексуального видео, в котором фигурирует Вальбуэна. По утверждению Антуана Вея, поверенного Карима, этот файл был получен в июле 2014 года Акселем Анго, известным нескольким игрокам своими навыками использования компьютеров. Вальбуэна, в то время выступавший за клуб из Марселя, попросил последнего спасти данные с поврежденного мобильного телефона.