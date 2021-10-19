Бензема предстанет перед судом за шантаж бывшего игрока «Динамо». Кариму «светит» до пяти лет тюрьмы

Бензема попал в неприятную историю еще в 2015 году. Француза обвиняют в том, что он был причастен к шантажу своего бывшего товарища по команде Матье Вальбуэна. Если вина Карима будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на пять лет и подвергнуться штрафу в размере 75000 евро.
Такие деньги для ведущего игрока «Реала», которому прочат «Золотой мяч» - сущая мелочь. Куда страшнее получить реальный срок. Процесс вот уже какой год омрачает жизнь талантливого спортсмена. Из-за обвинений в шантаже Бензема пропустил Евро-2016 (как, впрочем, и Вальбуэна), а также победный для сборной Франции чемпионат мира 2018 года в России. В свою национальную команду футболист вернулся только весной нынешнего года, сыграв на чемпионате Европы.
Адвокаты игрока не подтверждают, что Бензема лично будет присутствовать в суде. График матчей у него очень плотный. 19 октября «Реал» встречается в выездном поединке Лиги чемпионов с «Шахтером», а следом суперигра в Испании с «Барселоной». В этом плане судебное разбирательство как нельзя некстати. Понятно, что нервная система игрока будет расшатываться этим процессом.
Сторона защиты в свое время пыталась вывести своего клиента из числа обвиняемых, но сделать это не удалось. Бензема даже провел ночь в тюрьме Версаля в ноябре 2015 года. Все, что удалось добиться адвокатам, так это снять с подзащитного обвинение в объединении преступников. Согласно показаниям Карима, он действовал только из доброй воли, чтобы помочь Вальбуэне, который подвергался шантажу. Но эти слова не произвели впечатления на следствие. И вот дело дошло до суда.
Карим Зенати, друг детства Бензема, ранее предупреждал форварда о существовании сексуального видео, в котором фигурирует Вальбуэна. По утверждению Антуана Вея, поверенного Карима, этот файл был получен в июле 2014 года Акселем Анго, известным нескольким игрокам своими навыками использования компьютеров. Вальбуэна, в то время выступавший за клуб из Марселя, попросил последнего спасти данные с поврежденного мобильного телефона.
Газета La Provence называла уже тогда организатором шантажа Анго. Ему в тот момент было 39 лет, он руководил фирмой «Wdi webservices divers international». «Этот тип работает на сотню футболистов, - приводила газета слова близкого к следствию человека. - Оказывает услуги, помогает в переездах, он весьма сведущ». У этого человека был доступ к мобильным телефонам Вальбуэна, на один из которых и была сделана компрометирующую запись.
«На ней видно, как Вальбуэна занимается любовью с некой дамой, имя которой неизвестно, - сообщал другой источник журнала. – Но на видео точно Вальбуэна – об этом говорят и его татуировки». По версии La Provence, это видео Вальбуэна снял еще в бытность игроком «Марселя». Аксель Анго хвалился перед одним из приятелей, что обладает этой записью, ее он получил якобы от одного человека, близкого к футболисту.
Файл оказался на компьютере Анго и хранился там до тех пор, пока спустя несколько месяцев ему не потребовалось выплатить долг. Вместе с Мустафой Зуауи, который был известен тем, что поставлял футболистам предметы роскоши и неоднократно судился за шантаж, он разработал план по получению компенсации от Вальбуэны.
Идея заключалась в том, чтобы проинформировать «Марсель» о существовании видео через бывшего игрока Джибрила Сиссе и в то же время предложить помощь Анго для его стирания, что должно было стимулировать щедрость игрока. Однако Вальбуэна никак не отреагировал на такие запросы. Вместо этого экс-динамовец (за бело-голубых он играл в сезоне-2014/15) обратился в полицию, которая с этого момента начала прослушивать телефонные разговоры. Таким образом правоохранители узнали, что предполагаемые шантажисты связывались с Бензема.
Сильвен Кормье, один из адвокатов Бензема по этому делу, заверил, что это нечто абсурдное: «Процесс против Карима за соучастие в попытке шантажа абсурден, и я надеюсь, что именно это мы и услышим». Так или иначе, но игроку «Реала» предстоит пережить нелегкое время. Остается пожелать ему удачи. На футбольном поле она в последнее время ходит с ним бок о бок. Как-то будет в обычной жизни?