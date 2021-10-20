Дмитрий Селюк: «Зениту» нужно обыгрывать «Ювентус». Когда, если не сейчас?!

- «Ювентус» в нынешнем сезоне пока выглядит не очень убедительно. Есть ли у «Зенита» шанс отобрать очки у «Юве», либо даже выиграть?

- С итальянцами всегда очень непросто играть всем, это тяжелые соперники. Они умеют выстраивать игру тактически грамотно. Это такие футбольные шахматы, часто скучноватые. Забивать им сложно.

Но, учитывая, что «Ювентус» сейчас действительно не в очень хорошем состоянии, будем надеяться, что «Зенит» отберет очки.

Другое дело, что «Зенит» тоже не в очень хорошем состоянии – проиграл два последних матча в РПЛ.

- Я не придавал бы большого значения этим поражениям. Во-первых, «Сочи» довольно хорошо укомплектован, команда опытная. Во-вторых, еще в первом тайме удалили Азмуна, это удаление перевернуло игру. С «Арсеналом» в Туле просто не повезло. Так бывает. До этого «Зенит» выглядел очень прилично, играл в охотку.

- В Туле Семак рано снял Кузяева, видимо, хотел не сильно нагружать его перед «Ювентусом». В этом одна из причин поражения в Туле. На мой взгляд, Кузяев сейчас является одним из лидеров в «Зените» и сборной. Он дает большой объем, на него выпала большая нагрузка в этом месяце. Важно, как будет выглядеть Кузяев в матче с «Ювентусом».