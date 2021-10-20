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Дмитрий Селюк: «Зениту» нужно обыгрывать «Ювентус». Когда, если не сейчас?!
20 октября 13:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Дмитрий Селюк: «Зениту» нужно обыгрывать «Ювентус». Когда, если не сейчас?!

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сегодня у «Зенита» есть шанс победить «Ювентус».

- «Ювентус» в нынешнем сезоне пока выглядит не очень убедительно. Есть ли у «Зенита» шанс отобрать очки у «Юве», либо даже выиграть?
- С итальянцами всегда очень непросто играть всем, это тяжелые соперники. Они умеют выстраивать игру тактически грамотно. Это такие футбольные шахматы, часто скучноватые. Забивать им сложно.

Но, учитывая, что «Ювентус» сейчас действительно не в очень хорошем состоянии, будем надеяться, что «Зенит» отберет очки.

Другое дело, что «Зенит» тоже не в очень хорошем состоянии – проиграл два последних матча в РПЛ.

- Я не придавал бы большого значения этим поражениям. Во-первых, «Сочи» довольно хорошо укомплектован, команда опытная. Во-вторых, еще в первом тайме удалили Азмуна, это удаление перевернуло игру. С «Арсеналом» в Туле просто не повезло. Так бывает. До этого «Зенит» выглядел очень прилично, играл в охотку.

- В Туле Семак рано снял Кузяева, видимо, хотел не сильно нагружать его перед «Ювентусом». В этом одна из причин поражения в Туле. На мой взгляд, Кузяев сейчас является одним из лидеров в «Зените» и сборной. Он дает большой объем, на него выпала большая нагрузка в этом месяце. Важно, как будет выглядеть Кузяев в матче с «Ювентусом».

Но все равно скажу так: будем надеяться. Третье место почти наверняка «Зенит» займет, «Мальме» явно не из этой песочницы.

Игры с «Ювентусом» - это возможность попробовать посягнуть на второе место, на путевку в весеннюю часть Лиги чемпионов.

- Разгар октября, футболисты в отличной форме, «Юве» немного не тот. Когда, если не сейчас?!
- Именно так. Ситуация сложилась такая, что вполне можно попытаться отнять три очка у одного из прямых конкурентов на путевку в плей-офф.

- И ведь сейчас в «Зените» подобралась хорошая компания легионеров – Малком, Вендел, Барриос, Клаудиньо. Для них этот матч большой вызов. Это же не игра с «Уралом».
- Да, это так. Поэтому повторю вашу фразу: когда, если не сейчас?!

АНОНС

Матч Лиги чемпионов «Зенит» - «Ювентус» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало в 21.45.

Прямая трансляция на «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
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