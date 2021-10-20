Руй Витория: Неправильно говорить, что в поражении виноват только Рассказов

- Играли мы качественно, но за ошибки здесь приходится дорого платить. Стратегия была хорошая, и она позволила забить два гола. Затем соперник забил свои мячи - мы были наказаны. «Лестер» перехватил инициативу, и нам было сложно против сильного соперника.

- После матча больше всего разговоров о Рассказове: что этот футболист не соответствует уровню «Спартака». У него была ошибка при первом пропущенном мяче? По третьему мячу было ощущение, что больше был провал в центре поля, чем ошибка Рассказова. Просили ли вы игроков делать искусственный офсайд? Рассказов никогда не играл центрального защитника. Есть Кутепов, Гапонов. Почему решили использовать Рассказова не совсем на его позиции?

- Игра складывается из моментов. Вы сказали про резерв. Вы готовы принять такое решение и выпустить кого-то из запасных? Вы видели, как они тренируются? Кто считает, что один Рассказов виноват? Это серия ошибок. Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова. Матч был высокого уровня, мы проиграли, но идем дальше, и говорить, что кто-то виноват, было бы неправильно. Самое простое кого-то в чем-то обвинить. В раздевалке я скажу все лично и постараюсь объяснить ошибки. А публично обвинять кого-то никогда не буду.

- Вы поняли причины трех пропущенных мячей за девять минут? Это уровень РПЛ и АПЛ?

- Мы горим о команде, которая является лидером АПЛ. Это качественный быстрый соперник. Но наша игра была на уровне в течение первого тайма. Мы забили два мяча, не давали прорваться к нашей линии защиты, боролись за мячи. Во втором тайме потеряли концентрацию, потому что «Лестер» пошел в быструю контратаку и забил. За такие ошибки приходится дорого платить. Качеством игры я доволен. Необходимо проработать детали.

- Следующий матч в Лиге Европы против «Лестера» на выезде. Какие компоненты игры нужно исправить?

- Я не думаю об этом матче, потому что у нас скоро игра против «Зенита». Мы закончили одну историю и начинаем другую. Конечно, нужно думать об ошибках. Не надо давать игрокам соперника идти в контратаку, чтобы перехватывать короткие пасы. «Лестер» - очень быстрый. Но сейчас концентрируемся на игре с «Зенитом».

- Вам наверняка объяснили почему была минута молчания перед матчем. Как вы относитесь к этой акции? Сегодня вы не смогли посетить мемориал с командой. Завтра собираетесь возложить цветы?

- Да, я знаю, для чего была минута молчания. Мы обязательно посетим мемориал. Я понимаю, что для наших фанатов это является важной вехой в истории. Мне показалось, что даже игроки «Лестера» ощутили важность этой минуты молчания и почтили память болельщиков.