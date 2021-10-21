Евгений Томашевский: Не надо в поражении «Спартака» винить Рассказова, все решил гол в раздевалку

- Как сказал комментатор, должно остаться от игры «Спартака» больше позитива. И я с ним согласен. Ведь еще три матча назад мы говорили, как бы нам с нулем очков не закончить турнир. А к 44-й минуте многие уже мысленно были в плей-офф Лиги Европы.

Но это будет уроком для команды. Считаю, что проиграли матч этим голом в раздевалку.

Когда ты играешь с сильной командой и у нее ничего не получается, и ты забиваешь два гола, а потом пропускаешь гол в раздевалку, это сильный удар по психологии. Этот гол перевернул игру. Но команда получила большой и важный опыт.

- Многие уже обвинили в поражении Рассказова…

- Я бы не стал его обвинять. Пошла нервная игра, и все из-за того злочасного гола. Если б начали второй тайм при счете 2:0, «Лестер» немного подергался, если б быстро не забил, думаю, успокоился на этом.

Было видно, что английская команда играла не напрягаясь. Играла вальяжно…

- Да, так в английском чемпионате они не играют. Да и никто там так не играет.

- Безусловно, мне кажется. «Лестер» не делает ставку на Лигу Европы: пойдет - пусть идет, не пойдет – и ладно. Даже когда они проигрывали, улыбались, никакого напряжения на лицах игроков «Лестера» я не заметил. Было видно, что дают играть. Третий гол «Лестер» пропустил, такой они в АПЛ не пропускают.

В Лестере будет другая игра при своих болельщиках. Думаю, «Лестер» выиграет на классе, забив пару голов.

- Соболева в последнее время сильно критиковали, а он молодец.

- Критиковали – было за что. За эту игры можно похвалить. И еще важный момент, что забили Соболев и Ларссон. Может, им это даст какой-то импульс. Впереди матч с «Зенитом», при всем уважении к Лиге Европы, игра с «Зенитом» сейчас для «Спартака» важнее. В Лиге Европы нам все равно ничего не светит. Это очевидно

- Витория ожил после тяжелого периода.

- Мне он нравится – молодец! После того, какой был цирк в «Спартаке» в начале сезона, он не отчаивался, работал. И, в общем-то, команда у него получается симпатичная.

- Еще все сильно ругают Максименко и по делу – ну совсем не выручает. Из этих выходов один на один, ну хотя бы раз выручи – и была бы ничья.

- Его легко ругать, у Максименко самый большой процент пропускаемости после ударов. Думаю, с Шуниным в этом плане он может сравниться.

И сейчас, шесть ударов – четыре гола. Хоть и это были выходы один на один. Да, не выручает. А хороший вратарь должен выручать.

Но давайте пока не будем его сильно ругать – у него сейчас самый важный отрезок в карьере. Если Максименко его преодолеет, закалится, мы получим хорошего вратаря на ближайшие лет десять. Если не преодолеет – значит, сойдет.