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Сергей Семак: Все могло сложиться лучше для нас, но мы не использовали свои моменты
21 октября 09:31
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: УЕФА

Сергей Семак: Все могло сложиться лучше для нас, но мы не использовали свои моменты

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов объяснил свой выбор состава, оценил игру Ловрена, а также рассказал о травмах Клаудиньо и Малкома.

- Почему случилось поражение от туринцев?

«Ювентус» больше контролировал мяч. Моменты были и у нас, и у итальянцев, но более удачливыми оказались туринцы. А мы не использовали свои шансы, к сожалению. Все могло бы сложиться для нас и лучше, но что есть - то есть.

- Объясните, почему Кузяев остался в запасе? И почему в тройке защитников вышел Ловрен, а в нападении Дзюба?

- У нас есть готовая тройка защитников. Барриос играл, когда другие футболисты были травмированы. К тому же мы готовились с «Ювентусом» обороняться при множестве верховых подач соперника. А в этом случае нам были нужны два центральных защитника, которые хорошо играют на втором этаже. Поэтому вышедшие были полезнее. А что касается Кузяева, у нас в атаке были Клаудиньо и Малком, в центре Барриос и Вендел. Далера мы планировали выпустить на замену, чтобы он усилил нашу игру. Тем более в последнее время он играет очень много, поэтому желательно иногда давать ему поменьше нагрузки, чем он получает в последнее время.
Если говорить о Дзюбе, то в последних матчах он забивает, а Азмун выпал из ритма, получил травму, вышел на замену, а потом было удаление. Он не так много тренировался, плюс еще и за сборную играл. Поэтому в старте вышел именно Артем, а потом его сменил Сердар. Мы рассчитывали, что защитники «Ювентуса» устанут, поэтому бросили в бой Азмуна во втором тайме.

- Ловрен сейчас самый критикуемый футболист «Зенита». Как оцените его игру? Ждать ли его в основном составе на матч со «Спартаком»?

- Не могу сказать, что Ловрен сыграл плохо. Посмотрю эпизод с пропущенным мячом, какие-то моменты «Ювентуса». Тогда разберем, кому какие вопросы следует задать. Что касается пропущенного мяча, в том моменте вся тройка защитников сыграла неуверенно. Мы потеряли футболиста соперника, а необходимо было вовремя его передать.

- Уже известно, какие травмы получили Клаудиньо и Малком? Смогут ли они выйти на матч со «Спартаком»?

- У Клаудиньо предварительно ушиб. А вот у Малкома, возможно, ситуация сложнее. Завтра он пройдет обследование, и по его итогам мы все скажем.

- Почему не использовали Азмуна с первых минут, ведь он более эффективен на контратаках?

- По Азмуну я уже говорил. Он выпал из ритма до игры. К тому же было сложно предсказать, по какому сценарию пойдет матч с «Ювентусом» и насколько высоко будет играть соперник и кто будет больше владеть мячом.

- Почему в стартовом составе вышел Караваев, а не Сутормин?

- Что касается Сутормина - у нас два правых защитника. Алексей сыграл много в предыдущем матче, к тому же выступал за сборную. Караваев был свежее, поэтому выпустили его.

источник: «Советский спорт»
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