Новое немецкое покорение вершин – баварское и не только

На ЧМ-2018 Германия впервые в своей истории не вышла из группы. В условной таблице она заняла 22-е место (впервые за пределами топ-10). Лев, очевидно, терял контроль над ситуацией, но уцелел на своем посту, несмотря на не ворчание уже – а просто шквал критики.

Сборная ехала на Евро-2016 одним из главных фаворитов, но в полуфинале безропотно уступила Франции 0:2. В футбольном сообществе появились первые, робкие намеки на то, что Йоахим Лев «отработал свое». Воспринималось это как недовольное ворчание, но, как выяснилось, катастрофа была впереди. В 2017-м Германия легко выиграла Кубок конфедераций, а молодежная сборная – чемпионат Европы. Но снизу вовсю уже стучали.

Первой посыпалась «Боруссия». Энергетический футбол Юргена Клоппа не мог держаться бессрочно, а потеря Роберта Левандовски сильно ударила по команде. В 2015-м тренер покинул Дортмунд и отправился в «Ливерпуль».

В 2013-м году на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов играли «Боруссия» и «Бавария». Годом позже «бундестим» выиграла чемпионат мира, по ходу сокрушив хозяйку-Бразилию со счетом 7:1. Будущее казалось совершенно безоблачным…

Чемпионат мира в Бразилии, и предшествовавший ему «требл» мюнхенской «Баварии» несколько расслабил весь немецкий футбол. То, что казалось прочной конструкцией – рухнуло быстрее быстрого. В спорте – обычная история, но всякий раз «лев, который прилег отдохнуть» - просыпает буквально все.

Первый в истории розыгрыш Лиги наций едва не закончился вылетом Германии из элитного дивизиона «А». Стерпели и это. Лев съездил еще на один чемпионат Европы – и повторил там «достижение» Эриха Риббека 21-летней давности. Германия, хоть и вышла в плей-офф, но финишировала 15-й. К этому моменту уже было известно, что сборную Лев покидает. Все обставили максимально тактично, без резких слов и громких заявлений.

В принципе, Лев не заслуживает уничижительных характеристик. Он провел с «бундестим» 198 игр (больше только у Зеппа Гербергера), у него 62,94% побед (тут он уступает только Юппу Дервалю и Берти Фогтсу). Серебро и две бронзы чемпионатов Европы, бронза и титул на чемпионатах мира. Успех очевиден. Но под конец Леву не достало хватки, он то слишком робко, то слишком резко обновлял команду, и явно не имел четкого плана действий.

Здесь нужно несколько отклониться от темы сборной – иначе будет непонятно, что она лишь венец проблем, скопившихся в немецком футболе.

Федерация футбола Германии

Абсолютно все – и игроки, и Лев, и эксперты говорили в 2014-м, что в успехе сборной велика заслуга Пепа Гвардиолы. Испанец, возглавив «Баварию» годом ранее – быстро перевел ее на новый стиль игры. Контроль мяча, длинные атаки с большим количеством передач, ажурные игровые конструкции – в принципе, все это ранее немецкому футболу было чуждо. Но, как сказал капитан «Баварии» Филипп Лам: За год мы проделали огромный путь, получили новые навыки, поняли, какой разнообразной может быть наша игра.

Внимательно наблюдавший за всем этим Лев – соединил элементы «футбола по Пепу» с традиционными немецкими – и получился огненный коктейль. Принесший большую победу.

К Евро-2016 Гвардиола уже «навострил лыжи» из «Баварии» - в «Манчестер Сити». Оставив в стороне очевидное богатство английского клуба – уход Пепа был закономерным. Обучить игроков новым навыкам – не значит полностью подчинить их своей философии. Тем более, что результата в Лиге чемпионов ему добиться так и не удалось.

Точкой невозврата стала история, случившаяся в апреле 2015-го. «Бавария» уступила в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Порту» (1:3). Перед ответной игрой уже в туннеле футболисты договорились «играть в наш фирменный футбол, а не тики-таку». После первого тайма счет был 5:0. Пеп все понял – его период в «Баварии» пошел к окончанию

В это время уже начал деградировать и чемпионат Германии. Без Клоппа «Боруссия» уже не могла составить прямой конкуренции мюнхенцам, об остальных клубах и говорить нечего.

ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Даже появление на посту тренера Нико Ковача, не подходившего «Баварии» буквально ни по одному параметру – не сломало ее победную серию в чемпионате. По ходу первого круга преимущество «Боруссии» Люсьена Фавра достигало 11 очков, но во втором круге Дортмунд все растерял, сделав Ковача чемпионом. Даже Ковача.

В мае 2021-го «Бавария» выиграла 9-й чемпионский титул подряд. Уже начинает казаться, что сделать это она может без тренера вовсе – даже если поставит возле бровки пустой табурет. Отсутствие реальной конкуренции в чемпионате, продолжающаяся скупка талантов из других команд – все это, естественно, ведет к деградации турнира. «Боруссия» уже едва ли не смирилась с статусом «второй после», «Лейпцигу» был нанесен удар в виде изъятия оттуда главного тренера Юлиана Нагельсманна («Бавария» заплатила за это 25 миллионов евро), защитника Дайо Упамекано (42,5 млн евро) и полузащитника Марселя Забитцера (16 млн евро).

На прошлой неделе «Бавария» играла на выезде с «Байером», с которым делила на тот момент первое место. Итог – 5:0 в первом тайме (с 30-й по 38-ю минуту мюнхенцы забили четырежды). Комментарии излишни.

Разумеется, от такого положения дел стала страдать и сборная – с психологией победителей туда попадали только из «Баварии». Смена ориентиров, очищение от рудиментов – имеет конкретное имя. Ханс-Дитер Флик. Помощник Лева в сборной с 2006-го по 2014-й. Чемпион мира (и его роль в этом успехе огромна). Вначале он подобрал «Баварию» за Ковачем, вернул к жизни ветеранов, зарядил батарейки молодежи. Венцом всего стала победа в Лиге Чемпионов-2020, с сокрушением «Барселоны» со счетом 8:2. Но теперь Флик уже в сборной, и возвращает к жизни ее. 5 матчей, 5 побед, 18:1 разница мячей. Прямо специалист-реаниматолог…

Федерация футбола Германии

В Германии идет очевидная, и достаточно широкая смена тренерского корпуса. На всех уровнях. Лев отдыхает, многолетний тренер молодежки Штефан Кунтц тренирует Турцию. Юрген Клопп и Томас Тухель – в Англии, каждый из них уже успел выиграть Лигу чемпионов.

Сегодня в бундеслиге работают лишь 4 тренера, трудившиеся в ней 5 лет назад – Пал Дардаи («Герта»), Кристиан Штрайх («Фрайбург), Маркус Вайнцирль («Аугсбург») и Нагельсманн. И только последний – в команде, реально претендующей на большой результат. Все остальные тренеры – новое поколение. Очень разное: и бывшая звезда «Баварии» Марк ван Боммель («Вольфбсург»), и так называемые лэп-топ тренеры – Штефан Ляйтль («Гройтер Фюрт») и Себастьян Хенесс («Хоффенхайм»). Забавно, что немецких тренеров ровно половина – 9. Есть даже два американца (!) – Джесси Марш («Лейпциг») и Пелегрино Матараццо («Штутгарт»).

Кстати, в сезоне 2016/17 Ханси Флик тоже был без работы. Как и тренер молодежки Антонио Ди Сальво.

Застой, начавшийся в день выигрыша ЧМ-2014 – ушел в прошлое. Свежий ветер дует в распахнутое окно, обновляя атмосферу немецкого футбола. Пока это, правда, в основном касается сборной и «Баварии», но потихоньку начинают менять подход и другие клубы. И менталитет тоже меняют.

Федерация футбола Германии

Ровно 10 лет назад клубы, преимущественно, возглавляли бывшие игроки. Да какие: Юпп Хайнкес, Феликс Магат, Красимир Балаков, Торстен Финк, Сами Хююпя, Бруно Лабаддия, Юрген Клопп, Маркус Баббель. Даже Отто Реххагель еще был в деле!

Но чем дальше – тем больше Германия понимала, что игровое прошлое для тренера совершенно необязательно. Иначе стали работать курсы, на них стали приходить не только те, кто только что повесил бутсы на гвоздь. Нагельсманн, например, закончил карьеру в 20 лет. Доменико Тедеско не играл в серьезный футбол вообще. Но у них были разнообразные знания и стремление развиваться. И полное отсутствие девиза «я сам играл, и точно знаю, как это делать». В их присутствии стали меняться и тренеры-игроки – уделять больше времени не фельдфебельству «с высоты прожитых лет», а развитию и погружению в современные технологии.

Нагельсманн недавно поразил всех речью об американском футболе, выразив сожаление, что в его виде спорта нет прямой связи тренер-игрок через наушник. Мол, если бы это было – было бы проще корректировать ход игры. Можно, конечно, иронично улыбаться – но это пример того, как тренер все время ищет что-то, чем можно обогатить свою деятельность.

ФК «Бавария»

Возвращаясь к сборной – Флик вовсе не устроил в ней революции. Он четко определился с ключевыми исполнителями, не стал выпроваживать ветерана Томаса Мюллера (чем занимался Лев), и всячески стремился совместить собственные идеи, наследие Пепа (пусть оно уже и несколько раз перерождалось) с национальными традициями. Немцы очень не любят, когда их команда катает мяч поперек, не демонстрируя агрессии и темпа. Но и время исключительно силовой «бундесмашины» тоже ушло в историю – футбол поменялся.

В принципе, в неудачные циклы попадают абсолютно любые команды, особенно сборные – главное суметь сделать правильные выводы и актуализировать себя в системе национального футбола. Италия не сумела пробиться на ЧМ-2018, но спустя три года с блеском выиграла Евро.

Делает ли тот факт, что немцы первыми вышли на ЧМ-2022 – их главным фаворитом турнира? Это определят букмекеры. Но одним из – точно. И уже почти забыто ощущение тревоги, которое не покидало поклонников «бундестим» перед турниром в России. Та «бундесмашина» (а сборную Германии всегда будут так называть) уже явно чихала, барахлила, и ехала порой сама по себе.

Вот что совершенно точно – что главным фаворитом Лиги чемпионов сейчас является «Бавария». Она выиграла все три матча с крупным счетом и разницей мячей 12:0. Коэффициент на ее победу в турнире чуть больше, чем у «Манчестер Сити», но англичане уже успели уступить ПСЖ, а «Бавария» пока просто не замечает соперников. Кстати, это был бы отличный финал – Пеп встретится с теми, кого научил играть в новый футбол. И кто – уже без него – продолжает прогрессировать, остается голодным и всегда хочет побеждать.