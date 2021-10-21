«Еще, дай еще!» Инфантино – алчный раджа, а футбол – его золотая антилопа

«Представьте. ЧМ-2026 США, Мексике и Канаде; Евро-2027, а в 2028 году — снова чемпионат мира, и так далее. Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики», – убеждает Венгер.

Для популяризации идеи проекта Инфантино заручился поддержкой некогда очень крутого, а теперь все больше похожего на безумного профессора Эмметта Брауна из трилогии «Назад в будущее» Арсена Венгера.

Кажется, для него это вопрос решенный, поэтому очень забавно слышать о том, что «ФИФА исследует такую возможность», ведь Инфантино все уже «кажется очевидным».

- Преимущества чемпионата мира каждые два года кажутся мне очень очевидными. Это соревнование более высокого уровня, больше возможностей дать болельщикам надежду и сенсации. Решение о проведении чемпионатов мира каждые четыре года принималось, когда было 40 команд, а сейчас нас 211. Идут разговоры о заявке на проведение одного чемпионата мира от пяти стран. Если мы будем говорить об организации этого турнира каждый год, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран.

Главные люди в мировом футболе зря не смотрят советские мультики и не читают российских сказок. ФИФА все громче и детальнее говорит о планах проводить чемпионаты мира раз в два года. Поначалу это воспринимали, как фарс, но теперь уже понятно, что Джанни Инфантино настроен серьезно:

В части отборочных матчей с ним сложно не согласиться. Эта проблема стоит давно и основательно. Слишком много проходных матчей, слишком много пауз на матчи сборных, слишком мало интересного и непредсказуемого в этих играх. Проще говоря, пустая трата времени, негативно сказывающаяся на игроках и клубном футболе.

Вот только для того, чтобы сократить количество отборочных матчей, придется, видимо, увеличить количество участников финальных раундов. К чему, впрочем, давно уже идет. Уже известно, что в США приедут 48 команд вместо привычных 32, но кажется, и это не предел. А ведь это дополнительная разгрузка на организаторов.

Инфантино говорит, что ЧМ смогут проводить даже пять стран, только, видимо, забывает, сколько юридической волокиты, согласований и других проблем проявляется, даже когда турнир организовывают две страны. Это разные юрисдикции, разное законодательство, разные правила въезда, разные возможности, разное финансирование и так далее.

И все хотят собрать «сливки». Помните, как Япония и Южная Корея спорили, какая страна должна упоминаться первой в названии турнира? Чем больше сторон, тем более раздора, ведь каждый хочет провести финал ЧМ, а не рядовые встречи. Одно дело договориться двум странам (одним матч открытия, другим финал), а как это делать впятером? А расстояния? В Катаре они рекордно минимальные, а в США/Канаде/Мексике будут огромны. Кому все это нужно?

Ответ прост. Все это нужно ФИФА, и только по одной причине. Имя ей жадность. ФИФА, как и любая коммерческая компания, стремится к увеличению доходов. Это определяет ее развитие на определенном этапе. Заработали сегодня больше, чем вчера – молодцы, а нет – идите вон и не мешайте работать. Но условный продавец туалетной бумаги не может завалить ею все магазины мира, потому что с ее складов рулоны в таком количестве просто некому будет покупать, ведь есть еще и конкуренты. А у ФИФА конкурентов нет, поэтому она будет набивать свой карман, обещая всем еще больше счастья, до бесконечности. Больше стран-участниц, матчей, больше звезд, больше внимания, больше спонсоров и в конечном счете денег. «Еще, дай еще!», - кричал раджа из советского мультфильма «Золотая антилопа», пока его заваливало золотыми монетами.

Или можно вспомнить жадную бабку из «Сказки о золотой рыбке». Там был тот же вечный сюжет. Но Инфантино сказок не читает, он их пишет сам, анонсируя светлое будущее, в котором чуть ли не все сборные мира влезут на ЧМ. Но это, конечно, бред. Бред настолько явный, что более десятка европейских национальных ассоциаций задумались о выходе из состава ФИФА. Это хороший симптом. Второй раз за год из-под влияния ФИФА/УЕФА пытаются улизнуть главные активы – сначала топ-клубы планировали создать неподконтрольную никому Суперлигу, теперь европейские сборные грозят независимостью.

Конечно, никто от ФИФА не уйдет. Сейчас. Но это очевидная тенденция на разрушение монополии жадной международной корпорации, прикрывающейся благородными намерениями в своих алчных целях. Как яростно они сопротивлялись организаторам Суперлиги! Дескать, это разрушит пирамиду европейского футбола. А на самом деле, беспокоились только о том, что из-под их влияния уйдут клубы, генерирующие основную выручку.

Тогда на Суперлигу ополчились многие, но давайте будем последовательны. Если вам не нравилось объединение желавших зарабатывать еще больше в ущерб всем остальным клубов, то наверняка вы будете против и тех же шагов со стороны ФИФА.

ФИФА уже не развивает футбол, а наживается на нем. Это уже похоже не столько на бизнес (и тем более, шоу), сколько на госкапитализм, не на развитие, а на агонию. Ведь футбол хорош своей пирамидной составляющей. Элитные матчи приковывают столько внимания, потому что их не так много. Это эксклюзив, ради которого зрители готовы изменить планы на лето. А если весь сезон забить матчами звезд, эксклюзивность рассеется вместе со зрительским интересом.

Впрочем, этот процесс кажется и так неминуемым. Вы же видели новости о том, что российская команда по киберспорту Team Spirit выиграла международный турнир по Dota 2 и заработала более 18 млн долларов? А ведь это только одна дисциплина в одном избранном турнире, каковых в мире больше (пусть этот вроде бы и самый крупный) куда больше. Киберспортивные турниры уже привлекают миллионы зрителей, стадионы забиваются под завязку, а спортивные сайты открывают специализированные разделы. Это тенденция, которую уже не остановить. В мире все больше молодежи увлекаются компьютерными играми. Скоро вообще не останется поколения, которое не играло бы хотя бы в Dendy. В Италии давно уже жалуются на снижение талантов, потому что эти таланты нашли себе другие развлечения. Как стареют и вымирают телезрители, так же скоро начнут стареть и вымирать футбольные болельщики.

Инфантино пытается компенсировать снижение интереса к футболу у молодежи глобальным расширением аудитории, но аудитория не бесконечна, а лояльность и заинтересованность зрителей – очень даже. Тем не менее, ради того, чтобы успеть собрать последние сливки, раджа из ФИФА пойдет на все. И до последнего будет кричать: «Еще, дай еще!»