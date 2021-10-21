Сандро Шварц: Бувач мне сказал про локдаун, но мы не знаем какие последствия он принесет

- Как вы отпраздновали свой первый день рождения в России? Что вам подарила команда?

- Сразу после этой встречи все были расстроены. Мы проанализировали игру, в обороне допустили ошибки, но 85 минут команда показывала качественный футбол. «Спартак» – крепкий соперник, но сейчас у нас позитивные эмоции перед встречей с «Химками».

- Соперник нас ждет квалифицированный. «Химки» играют в разные схемы, но используют три центральных защитника. Они хорошо себя проявляют в переходных фазах атаки. Там есть отличные исполнители. Нам надо будет надежно и плотно сыграть в обороне, играть с энергией, силой, в переходах фазах атаки использовали скорость, при потере мяча включаться в отбор. Касательно истории наших противостояний, я ее знаю. Но то, что было в прошлом сезоне, не играет сейчас никакой роли. Мы уважаем соперника и проанализировали предыдущие встречи «Химок». В целом готовы к завтрашней игре. Надо будет показать свой футбол. Я завтра хочу вместе с командой победить.

- Подарки здесь не самое важное. Куда важнее пожелания от сотрудников клуба, персонала. Мне это приятно. Я рад, что могу разделить эмоции с сотрудниками нашего клуба. Ко мне приехало шесть друзей из Германии, которые были в Москве впервые. Мы провели прекрасный вечер. Главное, что все живы и здоровы.

- Каково состояние Лесового? Он в этом году сможет помочь команде? И как дела у Макарова? Вы определись, как заменить Шиманьского?

- Лесовой проявляет профессиональное отношение к восстановлению. Он сможет принять участие в тренировочном зимнем сборе. У Макарова виден прогресс. Он индивидуально тренируется на поле. Вероятно, завтра сможем на него рассчитывать. Шиманьски пропустит игру с «Химками» из-за дисквалификации. Но у нас есть варианты. Можем поменять схему игры. Захарян может сыграть в середине поля. Молодой Кутицкий тоже может быть задействован.

- Сразу несколько футболистов висят на грани дисквалификации. Будете говорить им, чтобы они играли аккуратнее, ведь впереди матч с «Зенитом»?

- Нет, не будем об этом говорить, это сложно сделать до игры. По ходу матча посмотрим и сможем внести коррективы. В игре против «Химок» нам нужна сто процентная отдача, здоровая агрессия, чтобы поддерживать темп игры. Но мы говорим ребятам, что нельзя делать глупых фолов.

- На динамовском стадионе недавно был финал Кубка по регби. Вы в курсе, каково сейчас состояние поля?

- Я знаю, что в прошлые выходные там был финал по регби, но у меня нет информации о поле. Думаю, его смогут подготовить в должном состоянии.

- Вы подключили к тренировкам трех молодых ребят: Бабаева, Александрова и Михалина. Мы можем увидеть их в заявке или это просто тренировки?

- Да, мы привлекаем молодежь для тренировок. Важно, чтобы мы могли постепенно подключать наших талантов, и мы смотрим, как они этим пользуются. Ребята хорошо себя проявляют. Нам надо, чтобы те, кого мы привлекаем, соответствовали требованиям которые мы предъявляем.

- Бальбуэна пропустил матч со «Спартаком». Готов ли он выйти на поле? Будет ли в старте Тюкавин, и определились ли вы с голкипером?

- Бальбуэна полностью готов. Он провел весь недельный цикл, и завтра мы сможем на него рассчитывать. Что касается Тюкавина, он всегда является кандидатом в стартовый состав, но надо будет посмотреть, как будет выглядеть центр поля, и потом примем решение. А вратарская позиция - тонкая вещь. Она отличается от позиции полевых игроков. Не хотел бы каждую неделю дискутировать по этому поводу. Шунин провел качественную игру со «Спартаком» и завтра он тоже сыграет. Лещук – хороший вратарь и на каждой тренировке проводит качественную работу. Но завтра сыграет Шунин.

- Матч с «Химками» будет в день рождения Льва Яшина. Будет ли это давить на футболистов?

- Мы знаем об этой дате. Это для нас особенный день. Яшин - это легенда, которая славится победами. Мы постараемся показать лучший футбол и порадовать болельщиков результатом.

- Как относитесь к предстоящему локдауну?

- Бувач вчера сказал мне про локдаун, но какие последствия он принесет, мы пока не знаем. Важно, чтобы в итоге мы смогли побороть пандемию, и возможно, те меры, которые буду наложены, необходимы, чтобы мы безболезненно смогли это пережить.

- Когда вы выпускали во встрече со «Спартаком» двух игроков показалось, что вы хотели сделать это раньше. Что произошло? Возможно, это позволило бы «Спартаку» не забить второй мяч.

- Мы хотели раньше выпустить двух футболистов, но это было дерби, высокий накал эмоций, была спешка, и эти факторы не позволили раньше сделать замены. Выпустив, ребят раньше, возможно «Спартак» не смог бы сравнять счет, но все сложилось так, как сложилось.

- «Динамо» этой осенью не очень удачно играет после пауз на сборные. По вашим данным, игроки, которые побывали в сборных, показывают худшую форму, чем до отъезда туда, и насколько сильно влияет отъезд ведущих игроков в сборные? Если да, то считаете ли вы возможной практику ограничивать отъезд футболистов в национальные команды по примеру некоторых европейских клубов?

- Мы не можем сравнивать «Динамо» с другими топ командами Европы. Для Макарова, Тюкавина, Фомина, Захаряна это новый опыт. Матчи сборных сморят по всей стране, внимание невероятное. Вызов туда - это подтверждение их качества игры, профессионального отношения к делу. Это накладывает отпечаток на нагрузки, они повышаются. Когда ребята возвращаются в клуб, сложно сразу переключиться, требуется время. Но я отмечу такой фактор, что опыт в сборных - это развитие, которое они получают. Игроки должны пройти этот процесс. Что касается результатов, мы проиграли «Нижнему Новгороду», но сразу после этого провели две успешные встречи с «Сочи» и «Рубином». По «Спартаку» да, мы недовольны. Не повезло в концовке, но это крепкий соперник. 85 минут мы показывали качественный футбол. Нити игры держали в своих руках, но результатом не довольны. Так бывает.

- «Химки» в последних матчах не пропускают. На чем делаете акцент в игре?

- Мы знаем об этом. Последние три встречи они хорошо играют в обороне. Два матча закончили нулевой ничьей. В прошлом туре они обыграли 2:0 «Ахмат». Нам будет важно понимать, как мы будем атаковать, как будем владеть мячом. Но в то же время нам стоит сохранить баланс между атакой и обороной, страховать возможные выбегания игроков «Химок» в контратаки.